Винисиус отпраздновал гол «гримасой для хейтеров». Посвятил Неймару
Ну и что, что не засчитали.
Бразилия забила Швейцарии в начале второго тайма, гол Винисиуса справедливо отменили из-за офсайда, но сам Вини до ВАР-просмотра об этом не знал, поэтому праздновал.
Вот так.
Узнаете мимику?
Да-да, это трибьют Неймару. Травмированному партнеру, который был вынужден остаться в своем номере и смотреть матч по телевизору.
Сам Неймар называл это празднование «гримасой для хейтеров».
Он как будто бы дразнит всех, кто в него не верит, кто желает ему провалов.
Однажды Ней даже получил за это празднование желтую карточку – в чемпионате Франции.
«Вот оно, празднование – это желтая карточка, еще одна в списке для Неймара, ха-ха. Такие вещи случаются только со мной. В следующий раз я предупрежу судей, что собираюсь это сделать. Футбол становится все более раздражающим!» – говорил он после матча.
Неймар со Швейцарией не играл после травмы, которую получил в игре с Сербией.
Даже на матч он не приехал – смотрел из отеля. Но к плей-офф он готовится!
Возможно, как раз так и отпразднует, если забьет сам.
Как там Неймар? Быстро лечит травму, точно еще сыграет на ЧМ
Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; globallookpress.com/Li Ming/XinHua, Aurelien Morissard/XinHua; REUTERS/Carl Recine
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