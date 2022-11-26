Расклады у Аргентины: что нужно Месси для выхода в плей-офф?

Промежуточно там.

Аргентина выиграла второй матч на чемпионате мира – вырвали победу у Мексики (2:0).

Все благодаря голу из-за штрафной от Лионеля Месси в середине второго тайма.

При счете 0:0 аргентинцы были в одном мяче от вылета – так было бы, если бы они проиграли. Но в итоге все-таки победа, потом добавили и второй успокоительный мяч – теперь промежуточное место в плей-офф есть.

Разница мячей – самое важное, потому что это первый дополнительный показатель.

Кому что нужно для выхода?

Шансы сохраняют все. Матчи третьего тура: Польша – Аргентина, Саудовская Аравия – Мексика.

Польша, само собой, останется лидером при победе над Аргентиной. Ничья – тоже проход, но риск упасть на второе место (при победе Саудовской Аравии). Есть даже выводящий расклад при поражении: если проиграть в один мяч и надеяться, что саудовцы не победят или что мексиканцы не выиграют крупно.

Аргентине победа над Польшей гарантирует проход и с большой вероятностью первое место: скинуть тогда сможет только крупная победа Саудовской Аравии над Мексикой. При ничьей уже нужно будет смотреть на параллельный матч и надеяться, что саудовцы не выиграют.

Саудовской Аравии нужно либо набирать больше, чем Аргентина (выигрывать при их ничьей или играть вничью при поражении). При одинаковых исходах придется отыгрывать два мяча разницы – потому что личная победа сыграет роль только при одинаковом плюс-минусе.

Мексике необходима только победа над Саудовской Аравией, но даже ее может не хватить. Если аргентинцы наберут очки, с кем-то придется сравнивать свою разницу мячей, а пока это слабая сторона мексиканцев.

Вот все дополнительные показатели. Наверняка сыграют роль

После приоретной разницы забитых и пропущенных показатели играют в таком порядке:

• Количество забитых мячей;

• Очки, набранные в матчах команд с равным количеством очков;

• Разница голов в матчах команд с равенством очков;

• Количество забитых голов в матчах между рассматриваемыми командами;

• Очки Fair Play: где в зависимости от желтых и красных карточек команды получают минусы.

В последнем туре группы C аргентинцы сыграют с Польшей, а мексиканцы – с Саудовской Аравией. Матчи пройдут в одно время – в 22:00 – в среду, 30 ноября.