Роналду поставил рекорд с пенальти. Он лучший в мире по голам с 11-метровых
Криштиану Роналду в матче с Ганой на ЧМ забил в фирменном стиле – с пенальти. И стал первым игроком в истории с голами на пятью чемпионатах мира.
Причем сам его и заработал. Хотя был ли вообще этот 11-метровый – вопрос другой, еще поговорим об этом отдельно.
Реализация пенальти – суперскилл Роналду.
• Этот пенальти стал для Криша мини-юбилейным – 175-м. 146 из них он реализовал, 29 – нет. Процент эффективности – 83,4%.
Если сравнивать абсолютные цифры, это лучший результат в мире. Ближайший пенальтист к нему – Лео Месси, у которого 106 забитых за карьеру (и 30 нереализованных). Роналду пробил на 39 пенальти больше – и забил на 40 больше.
• Интересно, что с Ганой Роналду решил не рисковать – и пробил в свой любимый левый угол. Вратарю очень тяжело доставать такие удары, если они исполнены ровно по задумке. Практически невозможно, даже если заранее сместиться в нужный угол. Мы разбирали этот феномен здесь.
• Причем в этом сезоне Криш пробил всего второй пенальти – для него это крайне мало. Последний раз всего два пенальти за сезон Роналду бил в 2005-2006 годах – один за «МЮ» в Кубке лиги, второй – за Португалию на ЧМ-2006.
• За сборную Португалии у Роналду цифры похуже, чем в среднем за карьеру – из 22 пенальти он реализовал только 16, еще 6 не забил. Реализация – всего 73,7%.
Интересно, что в последние годы он стал бить 11-метровые за сборную чаще: 12 из 22 – за последние четыре года. Остальные растянулись на 12 лет.
• На чемпионатах мира для Роналду это был четвертый пенальти: в 2006-м забил, в 2018-м один реализовал, а другой – нет. Так что теперь использованы три четверти 11-метровых шансов на чемпионатах мира.
А это только первый матч турнира!
🎯 История любви Роналду и пенальти: как забил больше всех, какого вратаря не мог пробить и как стал Пеналду
Роналду – первый в истории с голами на пяти ЧМ! Забил с пенальти и сделал Siiiu на фоне портрета Месси
Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini
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