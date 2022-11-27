ЧМ-2022 в Катаре
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Победный гол хорватов – у экс-игрока «Рубина»: ехал суперталантом, но провалился и заканчивал в дубле

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Марко Ливая – помните?

Сборная Хорватии обыграла Канаду во втором туре ЧМ-2022 (4:1) – два забил Андрей Крамарич, но победный гол на счету неожиданно появившегося в составе Марко Ливаи.

29-летний нападающий открылся под пас около штрафной и идеально уложил мяч в угол – без шансов для Милана Боряна.

Символично для Хорватии: впервые игрок хорватского чемпионата забил вратарю из чемпионата Сербии на ЧМ (Ливая играет за «Хайдук», Борян – за «Црвену Звезду»).

У Ливаи очень интересная карьера: еще в 17 он уехал в Италию, сразу в «Интер». Оттуда покатался по арендам, но сезон-2012/13 отыграл за основу, пусть и во второстепенных матчах. И даже забил «Рубину» в Лиге Европы!

Как раз в «Рубин» Ливая и перебрался транзитом через «Аталанту». Но в Казани он надолго не задержался, хотя приезжал за 6 млн евро и в статусе лидера молодежной сборной Хорватии. За сезон-2014/15 Ливая сыграл в 11 матчах РПЛ, но не было ни голов, ни голевых передач.

«Он очень характерный футболист. Могу сказать однозначно, что он очень оснащенный футболист. Он очень подготовленный. Марко обязательно «выстрелит». В футболе очень много таких примеров, когда игроки достаточно долго вливаются в какой-то клуб, а потом играют очень ярко», – сказал директор «Рубина» Айрат Гараев в апреле 2015-го.

А уже летом Ливая уехал в «Эмполи» в аренду. Дальше карьера не полетела – через год он расторг контракт с «Рубином» (и впоследствии отсудил у казанцев 70 тысяч евро), затем поиграл за «Лас-Пальмас», АЕК и последние три года проводит в «Хайдуке».

Уже на чемпионате мира Ливаю спрашивали про Курбана Бердыева: «Это тренер, который делает акцент на беговой работе. Мне не нравилось с ним работать, потому что я совсем не играл, а потом ушел из команды».

Похоже, Ливая просто перепутал тренеров – Бердыева в «Рубине» он не застал, там его тренировал только Ринат Билялетдинов. Под конец казанской карьеры хорват даже тренировался с дублем.

Этим летом в автокатастрофе погиб отец Марко – Милан. Ливаю-младшего это не сломило, он пробился в сборную на чемпионат мира. Сейчас он забил всего четвертый мяч в национальной команде. И первый на крупных турнирах

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После гола Марко хорваты забили еще два, но его мяч остался победным.

• Главный итог игры – Канада вылетела с чемпионата мира. Канадцы никак не смогут забраться даже на второе место в группе, поэтому точно едут домой на следующей неделе, матч с Марокко для них не имеет турнирного значения.

• А вот Хорватия наоборот, укрепила свои шансы на выход. Вообще хорваты выиграли по делу: Канада выдала бодрое начало, но примерно с 20-й минуты полностью потеряла инициативу и ни разу не пробила из штрафной после гола.

У Хорватии же набралось шесть явных голевых моментов, четыре из которых они не реализовали. По xG все тоже очевидно – 2,64 против 0,48.

Что ж, именно так нужно отвечать на противоречивые высказывания тренера соперника.

Хорватия – Канада 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
27 ноября, 19.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Дэвис, 1:1 – 36 Крамарич, 2:1 – 44 Ливая, 3:1 – 70 Крамарич, 4:1 – 90 Маер.
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Модрич (Пашалич, 86), Ковачич (Маер, 86), Брозович, Перишич (Оршич, 86), Крамарич (Влашич, 73), Ливая (Петкович, 60).
КанадаБорян, Джонстон, Витория, Миллер, Ларейя (Хойлетт, 62), Хатчинсон (Адекугбе, 73), Эуштакиу (Коне, 46), Бьюкенен, Ларин (Осорио, 46), Дэвид (Каваллини, 72), Дэвис.
Предупреждения:
Бьюкенен (52), Ловрен (56), Модрич (85), Миллер (85).

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Hamad I Mohammed; VK/fcrk

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