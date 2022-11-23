Очень нужны очки с Испанией.

Сюрприз от Японии – это еще и трагедия Германии. Немцы вели и наседали, но за восемь минут получили два и улетели в нокаут.

Эти 1:2 продолжают серию немецких разочарований на крупных турнирах.

После победы на ЧМ-2014, где немцы сначала жестко убрали Бразилию (7:1), а потом дожали Аргентину в финале, у них только один хороший турнир.

• На Евро-2016 чемпионский шлейф еще ощущался. Тогда прошли группу вообще без пропущенных, набрали солидные семь очков для первого места в группе, в плей-офф щелкнули словаков и протиснулись через итальянцев (и серию пенальти из 20 ударов со множеством незабитых) в полуфинал – только там остановились на хозяевах-французах из-за дубля Антуана Гризманна, который был тогда в топ-форме.

• Чемпионат мира в России – большущее разочарование. Казалось, что камбэк со шведами и грандиозный штрафной Тони Кросса на 90+5 – переломный момент, оставалось-то обыграть Корею для выхода из группы. Но от корейцев получили два мяча в добавленное время и остались на последнем месте.

• Евро-2020 – тоже провал, хоть и со смесью эмоций. Только чтобы проползти в плей-офф, пришлось спасаться от Венгрии в концовке (вы наверняка помните ту безумную развязку), но вышли со второго места, сразу нарвались на прагматичную Англию – и здесь концовку уже провалили.

Поражение от Японии – конечно, еще не крест на ЧМ-2022. Но дальше игра с Испанией, которая по первому матчу смотрится крайне мощно, и если летящие японцы тоже обыграют Коста-Рику, на последний тур немцам с костариканцами останется ничего не значащий матч.

Вы верите, что будет иначе, и Германия выйдет в плей-офф?

Фото: REUTERS/Matthew Childs