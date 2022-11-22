😳 Как Дания не попала с метра? Главный промах ЧМ-2022

Штанга.

Первые 0:0 на ЧМ-2022 – это матч Дании и Туниса.

Самый опасный момент игры – розыгрыш углового от Дании на 69-й минуте матча. Претендент на статус самого катастрофического промаха турнира.

Просто посмотрите, откуда форвард «Копенгагена» Андреас Корнелиус промахнулся после скидки Андреаса Кристенсена.

Да, бил почти в упор и по пустому углу, но тяжело подстраивался под мяч. Итог – попадание в штангу и отскок в поле.

Кажется, до линии было несколько десятков сантиметров. Не попал.

• Дания осталась без голов, хотя была одной из самых ярких команд европейской квалификации – 30 мячей. Более того, в 32 последних матчах Дания лишь дважды уходила с поля без забитого мяча: проиграли 0:1 Финляндии в первом матче Евро (том самом, где стало плохо Кристиану Эриксену) и уступили с аналогичным счетом Хорватии в Лиге наций. Во всех остальных 30 матчах датчане забивали, даже если проигрывали.

• Тунис – наоборот, максимально низовая команда. В 2022 году 8 из 13 матчей до Дании заканчивались всего с одним забитым голом, девять раз тунисцы играли на ноль.

Хотя не сказать, что у команды статусная оборона: вратарь Аймен Дамен играет в чемпионате Туниса, там же – один из тройки центрдефов Яссин Мерья. У двух других защитников есть опыт игры в Европе: Монтассар Тальби сейчас рубится за «Лорьян», а еще год не спас «Рубин» от вылета, Дилан Бронн – в итальянской «Салернитане».

• Забавное совпадение: на ЧМ-2018 Дания тоже поучаствовала в первой (как оказалось, единственной) нулевой ничьей на турнире. Это было с Францией, с которой придется сыграть и на ЧМ-2022.

Фото: REUTERS/Molly Darlington, Kai Pfaffenbach