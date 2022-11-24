ЧМ-2022 в Катаре
Блог

Цифра дня: 0 ударов в створ у Уругвая и Кореи. Такого на ЧМ еще не бывало

Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Сборная Уругвая по футболу Сборная Уругвая по футболу
Футбол Футбол

Ну и зачем мы это смотрели?

Игра Уругвая с Южной Кореей разочаровала: минимум содержания и опасных моментов.

Весьма мощный уругвайский состав мало что смог впереди: Луис Суарес показался слишком уж тяжелым, Дарвин Нуньес регулярно не попадал в темп, Эдинсон Кавани вышел на замену и не усилил, Феде Вальверде из глубины тоже ничего не придумал.

В атаке у Южной Кореи появился Сон Хын Мин в суровой черной маске, но его оборона с пятью Кимами справлялась с задачами гораздо лучше.

Итог – первый в истории чемпионатов мира матч, где никто так и не пробил в створ.

Всего уругвайцы пробили 10 раз, южнокорейцы – восемь. Мимо. Матчей с нулем в этой графе на чемпионатах мира еще не было. Статистический сервис Gracenote уточняет, что в XXI веке, другие сервисы указывают на антирекорд вообще.

В некоторых источниках Уругваю приписывают один удар в створ (судя по всему, от Матиаса Весино на 13-й минуте), но в официальной статистике ФИФА – ноль. Уругвайский кипер Серхио Рочет и кореец Ким Сын Гю точно остались без серьезных дел. Легчайшие сухари в фэнтези.

У самого серьезного шанса забить в этом матче – 0,37 xG, это удар из штрафной от Хвана Ый Чжо, мяч прошел выше.

Дальше Уругваю играть ремейк из плей-офф ЧМ-2018 с Португалией, а Корее – встречаться с Ганой.

Верим, что там будет содержательнее!

Уругвай – Южная Корея 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
24 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
УругвайРочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера (Винья, 79), Весино (де ла Крус, 78), Бентанкур, Вальверде, Пельистри (Варела, 88), Суарес (Кавани, 64), Нуньес.
Южная КореяКим Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон, Ким Мин Чжэ, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Ли Чжэ Сон (Сон Чжун Хо, 75), Хван Ин Бом, Сон Хын Мин, Хван Ый Чжо (Чжо Гю Сон, 74), На Сан Хо (Ли Кан Ин, 75).
Предупреждения:
Касерес (57), Чжо Гю Сон (88), Бенту (90).

В старте сборной Кореи – пять Кимов и два Хвана. Почему у них одинаковые имена?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные