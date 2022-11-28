На поле стадиона ЧМ-2022 выбежал мужчина с радужным флагом. Это итальянец с большим опытом акций

До последнего матча второго тура группового этапа ЧМ-2022 все матчи обходились без скандалов, связанных с проникновением болельщиков на поле.

И все-таки инцидент рванул.

На 51-й минуте игры Португалия – Уругвай на газон вырвался мужчина с радужным флагом. Пробежав за центральный круг, он бросил флаг на траву (вскоре его поднял арбитр).

Самого болельщика повалили на поле двое очень быстрых охранников. Они увели его в подтрибунное помещение (наверняка ему грозит какое-то наказание).

Болельщик был в футболке Супермена.

Также на спине была напечатана надпись Respect for Iranian Women, а на груди – Save Ukraine. Все разом.

Спустя некоторое время стало известно, кто это. Это итальянец Марио Ферри, который уже выбегал на поле более 10 раз за карьеру, самые резонансные:

• в полуфинале ЧМ-2010 между Испанией и Германией – с вувузелой и в футболке с надписью «Кассано в сборную!»

• в финале клубного ЧМ-2010 в Абу-Даби – его задержали и выслали в Италию

• на матче ЧМ-2014 Бельгия – США

• на матче «Наполи» – «Ювентус» в 2017 году.

Он выбегал с разными посланиями – от «Мир во всем мире» до «Спасите детей в фавелах».

В марте 2022 года Ферри – вообще-то еще и футболист, связанный контракт с клубом «Юнайтед Спортс Клаб» из Индии – поехал на границу Польши и Украины во время паузы в чемпионате. Он работал волонтером, помогая беженцам. Он арендовал автомобиль и возил женщин и детей в польские города (один раз вез женщину и ее сына в Варшаву 15 часов).

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Lee Smith, Kai Pfaffenbach, Dylan Martinez; Gettyimages.ru/Francois Nel, Laurence Griffiths, Ryan Pierse, Clive Mason; globallookpress.com/Dirk Waem/ZUMAPRESS.com, Insidefoto/imago sportfotodienst