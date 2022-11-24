Цифра дня: 0 ударов в створ у Уругвая и Кореи. Такого на ЧМ еще не бывало

Ну и зачем мы это смотрели?

Игра Уругвая с Южной Кореей разочаровала: минимум содержания и опасных моментов.

Весьма мощный уругвайский состав мало что смог впереди: Луис Суарес показался слишком уж тяжелым, Дарвин Нуньес регулярно не попадал в темп, Эдинсон Кавани вышел на замену и не усилил, Феде Вальверде из глубины тоже ничего не придумал.

В атаке у Южной Кореи появился Сон Хын Мин в суровой черной маске, но его оборона с пятью Кимами справлялась с задачами гораздо лучше.

Итог – первый в истории чемпионатов мира матч, где никто так и не пробил в створ.

Всего уругвайцы пробили 10 раз, южнокорейцы – восемь. Мимо. Матчей с нулем в этой графе на чемпионатах мира еще не было. Статистический сервис Gracenote уточняет, что в XXI веке, другие сервисы указывают на антирекорд вообще.

В некоторых источниках Уругваю приписывают один удар в створ (судя по всему, от Матиаса Весино на 13-й минуте), но в официальной статистике ФИФА – ноль. Уругвайский кипер Серхио Рочет и кореец Ким Сын Гю точно остались без серьезных дел. Легчайшие сухари в фэнтези.

У самого серьезного шанса забить в этом матче – 0,37 xG, это удар из штрафной от Хвана Ый Чжо, мяч прошел выше.

Дальше Уругваю играть ремейк из плей-офф ЧМ-2018 с Португалией, а Корее – встречаться с Ганой.

Верим, что там будет содержательнее!