ЧМ-2022 в Катаре
Блог

При каких результатах вылетят Нидерланды? А при каких будут считать карточки? Все расклады группы А – в одной картинке

сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
сборная Эквадора по футболу сборная Эквадора по футболу
Сборная Катара по футболу Сборная Катара по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Футбол Футбол

На групповом этапе ЧМ – развязка. Во вторник все решится в группе А, где ситуация очень запутанная. Катар уже может быть спокоен (он вылетел), а вот Нидерланды, Эквадор и Сенегал надеются на плей-офф.

Как сейчас выглядит таблица? 

У Нидерландов и Эквадора одинаковые показатели по первым пяти критериям, но Нидерланды первые, потому что у них меньше штрафов фэйр-плей (желтая карточка – минус балл, красная непрямая – минус три балла, прямая красная – минус четыре балла).

Собрали все возможные расклады на одну картинку.

Как читать расклады?

Все просто: по горизонтали варианты результатов матча Эквадор – Сенегал, по вертикали – Нидерланды – Катар. Ячейки на пересечении – вид турнирной таблицы в случае разных исходов. В некоторых ячейках все сложно – вид таблицы будет зависеть от конкретного счета. Все эти случаи ниже разобраны текстом – номер пункта соответствует номеру ситуации на картинке. 

1 (победы Эквадора и Нидерландов). Выше та команда, которая победит с большей разницей мячей. Если разница будет одинаковая, то командам выгодно забивать как можно больше – счет 4:2 лучше 2:0. Выше будет та сборная, которая больше забьет в последнем туре. При идентичных победах будут считать карточки (правила описаны ниже). 

2 (ничьи во всех матчах) . Выше та команда, чья ничья будет более результативной. При идентичных результатах будут считать карточки (правила описаны ниже). 

3 (победы Катара и Эквадора). Катару нужно погасить разницу –4 – чем крупнее обыграет Нидерланды и чем крупнее Сенегал уступит Эквадору, тем лучше. 

4 (победа Катара и ничья в матче Эквадор – Сенегал). Нидерландам для 2-го места нужно проигрывать с разницей не более чем в один гол, а Сенегалу нужна как можно более результативная ничья. В случае равенства по разнице мячей и количеству забитых голов преимущество у Нидерландов – победа в личной встрече. 

Если Нидерланды проигрывают с разницей в 1 мяч, а Сенегал играет в ничью – Нидерланды выше.

Если Нидерланды проигрывают в два мяча, а Сенегал играет вничью, то смотрят на количество забитых. Сейчас счет 3:3. Так что тут будет выше тот, кто больше забьет в последнем туре. Если будет равенство забитых – Нидерланды проходят.

Но если Нидерланды проигрывают в три мяча, то Сенегал идет дальше – лучше разница.

5 (победы Катара и Сенегала). При одинаковых результатах (например, если Эквадор и Нидерланды проиграют по 0:1), будут считать очки фэйр-плей. Для второго места Эквадор и Нидерланды должны проиграть с разницей меньше, чем у соперника. 

Критерии при равенстве очков

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе. • Количество забитых голов на групповом этапе. • Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков. • Разница голов в матчах команд с равенством очков. • Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами. • Очки Fair Play. • Жеребьевка.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные