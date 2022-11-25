Иран и протесты: игроки прошептали гимн, на трибунах – слезы, свист и память Махсы Амини

Сборной Ирана на ЧМ-2022 никуда не деться от бушующих в стране протестов и вопросах о преследовании митингующих.

В первом туре игроки не пели гимн (что для Ирана крайне непривычно), и это логично было расценено как шаг против власти. На трибунах было много баннеров «Женщины. Свобода. Жизнь».

Перед игрой с Уэльсом иранцы все-таки гимн исполнили. Не пели во всю силу, а именно исполнили – кто-то едва открывал рот.

«Сборная Ирана холодно проговаривала слова гимна, абсолютно отстраненно, – написал ирано-английский стендап-комик Омид Джалили. – Команде угрожали смертью. Позор [правительству] Исламской республики».

Болельщики сборной Ирана, которые все-таки приехали в Катар, не сдерживали слез. И мужчины, и женщины.

Стадион свистел и гудел – и больше всех усердствовали не британцы, а именно иранцы.

На трибунах было много прямых отсылок к Махси Амини – девушки, со смерти которой вскоре после задержания начались протесты. Полиция нравов задержала ее за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране.

Вот только стюардам не нравились флаги со слоганом «Женщины. Жизнь. Свобода», который расценивается как сугубо политический. Флаг у многих болельщиков забирают.

Есть и такая форма протеста: болельщики против символики Ирана после исламской революции.

И снова контроль со стороны охраны стадиона.

На предматчевой пресс-конференции журналистка BBC Шайма Халил спросила форварда Мехди Тареми, который сделал дубль в первом туре, об отказе от исполнения гимна:

– Болельщики поддерживали вас, болельщики дома за вас, есть люди на улицах. Что вы хотите сказать протестующим на улице в Иране?

– То, что я здесь скажу, не повлияет на Иран. Я не могу ничего поменять. Тысячи таких же людей, как я, не могут ничего поменять . Болельщики понимают некоторые вещи так, как хотят понимать. О политике я могу говорить в своих соцсетях. Тут подробно останавливаться на этих вопросах не буду.

Главного тренера сборной Ирана Карлуша Кейруша в какой-то момент спросили, справедливо ли, что игроков постоянно дергают вопросами о политике. Он ответил: «У медиа есть право задавать вопросы, которые они считают нужными, правильными. У нас есть право давать правильные ответы. Просто надо уважать друг друга».

Тем не менее вопрос BBC Кейрушу не понравился. После пресс-конференции он подошел к журналистке Шайме Халил:

– Почему вы не задаете вопросы другим тренерам? Почему вы не спрашиваете Саутгейта, что он думает о том, что Англия и США ушли из Афганистана и оставили местных женщин одних?

После этого Кейруш ушел. Халил пыталась сказать ему, что спрашивала иранских игроков о ситуации в Иране, а не других странах, но тренер уже был в стороне.

Почему вообще такая реакция?

Два месяца в Иране не стихают массовые протесты, которые вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба» в Тегеране.

Через несколько дней после задержания Амини скончалась в больнице – очевидцы утверждают, что полицейские избили Махсу, нанеся ей тяжелую травму головы. Власти эту версию отрицают и говорят о внезапном сердечном приступе (ранее у девушки никогда не было проблем с сердцем).

После смерти Амини в Тегеране и ее родной провинции Курдистане начались протесты, которые затем перенеслись на всю страну. Визуальным символом женского неповиновения стали публичные обрезание волос и сжигание хиджабов. Власти сразу же возложили вину за происходящее на иностранные государства, в первую очередь на традиционных врагов режима – США и Израиль.

В ходе протестов, которые охватили всю страну, погибли почти 300 человек, шариатской полицией (шариатской гвардией, полицией нравов – названий много) были задержаны более 15 тысяч человек. Минимум пятерых приговорили к смертной казни, и один из приговоров уже был приведен в исполнение.

(На фото – стикер с надписью «Женщины. Жизнь. Свобода»).

В четверг, 24 ноября, стало известно об аресте бывшего игрока сборной Ирана Вурии Гафури (35 лет). Его забрали после тренировки команды высшей лиги Ирана «Фулад». В последний раз Гафури выходил на поле в августе.

Спецслужбы арестовали его и обвинили в распространении пропаганды против Ирана. Футболист активно поддерживал протесты. Недавно он посетил девочку, мама которой погибла во время протестов.

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli, Dylan Martinez, Hannah Mckay, Amanda Perobelli, Suhaib Salem