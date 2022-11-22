На ЧМ-2022 шесть женщин-судей! Правда, шансы на работу в поле только у Фраппар

От редакции: автор текста – Анатолий Синяев, автор телеграм-канала «Але, рэф!», где разбирает судейство.

Новый подход к судейству – одна из главных тем старта чемпионата мира. Мы уже обсудили дополнительное время, полуавтоматическую технологию определения офсайда и замены из-за сотрясений, но есть еще кое-что важное. Впервые в истории на чемпионате мира будут работать женщины-судьи!

«Надеюсь, что в будущем выбор рефери-женщин на элитные мужские соревнования не будет восприниматься как что-то сенсационное», – сказал в мае руководитель судей ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

В списке шесть женщин-судей! И только одна из них из Европы

Речь про главных арбитров Стефани Фраппар (Франция), Салиму Мукансанга (Руанда) и Йошими Ямашиту (Япония), а также ассистентов – Неузу Бэк (Бразилия), Карен Диас Медину (Мексика) и Катрин Несбитт (США). Нет разве что представительницы Конфедерации футбола Океании.

Для удобства фамилии в оригинале:

Yoshimi Yamashita

Salima Mukansanga

Stéphanie Frappart

Karen Díaz Medina

Kathryn Nesbitt

Neuza Back

Все девушки судят свои национальные чемпионаты и международные матчи. Но опыт работы в мужском футболе у них разный. Например, у Ямашиты всего две игры в чемпионате Японии –- обе уже после объявления судей на ЧМ

Еще в прошлом году японка судила лишь 3-4 дивизионы, апервую игру в Джей-лиге получила лишь в сентябре – через три месяца после публикации списков арбитров на главный турнир планеты. Кроме двух игр чемпионата, на высшем мужском уровне у нее есть пара товарищеских матчей молодежных сборных и одна игра Азиатской Лиге чемпионов.

При этом Ямашита не играла в футбол, а до увлечения судейством была фитнес-инструктором. На курсы по футбольным правилам она попала за компанию – уговорила подруга.

Из-за небогатого опыта шансов появиться на поле в качестве главного арбитра почти нет – скорее всего, мы увидим ее в тренировочном костюме возле скамеек запасных. Роль четвертого арбитра исполнить она сможет.

Главная звезда-женщина – Фраппар. Она судила Суперкубок УЕФА и была на Евро-21

Француженка Стефани Фраппар уже попала в историю как первая – загибайте пальцы – женщина-арбитр во французской Лиге 2 (2014), Лиге 1 (2019), в Суперкубке Европы УЕФА (2019, «Ливерпуль» – «Челси»), на групповом этапе ЛЧ (с 2020-го, за три года – два матча), в отборочном этапе чемпионата мира (2021), на Евро (2021, была 4-м рефери).

Она также отработала финал Кубка Франции в этом году между «Ниццей» и «Нантом», 52 игры в чемпионате Франции и больше десяти международных матчей в Европе. Для сравнения: это чуть меньше, чем у Вилкова (арбитр ФИФА с 2012 года) за всю еврокарьеру. А у Фраппар еще 5-6 сезонов в запасе, ей только 38 лет.

В свое время Фраппар совмещала судейство с футболом, но не видела больших перспектив в игровой карьере, поэтому сосредоточилась на арбитраже.

Из всех судей-женщин именно Фраппар может претендовать на игру в поле на чемпионате мира. Думаю, исторический матч выпадет на 3-й тур группового этапа, который не будет многого решать.

Сегодня она будет резервным судьей на матче Мексика – Польша.

Салима Мукансанга прорвалась через несколько карьерных преград и работала на Кубке африканских наций

Арбитр из Руанды тоже имеет большой опыт работы в мужских соревнованиях. Национальный чемпионат она обслуживает с 2018 года, а в январе этого года судила матч группового этапа КАФ между Зимбабве и Гвинеей, став первой женщиной-арбитром на этом турнире.

К увлечению Мукансанги сначала относились с настроженностью: не хотели принимать в местную федерацию из-за юного возраста. Но по окончании школы она все-таки окончила курсы судей и, начав с турниров детей и ветеранов, пробивалась наверх.

Отсудив женский чемпионат мира во Франции в 2019-м, судья из Руанды готовилась к следующему – в Новой Зеландии, он пройдет в 2023-м. Но ФИФА преподнесла ей сюрприз, включив в список судей на турнир в Катаре.

Скорее всего, Мукансангу мы тоже не увидим на поле, но ей всего 34, а это значит, что в ее карьере Катар – не последний чемпионат мира.

Ассистенты судей из Америки уже давно в мужском футболе

Появление женщин-ассистентов в большом футболе случилось много раньше, чем главных рефери. Бразильянка Неуза Бэк судит в Серии А с 2009 года, американка Катрин Несбитт – МЛС с 2015-го, а мексиканка Карен Диас Медина – Лигу МХ с 2016-го.

Несбитт и Медина были помощниками судьи в отборочных встречах чемпионата мира, работали на международных встречах в своих конфедерациях.

У Бэк большой бэкграунд: помимо национального чемпионата, она работала на двух последних Олимпиадах, а также на Клубном ЧМ в Катаре в прошлом году.

Были ли шансы у Анастасии Пустовойтовой?

По опыту Анастасия не уступает японской коллеге. Но в России для женщин не предусмотрен ускоренный путь в мужской футбол, о чем в интервью телеграм-каналу «Алё, рэф!» сказал глава российских судей Павел Каманцев. На вопрос, когда Пустовойтова дебютирует в РПЛ как главный арбитр, Каманцев ответил: «Возможно, никогда».

В теории Анастасия могла бы быть на месте Ямашиты, если бы не три но: она не судит РПЛ (соответственно далека от еврокубков), наши судьи в теневом бане, есть Сергей Карасев, который однозначно поехал бы в Катар, не случись февраль.

Фото: globallookpress.com/Kenichiro Ogane, Carlos Pereyra