ЧМ-2022 в Катаре
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Катар-2022. Мы уже в группе F: тут Бельгия, Хорватия, Марокко и Канада

Матео Ковачич Матео Ковачич
Нуссаир Мазрауи Нуссаир Мазрауи
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Джонатан Дэвид Джонатан Дэвид
Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Эден Азар Эден Азар
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Златко Далич Златко Далич
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Роберто Мартинес Роберто Мартинес
Сборная Бельгии по футболу Сборная Бельгии по футболу
Лука Модрич Лука Модрич
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
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Присматриваемся к группе F.

Бельгия

Как вышли. Заняли первое место в отборочной группе, опередив Уэльс на 5 очков. 

Тренер. Роберто Мартинес – здесь без изменений, испанец ведет золотое поколение бельгийцев к успеху с 2016 года. Пока лучший результат – бронза ЧМ-2018.

Как играют. 3-4-3 (или 3-4-2-1) – Мартинес придерживается того же плана, который он представил 6 лет назад. Менье и Карраско по краям растягивают оборону соперника, но при необходимости готовы помочь тройке центральных защитников. А там по-прежнему ветераны – 35-летний Вертонген и 33-летний Алдервейрелд.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.1, победа в турнире – 15.

Потери. Лукаку страдает из-за проблем с бедром, поэтому может пропустить старт ЧМ-2022. Но форвард уже занимается с врачами сборной Бельгии, чтобы вернуться как можно раньше. 

У Алексиса Салемакерса травма колена, поэтому полузащитник «Милана» попал только в резервный список Мартинеса.

3 главные звезды. Кевин де Брюйне, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку – последний шанс этого поколения стрельнуть на ЧМ, находясь еще на пике карьеры. Хотя Ромелу подходит к турниру далеко не в лучшей форме – в этом сезоне он почти не играл.

Цитата. Лидеры сборной понимают, что их время на исходе.

Эден Азар: «Постоянно говорят о нашем «золотом поколении», и в этом есть доля правды. Мы уже почти десять лет вместе. Теперь в сборной появляются молодые игроки. Конечно, у нас невероятное поколение, но мы все еще ничего не выиграли. Если действительно хотим, чтобы нас называли «золотым поколением», то, думаю, мы должны это сделать».

Де Брюйне: «Мне уже 31 год, и я не знаю, что произойдет через четыре года. Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время [в сборной] подходит к концу».

Как играют в последнее время. В Лиге наций в этом году бельгийцы справились со всеми, кроме Нидерландов. Принципиальным соседям команда Мартинеса влетела дважды (1:4 и 0:1). С двумя другими участниками ЧМ бельгийцы сыграли успешно – 6:1 и 1:0 с Польшей, 1:1 и 2:1 с Уэльсом.  

Календарь. 23 ноября: Бельгия – Канада, 27 ноября: Бельгия – Марокко, 1 декабря: Хорватия – Бельгия.

Хорватия

Как вышли. Выиграли отборочную группу с Россией, опередив команду Валерия Карпина на одно очко. 

Тренер. Златко Далич – в октябре 2017-го он временно возглавил сборную, но получилось так успешно, что тренер на этом посту до сих пор.

56-летний Далич повезет команду на второй ЧМ подряд – напомним, что на прошлом турнире хорваты под его руководством неожиданно добрались до финала. 

Как играют. 4-3-3 – классическая схема хорватской сборной. Центр поля железобетонно застолбили Модрич, Брозович и Ковачич, а вот в атаке чувствуется нехватка топового центрфорварда. На эту позицию пробуют Будимира и Ливая, но это явно не уровень ушедшего Манджукича. На острие может сыграть Крамарич, однако пока в отборе к ЧМ лучшими бомбардирами с тремя голами стали полузащитники Модрич и Перишич. 

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.5, победа в турнире – 50.

Потери. Нет.

3 главные звезды. Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич – еще раз отметим мощнейший центр поля хорватов. Не забываем и про 20-летнего защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, который уже сейчас интересует топ-клубы.

Цитата. 37-летний Модрич готовится к прощальному перфомансу: «Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии».

Как играют в последнее время. В этом году у хорватов случился один провал в Лиге наций – 0:3 от Австрии. В остальном команда успешно играла с сильными соперниками: 1:0 и 1:1 с Францией и 2:1 и 1:0 с Данией. С австрийцами команда Далича тоже расквиталась, одержав выездную победу 3:1.

Календарь. 23 ноября: Марокко – Хорватия, 27 ноября: Хорватия – Канада, 1 декабря: Хорватия – Бельгия.

Марокко

Как вышли. Марокканцы катком прошлись по соперникам в африканском отборе: 6 побед из 6 в группе (с разницей мячей 20:1) и уверенная победа над ДР Конго в плей-офф (1:1 и 4:1).

Тренер. Валид Реграги – местный тренер, который в мае привел «Видад» из Касабланки к победе в африканской ЛЧ. Но на ЧМ марокканцев выводил Вахид Халилходжич, которого в очередной раз уволили перед стартом турнира.

Как играют. В сентябрьских товарищеских матчах сборная начинала со схемой 4-3-3, которые затем трансформировались в более оборонительные 4-1-4-1. У марокканцев одна из сильнейших пар крайних защитников на турнире – Хакими и Мазрауи, которые точно будут бегать вперед и поддерживать атаку. Но кому-то из них придется уйти на менее знакомый левый фланг.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 3.2, победа в турнире – 150.

Потери. Прямо перед ЧМ марокканцы потеряли центрального полузащитника Амина Харита, который уже попал в итоговый список сборной, но получил растяжение крестообразной связки в воскресной игре «Марселя». Для Марокко это потеря, учитывая, что в центре поля у них не самый богатый выбор. Харит все равно поедет с командой в Катар, но теперь только в качестве моральной поддержки.

«Из того, что мы знаем, это очень серьезная травма, – сказал тренер «Марселя» Игор Тудор. – Мы говорили о чемпионате мира всю неделю, мне очень грустно». 

По данным Marca, марокканцы уже вышли на полузащитника «Милана» Браима Диаса, чтобы убедить его присоединиться к сборной. 23-летний испанец с марокканскими корнями (родился в Малаге) имеет оба гражданства, но в первую очередь мечтает о сборной Испании. Сжатые сроки до старта ЧМ делают шансы на заманчивый марокканский трансфер еще более маловероятными.

Кто еще травмирован? Нападающий Тарик Тиссаудали порвал кресты в самом начале сезона. А ведь он провел очень сильный прошлый сезон в «Генке» (27 голов во всех турнирах).

3 главные звезды. Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Хаким Зиеш – у мароккканцев крепкая сборная с именами из топ-клубов. Однако Мазрауи и Зиеш могли не поехать на ЧМ из-за конфликта с Халилходжичем. Все было настолько серьезно, что Хаким успел объявить о завершении карьеры в сборной. Но давление фанатов сработало – и федерация избавилась от неудобного тренера. 

Цитата. Защитник «Баварии» Мазрауи предрекает сюрприз от марокканцев: «У нас потрясающая команда – много качественных игроков, которые играют в высших лигах Европы. Мы можем оказаться темной лошадкой и добиться чего-то особенного, чего никто от нас не ждет».

Как играют в последнее время. После квалификации сборная с переменным успехом играет в товарняках: поражение 0:3 от США, победа 2:0 над Чили и нулевая ничья с Парагваем.

Календарь. 23 ноября: Марокко – Хорватия, 27 ноября: Бельгия – Марокко, 1 декабря: Канада – Марокко.

Канада

Как вышли. Канадцы снежной лавиной прошли североамериканский отбор, в третьем раунде заняв первое место в группе из 8 сборных. Команда неожиданно обошла в таблице Мексику и США.

Тренер. Джон Хердман – 47-летний англичанин, который пришел из женской сборной Канады и заставил поверить в себя мужскую. Под его руководством канадцы оказались на ЧМ впервые за 36 лет.

Как играют. Эта сборная очень вариативна, канадцы меняют схемы в зависимости от соперника. В последних товарняках Хердман наигрывал 3-4-2-1 – при этом на краю полузащиты часто играли фактически защитники, так что при необходимости канадцы могут обороняться большими силами. С Бельгией и Хорватией можно ожидать 5 игроков в защиту уже со старта.

При этом Альфонсо Дэвис играет не слева в обороне (как в «Баварии»), а на краю атаки или даже под нападающим.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 4, победа в турнире – 150.

Потери. Канадские болельщики запереживали, когда лидера сборной Дэвиса заменили из-за мышечной травмы в недавней игре «Баварии». Но все обошлось: защитник пропустил две игры за клуб перед перерывом, но к ЧМ готов.

Меньше повезло защитнику из второй Бундеслиги Скотту Кеннеди и вратарю «Лос-Анджелеса» Максиму Крепо, которые получили травмы незадолго до старта ЧМ. Впрочем, на позицию первого кипера изначально рассматривался вратарь «Црвены Звезды» Милан Борян.

3 главные звезды. Альфонсо Дэвис из «Баварии», Джонатан Дэвид из «Лилля», Стивен Эуштакиу из «Порту» – у большинства игроков сборной есть своя эмигрантская история. Дэвис родился в лагере беженцев в Гане (его родители из Либерии) и оказался в Канаде в пять. Дэвид – из Нью-Йорка, его родители – гаитяне, в Канаде он с шести лет. А Эуштакиу родился в Канаде в семье португальцев, с 7 лет жил в Португалии и добрался там до молодежной сборной, после чего выбрал Канаду.

Цитата. Альфонсо Дэвис благодарен стране: «Канада радушно приняла меня и мою семью и дала нам возможность жить лучше. Это позволило мне воплотить мои мечты в жизнь. Для меня большая честь играть за Канаду, и я хочу отплатить ей, поэтому решил пожертвовать доходы от чемпионата мира на благотворительность».

Защитник «Хайтаспора» Сэм Адекугбе о неожиданности выхода на ЧМ: «Я не думаю, что Канада верила. Единственный человек, который действительно верил, – тренер сборной Джон Хердман и команда, которая собралась вокруг него».

Как играют в последнее время. Сентябрьские товарищеские матчи сложились для сборной по-разному: победа 2:0 над Катаром сменилась поражением с таким же счетом от Уругвая. Недавно канадцы выдали результативную ничью с Бахрейном (2:2).

Календарь. 23 ноября: Бельгия – Канада, 27 ноября: Хорватия – Канада, 1 декабря: Канада – Марокко.

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Графика: Марина Семенова.

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