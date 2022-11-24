Цифра дня: 0 ударов в створ у Уругвая и Кореи. Такого на ЧМ еще не бывало
Ну и зачем мы это смотрели?
Игра Уругвая с Южной Кореей разочаровала: минимум содержания и опасных моментов.
Весьма мощный уругвайский состав мало что смог впереди: Луис Суарес показался слишком уж тяжелым, Дарвин Нуньес регулярно не попадал в темп, Эдинсон Кавани вышел на замену и не усилил, Феде Вальверде из глубины тоже ничего не придумал.
В атаке у Южной Кореи появился Сон Хын Мин в суровой черной маске, но его оборона с пятью Кимами справлялась с задачами гораздо лучше.
Итог – первый в истории чемпионатов мира матч, где никто так и не пробил в створ.
Всего уругвайцы пробили 10 раз, южнокорейцы – восемь. Мимо. Матчей с нулем в этой графе на чемпионатах мира еще не было. Статистический сервис Gracenote уточняет, что в XXI веке, другие сервисы указывают на антирекорд вообще.
В некоторых источниках Уругваю приписывают один удар в створ (судя по всему, от Матиаса Весино на 13-й минуте), но в официальной статистике ФИФА – ноль. Уругвайский кипер Серхио Рочет и кореец Ким Сын Гю точно остались без серьезных дел. Легчайшие сухари в фэнтези.
У самого серьезного шанса забить в этом матче – 0,37 xG, это удар из штрафной от Хвана Ый Чжо, мяч прошел выше.
Дальше Уругваю играть ремейк из плей-офф ЧМ-2018 с Португалией, а Корее – встречаться с Ганой.
Верим, что там будет содержательнее!
- Дата проведения
- 24 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
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Уругвай –
Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера (Винья, 79), Весино (де ла Крус, 78), Бентанкур, Вальверде, Пельистри (Варела, 88), Суарес (Кавани, 64), Нуньес.
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Южная Корея –
Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон (Сон Чжун Хо, 75), Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Хван Ый Чжо (Чжо Гю Сон, 74), На Сан Хо (Ли Кан Ин, 75).
- Предупреждения:
- Касерес (57), Чжо Гю Сон (88), Бенту (90).
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