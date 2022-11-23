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Мегасчастье Японии после камбэка с Германией! Давайте проникнемся

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Сборная Японии по футболу Сборная Японии по футболу
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
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Сборная Японии сенсационно обыграла Германию, хотя проигрывала по ходу матча! Все перевернули за восемь минут во втором тайме – 2:1!

Вратарь японцев удержал минимальный счет, творил по четыре сэйва за одну атаку, а потом дошла очередь феерить и до партнеров впереди.

Это секунда сразу после гола Рицо Доана (из немецкого «Фрайбурга»). Мануэль Нойер – на коленях, японцы – в восторге.

В большом восторге!

Вы только посмотрите, как долетают опаздывающие на празднование!

А ведь это только 1:1 – они еще не знают, что будет дальше.

Как и японские болельщики: в их глазах и счастье от первого гола, и вера в большее.

Большее пришло через восемь минут.

Такума Асано (из «Бохума») – теперь тоже супергерой!

Уже самим фактом такого переворота как следует насладились.

А уж когда удержали победу!

Когда услышали финальный свисток!

Синхронность действий – как на поле.

Счастье бригады вратарей. Кипера Гонду мы теперь запомнили надолго – примерно как Эйдзи Кавасиму, который его поздравляет. 

Обязательно и с тренером, конечно.

А потом всем-всем-всем вместе! 

Чтобы умножить эмоции друг друга.

Этих людей сборная Японии сделал счастливыми.

И этих, конечно, тоже.

Да вообще всех, кто болел за андердога на стадионе и в родной стране.

Герои!

Это точно супердень для них.

Для всех.

И для каждого в отдельности.

🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Kim Kyung-Hoon, Fabrizio Bensch, Lee Smith, Molly Darlington, Kai Pfaffenbach, Matthew Childs, Fabrizio Bensch; globallookpress.com/Cao Can; Gettyimages.ru/Claudio Villa, Alex Grimm

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