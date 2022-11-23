На ЧМ-2022 уже в три раза больше нулевых ничьих, чем было в России за весь турнир. До рекорда – пять игр

Сборные Марокко и Хорватии стартовали на ЧМ-2022 с нулевой ничьей. 0:0 успели надоесть еще во вторник, когда голов не забили ни Дания, ни Тунис, ни Мексика, ни Польша.

Теперь треть матчей на ЧМ-2022 (три из девяти) – без забитых мячей. А вот что было на прошлых чемпионатах мира:

• В графике не учтены первые пять чемпионатов мира. В трех довоенных было всего 18, 17 и снова 18 матчей, в первых двух послевоенных – 22 и 26. Все они обошлись без 0:0. Мы взяли в расчет все турниры, начиная с ЧМ-1958: нулевые ничьи там встречались хотя бы раз, а матчей было сыграно больше 30.

• Наибольшая доля нулевых ничьих – на чемпионате мира в Аргентине в 1978-м. Главным образом из-за сборной ФРГ – три из шести безголевых ничейных результатов на турнире пришлись на ее матчи.

• По семь раз 0:0 встречались на трех ЧМ подряд до российского – но уже при 64 матчах за турнир. До этого по нулевым ничьим лидировал ЧМ-1982 (также семь, но при меньшем количестве игр). Самой скучной группой стала с участием Польши, Италии, Камеруна и Перу – 0:0 закончились три матча из шести (а вообще вничью – пять из шести).

• ЧМ-2022 в Катаре по количеству 0:0 уже догнал чемпионат 20-летней давности в Японии и Корее. Там без голов сыграли Франция – Уругвай, Нигерия – Англия и Испания – Южная Корея.

• На ЧМ-1998 первая нулевая ничья случилась на третий день (Парагвай – Болгария), через четыре года – только на седьмой (Франция – Уругвай), еще через четыре – на второй (Тринидад и Тобаго – Швеция). На ЧМ-2010 безголевая ничья была в первый же день (Уругвай – Франция, опять!), а на ЧМ-2014 только на пятый – 0:0 сыграли Иран и Нигерия.

• Мы до сих пор вспоминаем, что на ЧМ-2018 в России была лишь одна нулевая ничья – Франция и Дания не забили голов в «Лужниках». При этом рекорд по отсутствию матчей со счетом 0:0 был установлен в 27-й по счету игре (Бельгия – Тунис 5:2).

До этого рекордным был ЧМ-1954 со всеми 26 играми без 0:0. Серия на прошлом ЧМ-2018 прервалась на 38-й игре.

• Потенциально на ЧМ-2018 могло быть и больше нулевых ничьих. Например, Уругвай выиграл у Египта, забив только на 89-й минуте, а Иран победил Марокко благодаря автоголу на 90+5. Шведы одолели корейцев в скучном матче лишь из-за пенальти, а Англия и Бельгия в последнем туре потенциально могли сыграть 0:0 вторыми составами, но этому не дал случиться супергол Янузая.

Хотя в плей-офф таких опасений было меньше – там даже со счетом 1:0 окончились лишь две игры.

• Действительно ли каждые из трех 0:0 на ЧМ-2022 в Катаре были настолько скучными? Возможно, матчи были не самыми зрелищными, но Дания чудом не забила в пустые ворота с метра, а Польша не реализовала пенальти. Нельзя сказать, что и Марокко с Хорватией вообще обошлись без моментов, но, пожалуй, вам не стоит расстраиваться, если вы эту игру пропустили.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh; globallookpress.com/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com