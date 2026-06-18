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  4. Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»

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Александр Мостовой: «Не согласен с критикой Роналду, вокруг него было семь игроков ДР Конго. Почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли не лучший матч»
Мостовой: не согласен с критикой Роналду.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не согласен с критикой в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с ДР Конго на ЧМ-2026 (1:1). 

«Я не согласен с критикой в адрес Роналду. Обратите внимание, что двумя днями ранее Испания тоже сыграла вничью с Кабо-Верде, владея преимуществом весь матч. Здесь было то же самое. Португальцы здорово забили быстрый гол. До 25-й минуты я не видел Конго на поле. Даже комментаторы отмечали, как здорово Португалия владеет мячом. Все было в восклицательных тонах.

Да, Роналду было непросто, потому что вокруг него все время было семь футболистов в голубых майках. Он искал и пытался. Еще до начала чемпионата мира я говорил, что это будет турнир сюрпризов. Просто я не знал, что в 1-м туре их будет так много. Мы увидели, что по статистике Роналду сыграл не лучший матч, но почему вы не смотрите статистику других? Все сыграли так», – сказал Мостовой. 

Александр Мостовой: «Кто считает, что Роналду лучше Месси, – глупец. Лионель – настоящий гений и феномен нашего времени. Ни один игрок не может делать то, что он»

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Я видел как в конце, при розыгрыше углового, игроки Конго забили на Роналду и даже не опекали его ))
Это в какой момент было? Я наоборот помню момент на каком то из угловых, где он 1 стоял и его никто не опекал даже.
Плохо считает. Нематематический человек
7 игроков были вокруг Роналду, а остальные 4 нанесли больше ударов, чем вся Португалия))
Какие 7 игроков????
7 игроков держали Марадону на знаменитом фото с матча Аргентина-Бельгия 1982 года (который Бельгия, кстати, выиграла 1:0, но Марадона даже не забив там всё равное феерил).

Криша в первом тайме держал один игрок, в конце второго тайма африканцы вообще позволяли дедушке бегать одному по штрафной, из уважения, видимо, к возрасту.
В прошлой новости секта пешего хода восхищалась Мостом, но он их сразу попустил🤣
Не победи с Роналдо, все говорят почему он играет так много? Сыграл бы так же без него, говорили почему он не играет. Всем только свой 5 копеек вставить. Некотором хейт приносит деньги, блогерам и журналистам
7 игроков сборной ДР Конго окружили Роналду.... а дальше то что!?
Армия ботов португальского пенальтиста возносит кумира как продукт тренировок и стального характера но после свистка о начале матча он становится обычной плаксой и симулянтом который пешим шагом не успевает выйти из офсайда и всё это на фоне постояной болтовни о его былых заслугах которых в принципе не существует он продукт как хлебушек у меня дома сожрали и забыли.
Мост троллит секты, причём, обе. Ну, хоть Абаскаль отдохнёт
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