Катар-2022. Мы уже в группе F: тут Бельгия, Хорватия, Марокко и Канада

Присматриваемся к группе F.

Бельгия

Как вышли. Заняли первое место в отборочной группе, опередив Уэльс на 5 очков.

Тренер. Роберто Мартинес – здесь без изменений, испанец ведет золотое поколение бельгийцев к успеху с 2016 года. Пока лучший результат – бронза ЧМ-2018.

Как играют. 3-4-3 (или 3-4-2-1) – Мартинес придерживается того же плана, который он представил 6 лет назад. Менье и Карраско по краям растягивают оборону соперника, но при необходимости готовы помочь тройке центральных защитников. А там по-прежнему ветераны – 35-летний Вертонген и 33-летний Алдервейрелд.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.1, победа в турнире – 15.

Потери. Лукаку страдает из-за проблем с бедром, поэтому может пропустить старт ЧМ-2022. Но форвард уже занимается с врачами сборной Бельгии, чтобы вернуться как можно раньше.

У Алексиса Салемакерса травма колена, поэтому полузащитник «Милана» попал только в резервный список Мартинеса.

3 главные звезды. Кевин де Брюйне, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку – последний шанс этого поколения стрельнуть на ЧМ, находясь еще на пике карьеры. Хотя Ромелу подходит к турниру далеко не в лучшей форме – в этом сезоне он почти не играл.

Цитата. Лидеры сборной понимают, что их время на исходе.

Эден Азар: «Постоянно говорят о нашем «золотом поколении», и в этом есть доля правды. Мы уже почти десять лет вместе. Теперь в сборной появляются молодые игроки. Конечно, у нас невероятное поколение, но мы все еще ничего не выиграли. Если действительно хотим, чтобы нас называли «золотым поколением», то, думаю, мы должны это сделать».

Де Брюйне: «Мне уже 31 год, и я не знаю, что произойдет через четыре года. Это мой третий чемпионат мира, я понимаю, что мое время [в сборной] подходит к концу».

Как играют в последнее время. В Лиге наций в этом году бельгийцы справились со всеми, кроме Нидерландов. Принципиальным соседям команда Мартинеса влетела дважды (1:4 и 0:1). С двумя другими участниками ЧМ бельгийцы сыграли успешно – 6:1 и 1:0 с Польшей, 1:1 и 2:1 с Уэльсом.

Календарь. 23 ноября: Бельгия – Канада, 27 ноября: Бельгия – Марокко, 1 декабря: Хорватия – Бельгия.

Хорватия

Как вышли. Выиграли отборочную группу с Россией, опередив команду Валерия Карпина на одно очко.

Тренер. Златко Далич – в октябре 2017-го он временно возглавил сборную, но получилось так успешно, что тренер на этом посту до сих пор.

56-летний Далич повезет команду на второй ЧМ подряд – напомним, что на прошлом турнире хорваты под его руководством неожиданно добрались до финала.

Как играют. 4-3-3 – классическая схема хорватской сборной. Центр поля железобетонно застолбили Модрич, Брозович и Ковачич, а вот в атаке чувствуется нехватка топового центрфорварда. На эту позицию пробуют Будимира и Ливая, но это явно не уровень ушедшего Манджукича. На острие может сыграть Крамарич, однако пока в отборе к ЧМ лучшими бомбардирами с тремя голами стали полузащитники Модрич и Перишич.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1.5, победа в турнире – 50.

Потери. Нет.

3 главные звезды. Лука Модрич, Марцело Брозович, Матео Ковачич – еще раз отметим мощнейший центр поля хорватов. Не забываем и про 20-летнего защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола, который уже сейчас интересует топ-клубы.

Цитата. 37-летний Модрич готовится к прощальному перфомансу: «Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии».

Как играют в последнее время. В этом году у хорватов случился один провал в Лиге наций – 0:3 от Австрии. В остальном команда успешно играла с сильными соперниками: 1:0 и 1:1 с Францией и 2:1 и 1:0 с Данией. С австрийцами команда Далича тоже расквиталась, одержав выездную победу 3:1.

Календарь. 23 ноября: Марокко – Хорватия, 27 ноября: Хорватия – Канада, 1 декабря: Хорватия – Бельгия.

Марокко

Как вышли. Марокканцы катком прошлись по соперникам в африканском отборе: 6 побед из 6 в группе (с разницей мячей 20:1) и уверенная победа над ДР Конго в плей-офф (1:1 и 4:1).

Тренер. Валид Реграги – местный тренер, который в мае привел «Видад» из Касабланки к победе в африканской ЛЧ. Но на ЧМ марокканцев выводил Вахид Халилходжич, которого в очередной раз уволили перед стартом турнира.

Как играют. В сентябрьских товарищеских матчах сборная начинала со схемой 4-3-3, которые затем трансформировались в более оборонительные 4-1-4-1. У марокканцев одна из сильнейших пар крайних защитников на турнире – Хакими и Мазрауи, которые точно будут бегать вперед и поддерживать атаку. Но кому-то из них придется уйти на менее знакомый левый фланг.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 3.2, победа в турнире – 150.

Потери. Прямо перед ЧМ марокканцы потеряли центрального полузащитника Амина Харита, который уже попал в итоговый список сборной, но получил растяжение крестообразной связки в воскресной игре «Марселя». Для Марокко это потеря, учитывая, что в центре поля у них не самый богатый выбор. Харит все равно поедет с командой в Катар, но теперь только в качестве моральной поддержки.

«Из того, что мы знаем, это очень серьезная травма, – сказал тренер «Марселя» Игор Тудор. – Мы говорили о чемпионате мира всю неделю, мне очень грустно».

По данным Marca, марокканцы уже вышли на полузащитника «Милана» Браима Диаса, чтобы убедить его присоединиться к сборной. 23-летний испанец с марокканскими корнями (родился в Малаге) имеет оба гражданства, но в первую очередь мечтает о сборной Испании. Сжатые сроки до старта ЧМ делают шансы на заманчивый марокканский трансфер еще более маловероятными.

Кто еще травмирован? Нападающий Тарик Тиссаудали порвал кресты в самом начале сезона. А ведь он провел очень сильный прошлый сезон в «Генке» (27 голов во всех турнирах).

3 главные звезды. Ашраф Хакими, Нуссаир Мазрауи, Хаким Зиеш – у мароккканцев крепкая сборная с именами из топ-клубов. Однако Мазрауи и Зиеш могли не поехать на ЧМ из-за конфликта с Халилходжичем. Все было настолько серьезно, что Хаким успел объявить о завершении карьеры в сборной. Но давление фанатов сработало – и федерация избавилась от неудобного тренера.

Цитата. Защитник «Баварии» Мазрауи предрекает сюрприз от марокканцев: «У нас потрясающая команда – много качественных игроков, которые играют в высших лигах Европы. Мы можем оказаться темной лошадкой и добиться чего-то особенного, чего никто от нас не ждет».

Как играют в последнее время. После квалификации сборная с переменным успехом играет в товарняках: поражение 0:3 от США, победа 2:0 над Чили и нулевая ничья с Парагваем.

Календарь. 23 ноября: Марокко – Хорватия, 27 ноября: Бельгия – Марокко, 1 декабря: Канада – Марокко.

Канада

Как вышли. Канадцы снежной лавиной прошли североамериканский отбор, в третьем раунде заняв первое место в группе из 8 сборных. Команда неожиданно обошла в таблице Мексику и США.

Тренер. Джон Хердман – 47-летний англичанин, который пришел из женской сборной Канады и заставил поверить в себя мужскую. Под его руководством канадцы оказались на ЧМ впервые за 36 лет.

Как играют. Эта сборная очень вариативна, канадцы меняют схемы в зависимости от соперника. В последних товарняках Хердман наигрывал 3-4-2-1 – при этом на краю полузащиты часто играли фактически защитники, так что при необходимости канадцы могут обороняться большими силами. С Бельгией и Хорватией можно ожидать 5 игроков в защиту уже со старта.

При этом Альфонсо Дэвис играет не слева в обороне (как в «Баварии»), а на краю атаки или даже под нападающим.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 4, победа в турнире – 150.

Потери. Канадские болельщики запереживали, когда лидера сборной Дэвиса заменили из-за мышечной травмы в недавней игре «Баварии». Но все обошлось: защитник пропустил две игры за клуб перед перерывом, но к ЧМ готов.

Меньше повезло защитнику из второй Бундеслиги Скотту Кеннеди и вратарю «Лос-Анджелеса» Максиму Крепо, которые получили травмы незадолго до старта ЧМ. Впрочем, на позицию первого кипера изначально рассматривался вратарь «Црвены Звезды» Милан Борян.

3 главные звезды. Альфонсо Дэвис из «Баварии», Джонатан Дэвид из «Лилля», Стивен Эуштакиу из «Порту» – у большинства игроков сборной есть своя эмигрантская история. Дэвис родился в лагере беженцев в Гане (его родители из Либерии) и оказался в Канаде в пять. Дэвид – из Нью-Йорка, его родители – гаитяне, в Канаде он с шести лет. А Эуштакиу родился в Канаде в семье португальцев, с 7 лет жил в Португалии и добрался там до молодежной сборной, после чего выбрал Канаду.

Цитата. Альфонсо Дэвис благодарен стране: «Канада радушно приняла меня и мою семью и дала нам возможность жить лучше. Это позволило мне воплотить мои мечты в жизнь. Для меня большая честь играть за Канаду, и я хочу отплатить ей, поэтому решил пожертвовать доходы от чемпионата мира на благотворительность».

Защитник «Хайтаспора» Сэм Адекугбе о неожиданности выхода на ЧМ: «Я не думаю, что Канада верила. Единственный человек, который действительно верил, – тренер сборной Джон Хердман и команда, которая собралась вокруг него».

Как играют в последнее время. Сентябрьские товарищеские матчи сложились для сборной по-разному: победа 2:0 над Катаром сменилась поражением с таким же счетом от Уругвая. Недавно канадцы выдали результативную ничью с Бахрейном (2:2).

Календарь. 23 ноября: Бельгия – Канада, 27 ноября: Хорватия – Канада, 1 декабря: Канада – Марокко.

Графика: Марина Семенова.