Вратарь Португалии чуть не дал Ивана Левенца на последней секунде. Реакция Роналду – бесценна

Эх, поскользнулся.

Матч Португалии и Ганы получился ярким – и чуть не стал еще ярче благодаря вратарю Диогу Коште.

Он вернул нам наш 2008-й! И флэшбеки имени Ивана Левенца.

На девятой добавленной, когда Португалия вела 3:2, Кошта забрал мяч в руки, взял паузу, дождался, пока все футболисты уйдут из штрафной, и положил его на газон. Но 23-летний вратарь забыл посмотреть через плечо – а там был Иньяки Уильямс, который только и ждал такой ошибки кипера.

Правда, Уильямсу не повезло: баскский ганец поскользнулся.

А пока поднимался, прибежали защитники и вместе с Коштой ликвидировали пожар.

Было очень близко к провалу.

Уильямс схватился за голову, но не он один – Криштиану Роналду тоже был в шоке.

После игры Роналду пришел успокоить Кошту. А тот, в свою очередь, обсудил момент с Уильямсом.

Но и остальные партнеры пришли поддержать вратаря – все же его ошибка не стала голевой.

Неповторимый оригинал: как Аршавин обокрал Левенца

Португалии повезло – в отличие от момента, который сразу вспомнился тем, кто смотрел РПЛ в 2008-м.

Тогда Иван Левенец в матче за Суперкубок не заметил Андрея Аршавина и опустил мяч на газон, а игрок «Зенита» моментально выскочил из-за спины и забил.

После этого карьера Левенца пошла на спад – а всего через полтора года, в 29 лет, он завершил профессиональную карьеру.

Диогу Кошта прошел по грани.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Matthias Hangst