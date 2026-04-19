  • Чемпионат России. «Краснодар» принимает «Балтику», «Спартак» обыграл «Ахмат», «Зенит» победил «Динамо» Махачкала
Чемпионат России. «Краснодар» принимает «Балтику», «Спартак» обыграл «Ахмат», «Зенит» победил «Динамо» Махачкала

В Мир РПЛ проходят матчи 25-го тура.

В 25-м туре Мир РПЛ «Ростов» в пятницу дома проиграл «Сочи» (0:1).

В субботу «Локомотив» в гостях справился с «Оренбургом» (1:0), ЦСКА на выезде поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1), «Динамо» Москва в гостях сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).

В воскресенье «Зенит» провел гостевой матч с махачкалинским «Динамо» (1:0), «Спартак» победил «Ахмат» (3:1), «Краснодар» принимает «Балтику».

Чемпионат России

25-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
19 апреля 11:30, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
0 - 1
0.21xG1.89
Зенит
Матч окончен
90’
+3’
Глушенков   Алип
86’
Глушенков
Кагермазов
86’
Аззи   Кагермазов
78’
78’
  Глушков
75’
Луис Энрике   Мостовой
75’
Дуглас Сантос   Вега
75’
Вендел   Кондаков
Миро   Сердеров
72’
70’
Соболев
Хоссейннежад   Агаларов
57’
46’
Джон   Педро
2тайм
Перерыв
Аззи
24’
Динамо Махачкала
Волк, Сундуков, Табидзе, Аларкон, Аззи, Мубарик, Ахмедов, Глушков, Хоссейннежад, Мрезиг, Миро
Запасные: Аззи, Шихалиев, Зинович, Джабраилов, Хоссейннежад, Карабашев, Магомедов, Алибеков, Магомедов, Миро, Ашуров, Мешид
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Барриос, Джон, Вендел, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Москвичев, Ерохин, Вендел, Глушенков, Луис Энрике, Дуглас Сантос, Джон, Горшков, Латышонок, Караваев, Адамов, Михайлов
Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
19 апреля 14:00, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
3 - 1
1.92xG0.61
Ахмат
Матч окончен
Денисов   Дмитриев
90’
+1’
Солари   Массалыга
90’
Угальде   Заболотный
90’
86’
Сидоров   Хлусевич
86’
Заре   Ндонг
Маркиньос   Мартинс Перейра
72’
Ву   Зобнин
64’
64’
Мелкадзе   Конате
62’
Сидоров
Ву
53’
46’
Пряхин   Гадио
46’
Мансилья   Кенжебек
2тайм
Перерыв
41’
  Самородов
  Жедсон Фернандеш
39’
  Маркиньос
28’
  Барко
21’
Спартак
Максименко, Джику, Ву, Жедсон Фернандеш, Денисов, Литвинов, Умяров, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде
Запасные: Самошников, Рябчук, Гарсия, Солари, Угальде, Довбня, Зорин, Ву, Денисов, Помазун, Маркиньос
1тайм
Ахмат:
Ульянов, Богосавац, Цаке, Заре, Сидоров, Жемалетдинов, Пряхин, Мансилья, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Сидоров, Пряхин, Ибишев, Заре, Магомедов, Шелия, Мансилья, Мелкадзе, Уциев, Давлитгереев, Царукян
Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
19 апреля 16:30, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
2 - 2
1.43xG0.85
Балтика
Матч окончен
90’
+5’
Мендель
90’
+4’
Оффор
  Жубал
90’
+2’
Батчи   Жубал
90’
+1’
90’
М. Петров   Андерсон
85’
Кукушкин
Кобнан Дэвид
81’
Дж. Гонсалес   Пальцев
71’
Дж. Гонсалес
71’
69’
Ласерда   Оффор
69’
Гассама   Рядно
66’
  М. Петров
Боселли   Кобнан Дэвид
62’
  Боселли
59’
46’
И. Петров   Манелов
46’
Беликов   Мендель
2тайм
Перерыв
43’
  Бевеев
24’
И. Петров
Черников
22’
17’
Беликов
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Черников, Кривцов, Батчи, Сперцян, Боселли, Кордоба
Запасные: Корякин, Карпенко, Садчиков, Боселли, Буркин, Гусейнов, Дж. Гонсалес, Батчи, Хмарин
1тайм
Балтика:
Кукушкин, Гассама, Бевеев, Филин, Андраде, Варатынов, М. Петров, И. Петров, Беликов, Титков, Ласерда
Запасные: Любаков, Поспелов, Ковалев, Гассама, М. Петров, Цицилин, Беликов, Ласерда, Хиль, И. Петров, Мурид, Ковач
Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
17 апреля 16:30, Ростов Арена
Ростов
Завершен
0 - 1
0.16xG1.03
Сочи
Матч окончен
90’
+3’
Коваленко   Волков
89’
  Заика
Роналдо   Комаров
84’
Семенчук   Сако
76’
Сулейманов   Лангович
76’
75’
Ильин   Федоров
71’
Ежов   Камано
71’
Васильев   Магаль
71’
Игнатов   Кравцов
Кучаев   Мохеби
64’
63’
Алвес
2тайм
Перерыв
42’
Ильин
21’
Заика
3’
Литвинов
Ростов
Ханкич, Семенчук, Чистяков, Мелехин, Вахания, Кучаев, Миронов, Щетинин, Роналдо, Сулейманов, Голенков
Запасные: Байрамян, Эль-Аскалани, Прохин, Роналдо, Сулейманов, Жбанов, Шанталий, Игнатов, Шамонин, Семенчук, Кучаев, Одоевский
1тайм
Сочи:
Дегтев, Литвинов, Алвес, Солдатенков, Макарчук, Коваленко, Васильев, Заика, Игнатов, Ежов, Ильин
Запасные: Игнатов, Силев, Мухин, Мелешин, Дюпин, Носатый, Коваленко, Ильин, Барт, Васильев, Ежов, Корнеев
Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
18 апреля 09:00, Газовик
Оренбург
Завершен
0 - 1
0.65xG1.4
Локомотив
Матч окончен
90’
+3’
Фассон
90’
Воробьев
Овсянников
90’
Паласиос
89’
Болотов   Голыбин
80’
Муфи   Поройков
79’
Пуэбла   Рыбчинский
72’
Кейрос   Куль
71’
70’
  Батраков
64’
Бакаев   Чевардин
Гузина   Жезус
61’
60’
Бакаев
54’
Карпукас   Вера
2тайм
Перерыв
43’
Карпукас
Гузина
42’
Оренбург
Овсянников, Кантеро, Хотулев, Паласиос, Муфи, Болотов, Кейрос, Гюрлюк, Пуэбла, Томпсон, Гузина
Запасные: Касимов, Ценов, Аванесян, Болотов, Пуэбла, Ведерников, Квеквескири, Эль Махрауи, Кейрос, Гузина, Рудаков, Муфи
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев, Воробьев
Запасные: Щетинин, Салтыков, Мялковский, Ньямси, Погостнов, Годяев, Тимофеев, Карпукас, Бакаев, Веселов, Лантратов
Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
18 апреля 11:30, Самара Арена
Крылья Советов
Завершен
1 - 1
0.97xG0.45
ЦСКА
Матч окончен
Бабкин   Шуманский
90’
+3’
Баняц
90’
+1’
Витюгов   Столбов
84’
Рахманович   Игнатенко
76’
Ахметов   Марин
76’
Олейников   Баняц
76’
75’
  Божин
Чернов
70’
66’
Баринов
  Олейников
65’
Фернандо
65’
62’
Кармо   Попович
62’
Гонду   Мусаев
57’
Кисляк
2тайм
Перерыв
44’
Козлов   Мойзес
43’
Глебов   Алвес
40’
Козлов
Божин
19’
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Ахметов, Рассказов, Рахманович
Запасные: Витюгов, Олейников, Ахметов, Ороз, Бабкин, Гальдамес, Евгеньев, Фролов, Кокарев, Рахманович, Лепский, Хубулов
1тайм
ЦСКА:
Тороп, Круговой, Данилов, Баринов, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Кармо, Гонду, Козлов
Запасные: Кармо, Воронов, Гонду, Козлов, Бесаев, Баровский, Глебов, Жоао Виктор, Бадмаев, Бандикян, Фиров
Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
18 апреля 14:00, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
1 - 1
1.44xG0.57
Акрон
Матч окончен
90’
+5’
Р. Фернандес
Грипши
90’
+5’
90’
+2’
Гудиев
Лобов   Кузнецов
83’
Рожков   Безруков
78’
Сааведра   Сиве
78’
78’
Болдырев   Джаковац
78’
Беншимол   Хосонов
68’
Кузьмин   Эшковал
67’
Бокоев
62’
  Дзюба
  Лобов
48’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Васютин
45’
+1’
Неделчару
Даку
45’
Тесленко
38’
Рубин
Ставер, Рожков, Арройо, Тесленко, Вуячич, Лобов, Шабанхаджай, Сааведра, Ходжа, Грипши, Даку
Запасные: Рожков, Кеняйкин, Мальдонадо, Кузяев, Иванов, Зотов, Нигматуллин, Нижегородов, Моторин, Кабутов, Лобов, Сааведра
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Пестряков, Джурасович, Болдырев, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Дзюба
Запасные: Беншимол, Тереховский, Марадишвили, Попенков, Васютин, Севикян, Аревало, Болдырев, Базилевский, Дмитриев, Кузьмин
Премьер-лига Россия (РПЛ). 25 тур
18 апреля 16:30, Совкомбанк Арена
Пари НН
Завершен
1 - 1
1.14xG1.89
Динамо
Матч окончен
90’
+6’
Бабаев
Смелов   Майга
90’
+2’
Карич
90’
Сифас   Ермаков
80’
Вешнер Тичич   Пигас
80’
78’
Фомин   Сергеев
Олусегун
74’
Бальбоа   Лесовой
65’
65’
Ан. Миранчук   Нгамале
65’
Артур   Бабаев
64’
Диас   Маринкин
Бальбоа   Лесовой
64’
Олусегун
55’
Ивлев
52’
Урванцев   Ивлев
45’
2тайм
Перерыв
Бальбоа
40’
Бальбоа
40’
  Олусегун
34’
22’
  Маричаль
Пари НН
Медведев, Карич, Кирш, Александров, Коледин, Смелов, Вешнер Тичич, Олусегун, Сифас, Бальбоа, Урванцев
Запасные: Смелов, Кошкин, Лукьянов, Урванцев, Крашевский, Сидоренко, Грулев, Вешнер Тичич, Сифас, Бальбоа, Калинский
1тайм
Динамо:
Лещук, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Касерес, Диас, Фомин, Бителло, Ан. Миранчук, Артур, Тюкавин
Запасные: Кудравец, Гладышев, Артур, Зайдензаль, Рикардо, Диас, Фомин, Ан. Миранчук, Расулов, Чавес, Майсторович, Глебов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Что делать с Челестини?4759 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Хорошего футбола всем нам, командам без травм, судьям без косяков
Ответ Слепой снайпер
Судьи без косяков, да ещё и в РПЛ, это утопия😁
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ну, я так написал на всякий случай, а вдруг?)
Походу Ростов с его менеджментом реально становятся прачечной. Со Спартаком не могли барыжить, потому что вся страна смотрела, а тут Сочи - 14 человек на стадионе, еще 20 смотрят трансляцию . 0,16 xG с аутсайдером это вообще что? Сейчас Голенков пойдет на набережную, поднимется на самый верх известной кальянной, глотнет пивка, закроет глаза и прошепчет тихо, чтобы никто не услышал (кроме официанта), что жизнь тяжела. А подвыпившие малолетки и бородатые мужики, которым пофиг на резалт будут шептать друг-другу, что это тот самый Голенков. А тем, кто не знает, кто это такой, будут ухмыляться и говорить, что он почти как Алла Пугачева, но только в футболе
Журавелю отдельный привет, ему бы прожигалки потолще приобрести. в первом тайме наступ на ахилл Джону — мням пук среньк с пятого повтора увидел. во втором тайме Дивею откровенно лупят по ноге, куча повторов — мням пук неудачно упал, пожелаем здоровья. на 70х минутах Глуш с Кагармазовым сцепились у бровки, им по желтой дает Танашев — мням пук, это им за споры. сегодня Тимурка по уровню компетенции превзошел пожалуй даже Ипотеку. бгг.
Лучшее действие Шуманского за ЦСКА.
Ответ Vanek1411
А что он сделал? По обзору ни фига не ясно, 1:1 до последнего были, в конце Крылья давили. Но чтоб там кто-то что-то сотворил- не видел, или не показали
Ответ Сергей Вераксо
На 94 минуте "Крылья" выходили в контратаку 6 на 4, и Шуманский словно Неймар полез один на всех и потерял мяч.
Теперь я понимаю почеиу вендел на сборы не приезжает... Зачем нервы тратить чтобы с этими дуболомами ещё месяц лишний проводить)))
Волков будучи основным и довольно важным игроком Краснодара поехал в Зенит за титулами. В результате сидит на лавке вылетающего Сочи, проиграв конкуренцию Заике.... Мдя..
С победой , зенитчики! Рад за Кондакова. Не сломался парень.
Ответ Александр Жердин
Шанс дали и он воспользовался им, видно, что у парня желание огромное играть
За Кондакова было волнительно: как он кубковый провал воспримет. Но видно, что всё он понял правильно.
Мне одному Балтика Атлетико Мадрид напоминает? Кусачая, неудобная команда, отличная физподготовка, шиз на бровке.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
1 в 1
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Атлетико погрубее будет. Балтика много фолит, но без жести
Шуманский сегодня за бонусами идет в раздевалку ЦСКА
