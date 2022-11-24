Вратарь Португалии чуть не дал Ивана Левенца на последней секунде. Реакция Роналду – бесценна
Эх, поскользнулся.
Матч Португалии и Ганы получился ярким – и чуть не стал еще ярче благодаря вратарю Диогу Коште.
Он вернул нам наш 2008-й! И флэшбеки имени Ивана Левенца.
На девятой добавленной, когда Португалия вела 3:2, Кошта забрал мяч в руки, взял паузу, дождался, пока все футболисты уйдут из штрафной, и положил его на газон. Но 23-летний вратарь забыл посмотреть через плечо – а там был Иньяки Уильямс, который только и ждал такой ошибки кипера.
Правда, Уильямсу не повезло: баскский ганец поскользнулся.
А пока поднимался, прибежали защитники и вместе с Коштой ликвидировали пожар.
Было очень близко к провалу.
Уильямс схватился за голову, но не он один – Криштиану Роналду тоже был в шоке.
После игры Роналду пришел успокоить Кошту. А тот, в свою очередь, обсудил момент с Уильямсом.
Но и остальные партнеры пришли поддержать вратаря – все же его ошибка не стала голевой.
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Португалии повезло – в отличие от момента, который сразу вспомнился тем, кто смотрел РПЛ в 2008-м.
Тогда Иван Левенец в матче за Суперкубок не заметил Андрея Аршавина и опустил мяч на газон, а игрок «Зенита» моментально выскочил из-за спины и забил.
После этого карьера Левенца пошла на спад – а всего через полтора года, в 29 лет, он завершил профессиональную карьеру.
Диогу Кошта прошел по грани.
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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Matthias Hangst
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