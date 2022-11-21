Боссы Сенегала спонсируют активных фанатов сборной. Новые костюмы, инструменты и еда – все ради огненного шоу

Репортаж Дениса Романцова.

Стадион «Аль-Тумама», где встретились Нидерланды и Сенегал, строили четыре года и открыли прошлой осенью. Фасад арены напоминает гахфию, местный головной убор.

Арену наградили за лучший дизайн спортсооружения на конкурсе Architectural Review Future Project Awards.

После ЧМ-2022 вместимость стадиона уменьшится вдвое. Вместо верхних трибун будет бутик-отель, а рядом – спортивная клиника.

Но сейчас стадион вмещает 40 тысяч, и вечером понедельника кого там только не было.

В сборной Сенегала – игроки из чемпионатов девяти разных стран, а болеть за сборную прилетели, кажется, со всего мира: мне встречались ребята из Вашингтона, Абу-Даби, Брюсселя, Кальяри и множества французских городов.

Один болельщик по пути из Парижа перенес 12-часовую пересадку в Стамбуле, где спал в мечети аэропорта.

А саундтрек матча обеспечила болельщицкая группа Le 12ème Gaindé: 80 человек с джембе (западноафриканскими кубкообразными барабанами), фанфарами и саксофонами поддерживают сборную Сенегала на всех турнирах – причем не только футбольных. Правда, январский выезд на баскетбольный отбор ЧМ в Египет закончился для лидера группы, Пако, арестом и депортацией – из-за проблем с визой.

После первого тайма, в котором Сенегал без Мане неплохо справлялся с командой Ван Гала, я подобрался к самому шумному сектору стадиона «Аль-Тумама» и выяснил, что в Доху прилетел даже мэр Дакара Бартелеми Диа.

Он еще в августе выдал Le 12ème Gaindé грант – на новые костюмы, инструменты и питание в Катаре (как и на предыдущие турниры, болельщики привезли с собой гигантские запасы сенегальского риса thieboudienne).

Болельщик по имени Алиун рассказал, что ансамблю покровительствует не только мэр Дакара, но и президент Сенегала Маки Салл. Он поручил правительству обеспечить Le 12ème Gaindé комфортные условия проезда и проживания на ЧМ-2022.

Последнее, кстати, очень важно – музыканты репетируют в гостиницах и им важно селиться компактно. Желательно – занимая весь этаж. С катарскими ценами решить этот вопрос без помощи президента было бы нереально.

На игре с Нидерландами выглядели, звучали и танцевали Le 12ème Gaindé просто огненно. И наполнили турнир западноафриканским колоритом. Как вчера эквадорцы – южноамериканским.

И поражение 0:2 не сильно испортило сенегальским болельщикам настроение. И уж точно не заставило замолчать и остановиться.

Все же они – 12-й игрок команды Алиу Сиссе и со своей задачей в понедельник справились неплохо. А у их сборной есть еще два матча на то, чтобы решить вопрос с плей-офф.

«По-моему, счет не отражает то, что происходило на поле, – сказал после игры Алиу Сиссе. – Кто виноват в поражении? Видимо, я – раз я тренер. Сегодня мы упустили три шанса забить, а футбол во многом зависит от того, как ты реализуешь моменты. Но я все равно горжусь ребятами».

А Луи Ван Гал заявил: «Я был очень спокоен, потому что не сомневался: рано или поздно мы забьем. Как и предполагал, игру переломил выход Мемфиса Депая.

Наша сборная может играть лучше. Просто в первом матче сказалось напряжение. Что касается Нопперта, он не ошибался. Это по-прежнему наш основной голкипер».

Вратарь «Херенвена», который два года назад был без клуба и подумывал об устройстве в полицию, – всего второй голландец, который дебютировал в сборной сразу на ЧМ (первый – полузащитник «Аякса» Дик Схунакер в 1978-м).

«Отношения с Ван Галом? У нас похожее чувство юмора, мы одинаково смотрим на вещи, – сказал Нопперт после 2:0 с Сенегалом. – Но нужно показывать это на поле, и я думаю, что сегодня мне это удалось.

Мы выступили далеко не идеально, но хорошо, что победили и в такой ситуации. Зайти-то мы собираемся очень далеко. Да, я скажу это — мы хотим стать чемпионами мира».

Фото: Денис Романцов; Gettyimages.ru/Stuart Franklin, Dean Mouhtaropoulos