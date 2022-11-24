ЧМ-2022 в Катаре
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Вратарь Португалии чуть не дал Ивана Левенца на последней секунде. Реакция Роналду – бесценна

Иван Левенец Иван Левенец
Диогу Кошта Диогу Кошта
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Иньяки Уильямс Иньяки Уильямс
сборная Ганы по футболу сборная Ганы по футболу
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Эх, поскользнулся.

Матч Португалии и Ганы получился ярким – и чуть не стал еще ярче благодаря вратарю Диогу Коште.

Он вернул нам наш 2008-й! И флэшбеки имени Ивана Левенца.

На девятой добавленной, когда Португалия вела 3:2, Кошта забрал мяч в руки, взял паузу, дождался, пока все футболисты уйдут из штрафной, и положил его на газон. Но 23-летний вратарь забыл посмотреть через плечо – а там был Иньяки Уильямс, который только и ждал такой ошибки кипера.

Правда, Уильямсу не повезло: баскский ганец поскользнулся.

А пока поднимался, прибежали защитники и вместе с Коштой ликвидировали пожар.

Было очень близко к провалу.

Уильямс схватился за голову, но не он один – Криштиану Роналду тоже был в шоке.

После игры Роналду пришел успокоить Кошту. А тот, в свою очередь, обсудил момент с Уильямсом. 

Но и остальные партнеры пришли поддержать вратаря – все же его ошибка не стала голевой.

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Португалии повезло – в отличие от момента, который сразу вспомнился тем, кто смотрел РПЛ в 2008-м.

Тогда Иван Левенец в матче за Суперкубок не заметил Андрея Аршавина и опустил мяч на газон, а игрок «Зенита» моментально выскочил из-за спины и забил.

После этого карьера Левенца пошла на спад – а всего через полтора года, в 29 лет, он завершил профессиональную карьеру.

Диогу Кошта прошел по грани.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Matthias Hangst

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