Мегасчастье Японии после камбэка с Германией! Давайте проникнемся
Сборная Японии сенсационно обыграла Германию, хотя проигрывала по ходу матча! Все перевернули за восемь минут во втором тайме – 2:1!
Вратарь японцев удержал минимальный счет, творил по четыре сэйва за одну атаку, а потом дошла очередь феерить и до партнеров впереди.
Это секунда сразу после гола Рицо Доана (из немецкого «Фрайбурга»). Мануэль Нойер – на коленях, японцы – в восторге.
В большом восторге!
Вы только посмотрите, как долетают опаздывающие на празднование!
А ведь это только 1:1 – они еще не знают, что будет дальше.
Как и японские болельщики: в их глазах и счастье от первого гола, и вера в большее.
Большее пришло через восемь минут.
Такума Асано (из «Бохума») – теперь тоже супергерой!
Уже самим фактом такого переворота как следует насладились.
А уж когда удержали победу!
Когда услышали финальный свисток!
Синхронность действий – как на поле.
Счастье бригады вратарей. Кипера Гонду мы теперь запомнили надолго – примерно как Эйдзи Кавасиму, который его поздравляет.
Обязательно и с тренером, конечно.
А потом всем-всем-всем вместе!
Чтобы умножить эмоции друг друга.
Этих людей сборная Японии сделал счастливыми.
И этих, конечно, тоже.
Да вообще всех, кто болел за андердога на стадионе и в родной стране.
Герои!
Это точно супердень для них.
Для всех.
И для каждого в отдельности.
🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Kim Kyung-Hoon, Fabrizio Bensch, Lee Smith, Molly Darlington, Kai Pfaffenbach, Matthew Childs, Fabrizio Bensch; globallookpress.com/Cao Can; Gettyimages.ru/Claudio Villa, Alex Grimm
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