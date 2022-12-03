Провожаем Камерун. Это команда-скандал: разборки из-за премиальных, колдуны, отъезд Онана

Президент камерунской федерации футбола Самюэль Это′О год заявлял о том, что его команда выиграет чемпионат мира. Был даже прогноз от него на финал Камерун – Марокко.

Но камерунцы покинули турнир уже после групповой стадии. Во втором туре камерунцы выдали яркий камбэк в матче с Сербией (3:3), но стартовали они с поражения от Швейцарии (0:1) – не спасла даже победа над Бразилией (1:0).

Команда Ригобера Сонга запомнились немалым количеством скандалов. Впрочем, это узнаваемый почерк Камеруна на чемпионатах мира. На ЧМ-2018 команда не квалифицировалась, а вот в 2014-м посторонний шум сопровождал сборную на протяжении всего турнира.

Битва за премиальные, драка на поле, якобы сдача матчей

Главный сюжет вокруг сборной Камеруна на ЧМ-2014 – конфликт за премиальные.

• Перед отъездом игроки отказались брать флаг из рук премьер-министра. Нет, это не протест против режима, который не сменяется в Камеруне уже 40 лет. Просто тогда еще футболист Самюэль Это’О воспользовался традицией (сборную Камеруна всегда так провожают на ЧМ) для того, чтобы подбить партнеров на еще один сигнал властям в вопросе выплаты премиальных.

В итоге флаг Камеруна на стадионе принял немецкий тренер Фолькер Финке, который попытался хоть как-то спасти ситуацию. Многие камерунцы такую акцию команды не поняли, посчитав, что при желании можно было высказаться в микрофон, но не отказываться от флага.

• Отказались вылететь на ЧМ в назначенный день. Потому что к тому моменту еще не согласовали окончательные суммы премиальных за участие на турнире.

Государство гарантировало по 104 тысячи долларов каждому футболисту из заявки, но игроки потребовали еще по 12 тысяч из выплат федерации от ФИФА. Чиновники объясняли, что не могли выплатить все деньги до чемпионата, потому что призовые от ФИФА приходят постепенно – полные суммы падают на счета федераций в течение трех месяцев после турнира.

Игроков это не устраивало: они подозревали федерацию в мошенничестве и продолжали требовать деньги. Чиновники сдались. «Мы взяли кредит, чтобы удовлетворить игроков», – сказала представитель камерунской федерации футбола Лоренс Фотсо.

Вылет пришлось отложить на день, но Это’О увидел в этом особую миссию: «Я боролся за то, что считаю справедливым – за право моих партнеров на бонусные выплаты. Это делалось, чтобы они могли спокойно работать и делать все возможное на благо сборной».

• Женщины легкого поведения при подготовке к ЧМ . Представитель камерунской федерации объяснял: «Такое происходит не впервые. Девушки помогают им хорошо подготовиться к играм. Футболисты не стали заказывать проституток в Бразилии, поскольку не знают местного языка».

• Драка внутри команды. На самом турнире при всем вышеперечисленном чего-то осмысленного ждать не приходилось – Бенуа Ассу-Экотто и Бенжамен Муканджо столкнулись прямо на поле. Ассу-Экотто боднул Муканджо головой, тот в ответ отмахнулся от партнера рукой.

«Такое поведение отвратительно. Такого нельзя допускать. Если честно, то после матча с Хорватией внутри команды были тяжелые дни – настроить игроков на полноценную работу было сложно. Но потом нам это удалось, я увидел, что футболисты хотят повысить репутацию камерунского футбола. Не хотим уезжать, оставив совсем плохое впечатление», – говорил тренер Фолькер Финке.

• Удар локтем в спину и 0 очков с разницей мячей минус 8 . Камерунцы на ЧМ-2014 проиграли все три матча: 0:1 Мексике, 0:4 Хорватии и 1:4 Бразилии. Конечно, это уверенное последнее место в группе.

Александр Сонг от бессилия сорвал злость на сопернике и локтем ударил Манджукича в спину. Единственный итог этого действия – красная карточка.

• После ЧМ сборную обвинили в том, что она сдала на турнире все три игры. Der Spiegel написал, что за несколько часов до матча с Хорватией известный организатор договорняков Уилсон Радж Перумал написал о поражении камерунцев со счетом 0:4 и красной карточке у африканской команды в первом тайме. Прогноз сбылся полностью.

Перумал сообщил также о якобы семи игроках сборной Камеруна, которые сдали все матчи сборной на турнире. В ФИФА эти обвинения опровергли.

Отъезд Онаны, колдуны и разборки с экипировщиком

В Катаре вокруг Камеруна снова было неспокойно.

• Андре Онана поругался с тренером и уехал из сборной прямо по ходу турнира. Голкипер «Интера» не сошелся в видении тактики с Ригобером Сонгом, не попал в состав на игру с Сербией и уехал домой.

Это’О погасить конфликт не смог, а ведь у вратаря была важная роль в команде – он пасовал лучше центральных защитников. Сменщик Онаны Девис Эпасси из саудовского клуб «Абха» пропустил от сербов три гола (сыграли 3:3) при двух сэйвах.

• Гаэль Ондуа вышел в бутсах с российским триколором. Здесь обошлось без последствий. На последовавшие призывы принять меры ответил пресс-секретарю ФИФА Джованни Марти:

«Могу вам сказать, что об этом знает дисциплинарная комиссия, но здесь нет никаких проблем, потому что он вырос в России. Он из Камеруна и России, а это всего лишь флаг его страны. ФИФА заявила, что российские флаги не допускаются? Дисциплинарный комитет знает о его бутсах, но проблем нет. Еще раз: он из Камеруна и России. У него двойное гражданство».

• Помощь колдунов-марабутов . Перед стартом ЧМ французское издание RFi сообщило, что игроки сборной ездят в отдаленные деревни к народным целителям, чтобы удачно выступить на турнире. Речь о марабутах – это такая смесь шамана-колдуна и мусульманского святого. Именно с их помощью Сенегал планировал побыстрее поставить на ноги Садьо Мане. Не помогло.

«По мере приближения чемпионата мира несколько игроков сборной Камеруна прибегают к колдовству, магии и марабутам, чтобы дестабилизировать соперников, – говорил один из таких магов Нджи Уссени. – Каждый хочет быть избранным. Поэтому на важных соревнованиях, таких как чемпионат мира или Кубок Африки, игроки часто обращаются ко мне за помощью, чтобы призвать богов и побеспокоить соперника».

Это′О разнес издание за такую информацию: «Официально опровергаю содержание статьи. Эти замечания не только ложь, но и оскорбление для всех поколений игроков, которые побеждали благодаря их квалификации».

• Развод с экипировщиком прямо перед ЧМ-2022. В середине августа федерация футбола объявила, что в течение следующих трех лет команду будет одевать американский дистрибьютор One All Sports, у которого нет опыта в футболе. Ради него Это’О за полтора года до завершения разорвал контракт с Le Coq Sportif и затем проиграл суд. Подробно об этой истории мы рассказывали здесь.

Возможно, новый скандал случится уже после вылета с ЧМ.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Ibraheem Al Omari, Siphiwe Sibeko; Gettyimages.ru/Adam Pretty/Bongarts; globallookpress.com/Roberto Maya, Li Ming