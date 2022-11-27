Испанцы еще не вышли.

Закончился второй тур в группе E: Испания поделила очки с Германией (1:1), а Коста-Рика вымучила победу над Японией (1:0).

Как определяются места

Напомним, какие показатели влияют на итоговое место в случае равенства очков :

• Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе;

• Количество забитых голов на групповом этапе;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки фэйр-плей (количество карточек).

Матчи третьего тура

Япония (3 очка) – Испания (4)

Коста-Рика (3) – Германия (1)

Расклады на третий тур

🇪🇸 Испания – лидер группы, почти наверняка выйдет в плей-офф. Для этого нужно не проиграть Японии – и тогда испанцы будут или первыми, или вторыми в зависимости от результата параллельного матча.

А вот поражение может оставить без плей-офф, если выиграет Коста-Рика. Ну или крупно (ликвидировав разницу в 8 мячей) выиграет Германия.

🇯🇵 Для японцев все довольно просто – точно в плей-офф их выведет только победа над Испанией. Поражение гарантированно оставит за бортом. Но и ничья вовсе не спасение: тогда Япония вылетет в случае победы любого соперника в параллельном матче.

🇨🇷 У костариканцев все тоже довольно очевидно: победа над Германией гарантированно выведет их в плей-офф. В зависимости от результата параллельного матча они выйдут либо вместе с Испанией, либо вместе с Японией. Может вывести наверх и ничья – если Япония проиграет.

Но остаться без выхода шансов тоже достаточно – любое поражение автоматически прибьет костариканцев к четвертому месту, у них просто ужасная разница – минус 6.

🇩🇪 Германия, набрав одно очко в двух матчах, сохраняет шансы на выход в 1/8 финала – но не все зависит от немцев. Им недостаточно просто обыграть Коста-Рику, хоть это и обязательное условие.

Для уверенного выхода нужно поражение Японии от Испании – тогда не придется считать сложные расклады.

Суммируем:

Если у Испании и Японии будет ничья :

• При таком раскладе ничья в паре Германии и Коста-Рики устраивает только их конкурентов.

• Германия пройдет в плей-офф при победе над Коста-Рикой. Но есть нюанс: немцам нужно либо выигрывать с разницей в 2+ мяча, либо (при победе с разницей в 1 мяч) забивать на один гол больше японцев (почему – объясним ниже).

• Коста-Рика пройдет в плей-офф при любой победе.

Если Япония обыграет Испанию :

• В такой ситуации без плей-офф может остаться именно команда Луиса Энрике – ее могут обойти и Коста-Рика, и Германия.

• Германия пройдет в плей-офф при победе над Коста-Рикой с разницей в 7+ мячей (чем крупнее проиграет Испания, тем меньше надо забить немцам).

• Коста-Рика пройдет в плей-офф при любой победе.

Если Испания обыграет Японию :

• Германия пройдет в плей-офф при любой победе над Коста-Рикой.

• Коста-Рику устроит ничья с Германией. Победа тоже сгодится.

А есть невероятные расклады?

Есть!

• Например, если Германия обыграет Коста-Рику 6:0, а Испания проиграет Японии 0:2, то у немцев и испанцев будет по четыре очка с одинаковой разницей мячей в борьбе за второе место (8:3). В таком случае придется считать желтые и красные карточки.

• Невероятный вариант: если Коста-Рика и Германия сыграют вничью, то Испания может вылететь – но для этого нужна победа Японии с разницей мячей 13+.

• Есть и более реальная история: разница мячей Германии – 2:3. У Японии – 2:2. Если японцы сыграют вничью с Испанией, то немцы в случае победы над Коста-Рикой с разницей в один мяч должны забивать больше. Скажем, если Испания и Япония заканчивают 2:2, то Германию не устроит 1:0 или 2:1, а только 3:2.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach