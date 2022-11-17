Катар-2022. Финишируем группой H – здесь Португалия, Уругвай, Южная Корея и Гана

Последний танец Роналду, Суареса и Кавани.

Португалия

Как вышли. Пришлось пробираться через стыки, так как в отборочной группе пропустили вперед сербов. В плей-офф португальцы поочередно выбили Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).

Тренер. Фернанду Сантуш – тренер, который привел португальцев к первым трофеям. В 2016-м они взяли Евро, а в 2019-м – Лигу наций. Вот почему Сантуша, несмотря на критику игрового стиля, не меняют аж с 2014 года.

Как играют. 4-3-3, которые часто превращаются в 4-4-2. Место на острие зарезервировано за Роналду при любом раскладе, а вот по краям в атаке есть варианты. Первым выбором слева видится 23-летний Рафаэль Леау, который подходит к турниру в лучшей форме, чем ровесник Жоау Феликс. Справа могут появиться представители чемпионата Португалии – Отавио или Орта.

Слева в защите за старт поборются Геррейру из «Боруссии» и Мендеш из «ПСЖ». Конкуренция на каждой позиции – одна из высочайших на этом турнире.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.13, победа в турнире – 15.

Потери. Диогу Жота в октябре получил травму на 94-й минуте матча «Ливерпуля» против «Манчестер Сити». Нападающий прошел медобследование, неутешительные результаты которого озвучил Юрген Клопп: «Речь идет о нескольких месяцах, а не неделях».

3 главные звезды. Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Бруно Фернандеш – звезды, которых уже всерьез поддавливает молодежь.

Цитата. Криштиану, несмотря на провальный клубный сезон, в предвкушении последнего ЧМ в карьере: «Мы снова готовы возвысить имя Португалии! В списке Фернанду Сантуша 26 фамилий, но вызваны все мы (португальцы – Sports.ru)! Вперед, Португалия!»

Как играют в последнее время. В Лиге наций португальцы дважды потеряли очки с Испанией (1:1 и 0:1) и проиграли Швейцарии (0:1), зато выиграли три остальных матча, в том числе дважды по 4:0 (пострадали чехи и швейцарцы).

Календарь: 24 ноября: Португалия – Гана, 28 ноября: Португалия – Уругвай, 2 декабря: Южная Корея – Португалия

Уругвай

Как вышли. Заняли третье место в южноамериканском отборе, пропустив вперед только Бразилию и Аргентину.

Тренер. Диего Алонсо – да, уругвайцы едут на турнир без эпохального Оскара Табареса, который работал с командой в пяти десятилетиях , привел к полуфиналу ЧМ и победе на Кубке Америки.

Алонсо возглавил сборную год назад, а до этого дважды выиграл североамериканскую ЛЧ (с мексиканскими «Пачукой» и «Монтерреем») и стал первым тренером в истории бекхэмовского «Интер Майами» в МЛС.

Как играют. Классические 4-4-2, которые позволяют уместить на поле дуэт грозных уругвайских форвардов. Правда, есть явные проблемы в обороне: 36-летний Муслера уже периодически уступает место в воротах Рочету, а пара центральных защитников из 36-летнего Година и 35-летнего Касереса подходит к турниру с серьезным недостатком игровой практики в клубах.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.45, победа в турнире – 50.

Потери. Рональд Араухо в конце сентября перенес операцию после перелома. Сообщалось, что восстановление займет три месяца, но затем «Барса» разрешила защитнику поехать на чемпионат мира. С учетом кризиса в обороне помощь Рональда уругвайцам бы точно пригодилась. Посмотрим, успеет ли игрок восстановиться так быстро.

3 главные звезды. Впервые за долгое время главная звезда сборной Уругвая не в атаке, а в центре поля – речь о Федерико Вальверде, которого Transfermarkt оценивает в 100 млн евро. Но атака все равно мощна – к ветеранам Суаресу и Кавани добавился молодой бомбардир «Ливерпуля» Дарвин Нуньес.

Цитата. Луис Суарес ждет финал мечты: «Надеюсь, мы сможем говорить о выходе Аргентины и Уругвая в финал. Это будет здорово для Южной Америки».

Как играют в последнее время. Несмотря на все сложности смены поколений, в этом году уругвайцы проиграли лишь однажды – 0:1 в товарищеской игре с Ираном. В остальном 4 победы в квалификации ЧМ, три победы и ничья в товарняках. Отметим уверенные победы над участниками ЧМ – 3:0 с Мексикой и 2:0 с Канадой. Единственная ничья – нули с США.

Календарь: 24 ноября: Уругвай – Южная Корея, 28 ноября: Португалия – Уругвай, 2 декабря: Гана – Уругвай

Южная Корея

Как вышли. В третьем раунде азиатского отбора корейцы заняли проходное второе место в группе, на два очка отстав от Ирана.

Тренер. Паулу Бенту – экс-тренер португальской сборной возглавил Южную Корею после ЧМ-2018 и успел вылететь с командой в четвертьфинале Кубка Азии-2019 (проиграли 0:1 будущим чемпионам – Катару).

Вполне может так выйти, что в обороне со старта будут играть одни однофамильцы!

Как играют. В Азии корейцы привыкли контролировать мяч – у них самый высокий процент владения из всех азиатских команд, попавших на ЧМ (66,6%). На Кубке Азии-2019 Корея владела мячом больше соперника во всех матчах. На чемпионате мира, конечно, придется перестроиться.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 3.5, победа в турнире – 250.

Потери. Под вопросом было участие главной звезды: Сон в начале ноября получил четыре перелома глазницы, но экстренно лег под операцию и вроде бы успевает восстановиться.

3 главные звезды. Сон Хын Мин, Ким Мин Чжэ, Ли Кан Ин – эти парни попробуют протащить Корею в плей-офф. Ким летом пришел из «Фенербахче» в «Наполи» и заставил забыть про потерю Кулибали. 21-летний Ли – обладатель «Золотого мяча» МЧМ-2019, который побил кучу возрастных рекордов в «Валенсии» как самый молодой игрок. Но оправдать самые высокие ожидания пока не получается – сейчас атакующий хав пытается засверкать в «Мальорке», место в основе сборной ему не гарантировано.

Цитата. Сон успокоил всех перед ЧМ, что недавняя травма не помешает ему поехать в Катар: «Играть за свою страну на чемпионате мира – мечта многих детей. У меня она тоже была. И поэтому я ни за что не пропущу турнир. С нетерпением жду возможности сыграть за свою прекрасную страну. До скорой встречи».

Как играют в последнее время. С начала лета корейцы провели аж 7 товарищеских матчей, в которых потерпели только одно поражение. Правда, получилось болезненно – 1:5 от бразильцев. После этого Корея обыграла Чили (2:0), Египет (4:1), Камерун и Исландию (обе игры – 1:0), а также сыграла вничью с Парагваем и Коста-Рикой (оба раза – 2:2).

Календарь: 24 ноября: Уругвай – Южная Корея, 28 ноября: Южная Корея – Гана, 2 декабря: Южная Корея – Португалия

Гана

Как вышли. Только по дополнительным показателям обошли в группе ЮАР и вышли в плей-офф, где за счет выездного гола прошли Нигерию (0:0, 1:1).

Тренер. Отто Аддо – экс-игрок сборной Ганы, который родился в Германии и провел там всю карьеру. В прошлом году он стал помощником Милована Раеваца в ганской сборной, а перед стыками с Нигерией возглавил команду (серба уволили после январского провала на Кубке Африки – не вышли из группы).

Как играют. По-прежнему зависят от братьев Айю в атаке и очень мало забивают. Ганцы выиграли только половину игр в квалификации (4 из 8) и забили меньше всех из африканских команд, добравшихся до ЧМ (всего 8 голов, тогда как у Марокко – 25).

Возможно, команде поможет «трансферная кампания» : перед чемпионатом мира ганцы перетянули форварда «Атлетика» Иньяки Уильямса, а также перспективных защитников из АПЛ – 22-летнего Тарика Лэмпти и 23-летнего Мохаммеда Салису. Правда, Лэмпти в этом сезоне играет очень мало за «Брайтон», поэтому не факт, что он будет появляться на ЧМ со старта. А вот Салису на днях уже забил первый гол за сборную.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 3.7, победа в турнире – 250.

Потери. К проблемам Ганы добавилась еще одна – и она очень серьезная. Перед чемпионатом мира сборная неожиданно осталась без двух лучших вратарей – Джоджо Уоллакотт из «Чарльтона» сломал палец, а Ричард Офори получил травму колена.

Теперь первым номером наигрывается 25-летний Лоуренс Ати-Зиги, который только на днях сыграл 10-й матч за сборную. В запасе у него 23-летний Манаф Нуруден с двумя играми и 19-летний Данлад Ибрагим, который еще ни разу не выступал за сборную.

3 главные звезды. Мохаммед Кудус, Иньяки Уильямс, Томас Парти. Особые надежды на 22-летнего Кудуса, который будет отвечать за созидание и поднос мячей для Уильямса. В этом сезоне Мохаммед забил уже 10 голов за «Аякс», четыре из которых в Лиге чемпионов.

Цитата. Андре Айю предвкушает новую встречу с Уругваем – 12 лет спустя после той самой руки Луиса Суареса . Айю не держит обиды на форварда: «Как я уже говорил в прошлом, возможно, если бы я был на его месте, сделал бы то же самое. Это правда, что он убил нас, он убил нашу мечту, он убил мечту африканцев, и у всех нас есть чувство, что он помешал нам стать первой [африканской] страной, которая вышла в полуфинал, это остается навсегда.

Но он сделал это ради своей нации, он принял решение, мы не должны оглядываться на этот случай. Мы хотим играть хорошо и постараться добиться успеха [на ЧМ в Катаре]».

Как играют в последнее время. В конце сентября ганцы обыграли в товарняке Никарагуа 1:0 – и это первая победа команды в этом году. До этого случились 4 поражения и 3 ничьих, что не помешало Гане выйти победителем в плей-офф за выход на ЧМ (напомним, за счет гостевого гола, который в Африке никто не отменял).

Календарь. 24 ноября: Португалия – Гана, 28 ноября: Южная Корея – Гана, 2 декабря: Гана – Уругвай

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Теперь у нас есть полный список превью. Если пропустили, то вот ссылки на все группы: