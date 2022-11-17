ЧМ-2022 в Катаре
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Катар-2022. Финишируем группой H – здесь Португалия, Уругвай, Южная Корея и Гана

Ли Кан Ин Ли Кан Ин
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Иньяки Уильямс Иньяки Уильямс
Мохаммед Кудус Мохаммед Кудус
Бернарду Силва Бернарду Силва
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Луис Суарес Луис Суарес
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Последний танец Роналду, Суареса и Кавани.

Португалия

Как вышли. Пришлось пробираться через стыки, так как в отборочной группе пропустили вперед сербов. В плей-офф португальцы поочередно выбили Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).

Тренер. Фернанду Сантуш – тренер, который привел португальцев к первым трофеям. В 2016-м они взяли Евро, а в 2019-м – Лигу наций. Вот почему Сантуша, несмотря на критику игрового стиля, не меняют аж с 2014 года. 

Как играют. 4-3-3, которые часто превращаются в 4-4-2. Место на острие зарезервировано за Роналду при любом раскладе, а вот по краям в атаке есть варианты. Первым выбором слева видится 23-летний Рафаэль Леау, который подходит к турниру в лучшей форме, чем ровесник Жоау Феликс. Справа могут появиться представители чемпионата Португалии – Отавио или Орта.

Слева в защите за старт поборются Геррейру из «Боруссии» и Мендеш из «ПСЖ». Конкуренция на каждой позиции – одна из высочайших на этом турнире.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.13, победа в турнире – 15.

Потери. Диогу Жота в октябре получил травму на 94-й минуте матча «Ливерпуля» против «Манчестер Сити». Нападающий прошел медобследование, неутешительные результаты которого озвучил Юрген Клопп: «Речь идет о нескольких месяцах, а не неделях».

3 главные звезды. Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Бруно Фернандеш – звезды, которых уже всерьез поддавливает молодежь. 

Цитата. Криштиану, несмотря на провальный клубный сезон, в предвкушении последнего ЧМ в карьере: «Мы снова готовы возвысить имя Португалии! В списке Фернанду Сантуша 26 фамилий, но вызваны все мы (португальцы – Sports.ru)! Вперед, Португалия!»

Как играют в последнее время. В Лиге наций португальцы дважды потеряли очки с Испанией (1:1 и 0:1) и проиграли Швейцарии (0:1), зато выиграли три остальных матча, в том числе дважды по 4:0 (пострадали чехи и швейцарцы).

Календарь: 24 ноября: Португалия – Гана, 28 ноября: Португалия – Уругвай, 2 декабря: Южная Корея – Португалия

Уругвай

Как вышли. Заняли третье место в южноамериканском отборе, пропустив вперед только Бразилию и Аргентину.

Тренер. Диего Алонсо – да, уругвайцы едут на турнир без эпохального Оскара Табареса, который работал с командой в пяти десятилетиях, привел к полуфиналу ЧМ и победе на Кубке Америки.

Алонсо возглавил сборную год назад, а до этого дважды выиграл североамериканскую ЛЧ (с мексиканскими «Пачукой» и «Монтерреем») и стал первым тренером в истории бекхэмовского «Интер Майами» в МЛС.

Как играют. Классические 4-4-2, которые позволяют уместить на поле дуэт грозных уругвайских форвардов. Правда, есть явные проблемы в обороне: 36-летний Муслера уже периодически уступает место в воротах Рочету, а пара центральных защитников из 36-летнего Година и 35-летнего Касереса подходит к турниру с серьезным недостатком игровой практики в клубах.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.45, победа в турнире – 50.

Потери. Рональд Араухо в конце сентября перенес операцию после перелома. Сообщалось, что восстановление займет три месяца, но затем «Барса» разрешила защитнику поехать на чемпионат мира. С учетом кризиса в обороне помощь Рональда уругвайцам бы точно пригодилась. Посмотрим, успеет ли игрок восстановиться так быстро.

3 главные звезды. Впервые за долгое время главная звезда сборной Уругвая не в атаке, а в центре поля – речь о Федерико Вальверде, которого Transfermarkt оценивает в 100 млн евро. Но атака все равно мощна – к ветеранам Суаресу и Кавани добавился молодой бомбардир «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

Цитата. Луис Суарес ждет финал мечты: «Надеюсь, мы сможем говорить о выходе Аргентины и Уругвая в финал. Это будет здорово для Южной Америки».

Как играют в последнее время. Несмотря на все сложности смены поколений, в этом году уругвайцы проиграли лишь однажды – 0:1 в товарищеской игре с Ираном. В остальном 4 победы в квалификации ЧМ, три победы и ничья в товарняках. Отметим уверенные победы над участниками ЧМ – 3:0 с Мексикой и 2:0 с Канадой. Единственная ничья – нули с США.

Календарь: 24 ноября: Уругвай – Южная Корея, 28 ноября: Португалия – Уругвай, 2 декабря: Гана – Уругвай

Южная Корея

Как вышли. В третьем раунде азиатского отбора корейцы заняли проходное второе место в группе, на два очка отстав от Ирана. 

Тренер. Паулу Бенту – экс-тренер португальской сборной возглавил Южную Корею после ЧМ-2018 и успел вылететь с командой в четвертьфинале Кубка Азии-2019 (проиграли 0:1 будущим чемпионам – Катару).

Вполне может так выйти, что в обороне со старта будут играть одни однофамильцы!

Как играют. В Азии корейцы привыкли контролировать мяч – у них самый высокий процент владения из всех азиатских команд, попавших на ЧМ (66,6%). На Кубке Азии-2019 Корея владела мячом больше соперника во всех матчах. На чемпионате мира, конечно, придется перестроиться. 

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 3.5, победа в турнире – 250.

Потери. Под вопросом было участие главной звезды: Сон в начале ноября получил четыре перелома глазницы, но экстренно лег под операцию и вроде бы успевает восстановиться. 

3 главные звезды. Сон Хын Мин, Ким Мин Чжэ, Ли Кан Ин – эти парни попробуют протащить Корею в плей-офф. Ким летом пришел из «Фенербахче» в «Наполи» и заставил забыть про потерю Кулибали. 21-летний Ли – обладатель «Золотого мяча» МЧМ-2019, который побил кучу возрастных рекордов в «Валенсии» как самый молодой игрок. Но оправдать самые высокие ожидания пока не получается – сейчас атакующий хав пытается засверкать в «Мальорке», место в основе сборной ему не гарантировано.

Цитата. Сон успокоил всех перед ЧМ, что недавняя травма не помешает ему поехать в Катар: «Играть за свою страну на чемпионате мира – мечта многих детей. У меня она тоже была. И поэтому я ни за что не пропущу турнир. С нетерпением жду возможности сыграть за свою прекрасную страну. До скорой встречи».

Как играют в последнее время. С начала лета корейцы провели аж 7 товарищеских матчей, в которых потерпели только одно поражение. Правда, получилось болезненно – 1:5 от бразильцев. После этого Корея обыграла Чили (2:0), Египет (4:1), Камерун и Исландию (обе игры – 1:0), а также сыграла вничью с Парагваем и Коста-Рикой (оба раза – 2:2).

Календарь: 24 ноября: Уругвай – Южная Корея, 28 ноября: Южная Корея – Гана, 2 декабря: Южная Корея – Португалия

Гана

Как вышли. Только по дополнительным показателям обошли в группе ЮАР и вышли в плей-офф, где за счет выездного гола прошли Нигерию (0:0, 1:1).

Тренер. Отто Аддо – экс-игрок сборной Ганы, который родился в Германии и провел там всю карьеру. В прошлом году он стал помощником Милована Раеваца в ганской сборной, а перед стыками с Нигерией возглавил команду (серба уволили после январского провала на Кубке Африки – не вышли из группы). 

Как играют. По-прежнему зависят от братьев Айю в атаке и очень мало забивают. Ганцы выиграли только половину игр в квалификации (4 из 8) и забили меньше всех из африканских команд, добравшихся до ЧМ (всего 8 голов, тогда как у Марокко – 25). 

Возможно, команде поможет «трансферная кампания»: перед чемпионатом мира ганцы перетянули форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса, а также перспективных защитников из АПЛ – 22-летнего Тарика Лэмпти и 23-летнего Мохаммеда Салису. Правда, Лэмпти в этом сезоне играет очень мало за «Брайтон», поэтому не факт, что он будет появляться на ЧМ со старта. А вот Салису на днях уже забил первый гол за сборную.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 3.7, победа в турнире – 250.

Потери. К проблемам Ганы добавилась еще одна – и она очень серьезная. Перед чемпионатом мира сборная неожиданно осталась без двух лучших вратарей – Джоджо Уоллакотт из «Чарльтона» сломал палец, а Ричард Офори получил травму колена. 

Теперь первым номером наигрывается 25-летний Лоуренс Ати-Зиги, который только на днях сыграл 10-й матч за сборную. В запасе у него 23-летний Манаф Нуруден с двумя играми и 19-летний Данлад Ибрагим, который еще ни разу не выступал за сборную.

3 главные звезды. Мохаммед Кудус, Иньяки Уильямс, Томас Парти. Особые надежды на 22-летнего Кудуса, который будет отвечать за созидание и поднос мячей для Уильямса. В этом сезоне Мохаммед забил уже 10 голов за «Аякс», четыре из которых в Лиге чемпионов.

Цитата. Андре Айю предвкушает новую встречу с Уругваем – 12 лет спустя после той самой руки Луиса Суареса. Айю не держит обиды на форварда: «Как я уже говорил в прошлом, возможно, если бы я был на его месте, сделал бы то же самое. Это правда, что он убил нас, он убил нашу мечту, он убил мечту африканцев, и у всех нас есть чувство, что он помешал нам стать первой [африканской] страной, которая вышла в полуфинал, это остается навсегда.

Но он сделал это ради своей нации, он принял решение, мы не должны оглядываться на этот случай.  Мы хотим играть хорошо и постараться добиться успеха [на ЧМ в Катаре]».

Как играют в последнее время. В конце сентября ганцы обыграли в товарняке Никарагуа 1:0 – и это первая победа команды в этом году. До этого случились 4 поражения и 3 ничьих, что не помешало Гане выйти победителем в плей-офф за выход на ЧМ (напомним, за счет гостевого гола, который в Африке никто не отменял).

Календарь. 24 ноября: Португалия – Гана, 28 ноября: Южная Корея – Гана, 2 декабря: Гана – Уругвай

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Теперь у нас есть полный список превью. Если пропустили, то вот ссылки на все группы:

A: Нидерланды, Катар, Эквадор, Сенегал

В: Англия, США, Иран, Уэльс

С: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Польша

D: Франция, Австралия, Дания и Тунис

Е: Испания, Германия, Япония и Коста-Рика

F: Бельгия, Хорватия, Марокко и Канада

G: Бразилия, Сербия, Швейцария и Камерун

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