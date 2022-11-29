При каких результатах вылетят Нидерланды? А при каких будут считать карточки? Все расклады группы А – в одной картинке

На групповом этапе ЧМ – развязка. Во вторник все решится в группе А, где ситуация очень запутанная. Катар уже может быть спокоен (он вылетел), а вот Нидерланды, Эквадор и Сенегал надеются на плей-офф.

Как сейчас выглядит таблица?

У Нидерландов и Эквадора одинаковые показатели по первым пяти критериям, но Нидерланды первые, потому что у них меньше штрафов фэйр-плей (желтая карточка – минус балл, красная непрямая – минус три балла, прямая красная – минус четыре балла).

Собрали все возможные расклады на одну картинку.

Как читать расклады?

Все просто: по горизонтали варианты результатов матча Эквадор – Сенегал, по вертикали – Нидерланды – Катар. Ячейки на пересечении – вид турнирной таблицы в случае разных исходов. В некоторых ячейках все сложно – вид таблицы будет зависеть от конкретного счета. Все эти случаи ниже разобраны текстом – номер пункта соответствует номеру ситуации на картинке.

1 (победы Эквадора и Нидерландов). Выше та команда, которая победит с большей разницей мячей. Если разница будет одинаковая, то командам выгодно забивать как можно больше – счет 4:2 лучше 2:0. Выше будет та сборная, которая больше забьет в последнем туре. При идентичных победах будут считать карточки (правила описаны ниже).

2 (ничьи во всех матчах) . Выше та команда, чья ничья будет более результативной. При идентичных результатах будут считать карточки (правила описаны ниже).

3 (победы Катара и Эквадора). Катару нужно погасить разницу –4 – чем крупнее обыграет Нидерланды и чем крупнее Сенегал уступит Эквадору, тем лучше.

4 (победа Катара и ничья в матче Эквадор – Сенегал). Нидерландам для 2-го места нужно проигрывать с разницей не более чем в один гол, а Сенегалу нужна как можно более результативная ничья. В случае равенства по разнице мячей и количеству забитых голов преимущество у Нидерландов – победа в личной встрече.

Если Нидерланды проигрывают с разницей в 1 мяч, а Сенегал играет в ничью – Нидерланды выше.

Если Нидерланды проигрывают в два мяча, а Сенегал играет вничью, то смотрят на количество забитых. Сейчас счет 3:3. Так что тут будет выше тот, кто больше забьет в последнем туре. Если будет равенство забитых – Нидерланды проходят.

Но если Нидерланды проигрывают в три мяча, то Сенегал идет дальше – лучше разница.

5 (победы Катара и Сенегала). При одинаковых результатах (например, если Эквадор и Нидерланды проиграют по 0:1), будут считать очки фэйр-плей. Для второго места Эквадор и Нидерланды должны проиграть с разницей меньше, чем у соперника.

Критерии при равенстве очков

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе. • Количество забитых голов на групповом этапе. • Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков. • Разница голов в матчах команд с равенством очков. • Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами. • Очки Fair Play. • Жеребьевка.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes