Чистое достоинство: как игроки США утешали проигравший Иран

Мы ждали матч США с Ираном в последнем туре группы на ЧМ не только как решающую игру за выход в плей-офф, вокруг было слишком много скандального и просто политического контекста.

Американцы выиграли 1:0, прошли в 1/8 финала со второго места, а иранцы остались разочарованными. Им не хватило одного гола – достаточно было хоть как-нибудь сравнять в концовке, но они не смогли.

И проводили первые секунды после финального свистка вот так.

Но как же приятно было видеть, что парни из сборной США (а это вторая по молодости команда на всем турнире) не просто отпраздновали свой проход дальше.

Многие, если не все, подошли к игрокам Ирана, чтобы поблагодарить за напряженную игру и утешить.

Вот, например, Тим Рим рядом с Рамином Резаяном.

Не просто постоял рядом, а даже по-дружески потрепал.

Вот уже наполовину босой Джош Сарджент о чем-то говорит с разочарованным Сеидом Эззатоллахи.

А потом идет к плачущему Резаяну и пытается его ободрить.

Главный тренер американцев Грегг Берхалтер тоже в деле: пожать руку и поблагодарить за игру соперника так просто – и так важно для проигравшего.

Тимоти Веа тоже обучен таким манерам. Он тоже попытался утешить Мехди Тораби.

Уэстон Маккенни помог организовать победный гол в матче – и успокоить иранцев после.

Энтони Робинсон пожал руку, обнял, сказал пару слов – большего и не нужно.

Чистое достоинство!

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Craig Brough; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Claudio Villa