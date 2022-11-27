Победный гол хорватов – у экс-игрока «Рубина»: ехал суперталантом, но провалился и заканчивал в дубле

Марко Ливая – помните?

Сборная Хорватии обыграла Канаду во втором туре ЧМ-2022 (4:1) – два забил Андрей Крамарич, но победный гол на счету неожиданно появившегося в составе Марко Ливаи.

29-летний нападающий открылся под пас около штрафной и идеально уложил мяч в угол – без шансов для Милана Боряна.

Символично для Хорватии: впервые игрок хорватского чемпионата забил вратарю из чемпионата Сербии на ЧМ (Ливая играет за «Хайдук», Борян – за «Црвену Звезду»).

У Ливаи очень интересная карьера: еще в 17 он уехал в Италию, сразу в «Интер». Оттуда покатался по арендам, но сезон-2012/13 отыграл за основу, пусть и во второстепенных матчах. И даже забил «Рубину» в Лиге Европы!

Как раз в «Рубин» Ливая и перебрался транзитом через «Аталанту». Но в Казани он надолго не задержался, хотя приезжал за 6 млн евро и в статусе лидера молодежной сборной Хорватии. За сезон-2014/15 Ливая сыграл в 11 матчах РПЛ, но не было ни голов, ни голевых передач .

«Он очень характерный футболист. Могу сказать однозначно, что он очень оснащенный футболист. Он очень подготовленный. Марко обязательно «выстрелит». В футболе очень много таких примеров, когда игроки достаточно долго вливаются в какой-то клуб, а потом играют очень ярко», – сказал директор «Рубина» Айрат Гараев в апреле 2015-го.

А уже летом Ливая уехал в «Эмполи» в аренду. Дальше карьера не полетела – через год он расторг контракт с «Рубином» (и впоследствии отсудил у казанцев 70 тысяч евро), затем поиграл за «Лас-Пальмас», АЕК и последние три года проводит в «Хайдуке».

Уже на чемпионате мира Ливаю спрашивали про Курбана Бердыева: «Это тренер, который делает акцент на беговой работе. Мне не нравилось с ним работать, потому что я совсем не играл, а потом ушел из команды».

Похоже, Ливая просто перепутал тренеров – Бердыева в «Рубине» он не застал, там его тренировал только Ринат Билялетдино в . Под конец казанской карьеры хорват даже тренировался с дублем.

Этим летом в автокатастрофе погиб отец Марко – Милан. Ливаю-младшего это не сломило, он пробился в сборную на чемпионат мира. Сейчас он забил всего четвертый мяч в национальной команде. И первый на крупных турнирах

Ливая выкинул с ЧМ Канаду. Шансы хорватов на плей-офф заметно выросли

После гола Марко хорваты забили еще два, но его мяч остался победным.

• Главный итог игры – Канада вылетела с чемпионата мира. Канадцы никак не смогут забраться даже на второе место в группе, поэтому точно едут домой на следующей неделе, матч с Марокко для них не имеет турнирного значения.

• А вот Хорватия наоборот, укрепила свои шансы на выход. Вообще хорваты выиграли по делу: Канада выдала бодрое начало, но примерно с 20-й минуты полностью потеряла инициативу и ни разу не пробила из штрафной после гола.

У Хорватии же набралось шесть явных голевых моментов, четыре из которых они не реализовали. По xG все тоже очевидно – 2,64 против 0,48.

Что ж, именно так нужно отвечать на противоречивые высказывания тренера соперника.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Hamad I Mohammed; VK/fcrk