Винисиус отпраздновал гол «гримасой для хейтеров». Посвятил Неймару

Ну и что, что не засчитали.

Бразилия забила Швейцарии в начале второго тайма, гол Винисиуса справедливо отменили из-за офсайда, но сам Вини до ВАР-просмотра об этом не знал, поэтому праздновал.

Вот так.

Узнаете мимику?

Да-да, это трибьют Неймару. Травмированному партнеру, который был вынужден остаться в своем номере и смотреть матч по телевизору.

Сам Неймар называл это празднование «гримасой для хейтеров».

Он как будто бы дразнит всех, кто в него не верит, кто желает ему провалов.

Однажды Ней даже получил за это празднование желтую карточку – в чемпионате Франции.

«Вот оно, празднование – это желтая карточка, еще одна в списке для Неймара, ха-ха. Такие вещи случаются только со мной. В следующий раз я предупрежу судей, что собираюсь это сделать. Футбол становится все более раздражающим!» – говорил он после матча.

Неймар со Швейцарией не играл после травмы, которую получил в игре с Сербией.

Даже на матч он не приехал – смотрел из отеля. Но к плей-офф он готовится!

Возможно, как раз так и отпразднует, если забьет сам.

Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Justin Setterfield; globallookpress.com/Li Ming/XinHua, Aurelien Morissard/XinHua; REUTERS/Carl Recine