Жуткий момент: колено в голову своему от вратаря Саудовской Аравии. Ему самому было страшнее всех

Но обошлось.

На пятой добавленной, когда Аргентина наседала на Саудовскую Аравию, чтобы отыграться и предотвратить главную сенсацию ЧМ, стало страшно за защитника Яссера Аль-Шахрани.

После подачи из глубины вратарь Мохамед Аль-Овайс рванул выбивать мяч из штрафной, потому что на заброс претендовал и аргентинец Науэль Молина, а в мясорубку попал Аль-Шахрани.

Кипер традиционно для таких случаев выставлял вперед колено – а оно прилетело прямо в голову партнеру.

Сразу видно, что защитник в нокауте.

Все на большой скорости.

И падать ему пришлось неконтролируемо, на спину – похоже, потом он головой ударился еще и о газон.

Аль-Овайс сразу подал сигнал, что случилось нечто опасное, он-то лучше всех это понял. Но атака Аргентины продолжалась, и лежащего защитника проигнорировали.

Мяч-то вратарь выбил не очень далеко, поэтому соперники сразу зашли обратно в штрафную, Лео Месси попробовал обыграть троих, попытка провалилась, и только после выноса судья свистнул.

15 секунд после удара в голову продолжалась игра, еще секунд пять судья перемещался к пострадавшему . Только потом дал сигнал врачам.

Страшнее всего стало, когда крупно снова показали Аль-Овайса. Он посмотрел на партнера и схватился за голову.

И с ужасом в глазах стал размахивать руками, чтобы призвать докторов как можно скорее.

Полевые игроки Саудовской Аравии оказались рядом первыми.

А вратарь просто присел неподалеку и закрылся руками, наблюдая, как оказывают помощь Аль-Шахрани.

Его отдельно поддерживали и свои, и соперники. К киперу подходил и судья Славко Винчич – по жестам было видно, что он просит успокоиться. А Аль-Овайс явно предъявлял, что игру не остановили сразу.

Пока с пострадавшим работали врачи.

В итоге Аль-Шахрани только на поле помогали три с половиной минуты, затем его на носилках вынесли за ворота.

Не до конца ясно, в какой именно момент это было, но в повторе затем акцентировали: игрок с тампонами в носу и во рту показывает два больших пальца. Фух!

Пауза продлилась больше четырех минут, а команды в итоге вместо восьми добавленных сыграли 14 – в соответствии с трендом.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst; REUTERS/Dylan Martinez, Carl Recine, Marko Djurica