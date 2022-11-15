ЧМ-2022 в Катаре
Блог

🇶🇦 Запускаем превью ЧМ-2022. Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды – знакомимся с группой A

сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу Сборная Сенегала по футболу
Сборная Катара по футболу Сборная Катара по футболу
сборная Эквадора по футболу сборная Эквадора по футболу
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

В воскресенье стартует чемпионат мира. В ближайшие дни мы завалим вас материалами о турнире в Катаре, а для начала – базовая информация о сборных по группам. Про главные из них напишем отдельные тексты, а пока просто знакомимся.

Стартуем с группы A – в ней собрались Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды.

Катар

Как вышли. Как хозяева.

Тренер. Феликс Санчес Бас. Испанец, с 1996-го по 2006-й тренировал юношеские команды «Барселоны». С 2006 года работает в катарской системе футбола. Первую сборную Катара возглавил в 2017 году, а уже спустя два года взял с ней Кубок Азии.

Как играют. Стараются держать мяч и играть в комбинационный футбол с короткими пасами, но готовы большими отрезками сидеть в обороне. Чередовали схемы 4-3-3 и 3-5-2 – с большим креном в сторону последней. Команда относительно надежна при обороне в среднем блоке, но с прессингом есть проблемы.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 4,50, победа в турнире – 250,00.

Потери. Нет.

3 главные звезды. Акрам Афиф, Хассан аль-Хаидос, Алмоез Али. В составе катарской сборной нет ни одного легионера – все игроки выступают в местной лиге. Но в Европу некоторые из них все же заезжали – Афиф числился в «Вильярреале», а Али – в австрийском ЛАСК.

Цитата. «Мы знаем наш уровень, но постараемся выдать максимум. В 2019 году никто не ожидал, что мы выиграем Кубок Азии, но мы его выиграли. Я не говорю, что Катар выиграет ЧМ, но наша задача – соревноваться с командами из нашей группы на хорошем уровне. В конце концов, это футбол – никогда не знаешь, что может случиться», – говорил Феликс Санчес Бас в интервью Marca.

Как играют в последнее время. С марта 2022 года Катар провел 10 товарищеских матчей – 4 победы, 4 ничьих, два поражения. Последние три результата – победы над Панамой (2:1), Гондурасом (1:0) и Гватемалой (2:0).

Календарь. 20 ноября: Катар – Эквадор; 25 ноября: Катар – Сенегал; 29 ноября: Нидерланды – Катар.

Эквадор 

Как вышли. Заняли 4-е место в южноамериканской квалификации.

Тренер. Густаво Альфаро. 60-летний аргентинский тренер почти всю тренерскую карьеру отработал на родине – последним его клубом до Эквадора была «Бока Хуниорс». Эквадорцев Густаво тренирует с 2020 года.

Как играют. Эквадорцы чаще всего играют по схеме 4-3-3 – их игра строится вокруг динамичной и сбалансированной тройки полузащиты в сочетании с быстрыми и техничными вингерами.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 2,10, победа в турнире – 150,00.

Потери. Жоао Рохас (разрыв крестообразной связки).

3 главные звезды. Мойсес Кайседо, Эннер Валенсия, Пьеро Инкапиэ. У Эквадора крепкая команду – в составе много легионеров из топ-5 лиг. Кайседо, Эступиньян и Сармиенто представляют симпатичный «Брайтон», Валенсия много забивает в составе «Фенербахче», а Инкапье – одна из центральных фигур в обороне «Байера». Особенно выделяется Кайседо – 21-летним опорником уже интересуются топы АПЛ.

Цитата. «Нашей целью [на квалификацию к ЧМ-2022] было принять вызов и оставить след в истории, не изменяя сути эквадорского футбола, и в то же время вводя новые элементы. Все это делалось, чтобы изменить негативную динамику, которая привела к пропуску ЧМ-2018», – Густаво Альфаро.

Как играют в последнее время. С июня по сентябрь Эквадор провел пять товарищеских матчей. Победили Нигерию и Кабо-Верде (по 1:0), а также сыграли вничью с Мексикой, Саудовской Аравией и Японией (все – по 0:0).

Календарь. 20 ноября: Катар – Эквадор; 25 ноября: Нидерланды – Эквадор; 29 ноября: Эквадор – Сенегал.

Сенегал

Как вышли. В первом раунде квалификации заняли первое место в группе с Того, Намибией и Конго, а в плей-офф по пенальти обыграли Египет Салаха.

Тренер. Алиу Сиссе. 46-летний специалист тренирует Сенегал с 2015 года. За это время выиграл Кубок Африки-2021 (первый в истории страны), а на Кубке Африки-2019 занял второе место. Как игрок участвовал в ЧМ-2002.

Как играют. Команда Сиссе выстраивается по схеме 4-3-3. Тройка полузащиты узкая, но подвижная, что позволяет крайним защитникам постоянно атаковать. Мане и Сарр регулярно меняются с крайними защитниками и опускаются глубже, чтобы получить мяч от центральных защитников, а в атаке уходят в центр.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,90, победа в турнире – 150,00.

Потери. Мусса Ниакате (травма подколенного сухожилия), Буна Сарр (операция на колене) и Кейта Бальде (дисквалификация за допинг).

3 главные звезды. Садьо Мане, Калиду Кулибали, Эдуар Менди. Тут не нужно комментариев – у сенегальцев, пожалуй, сильнейший состав среди африканских сборных.

Цитата. «У нас отличная команда с отличными парнями – мы чувствуем себя как семья. Хотя нет, мы и есть семья. Все ребята очень дружелюбны», – форвард «Марселя» Бамба Дьенг.

Как играют в последнее время. С июля по август Сенегал играл в квалификации к Кубку африканских наций – сначала обыграли Либерию (3:0), потом ей же проиграли (0:2), а затем обыграли Гвинею (2:0). Осенью играли товарищеские матчи с Боливией (2:0) и Ираном (1:1).

Календарь. 21 ноября: Сенегал – Нидерланды; 25 ноября: Катар – Сенегал; 29 ноября: Эквадор – Сенегал.

Нидерланды

Как вышли. С первого места европейской квалификации в группе с Турцией, Норвегией, Черногорией, Латвией и Гибралтаром.

Тренер. Луи ван Гал – в 2021 году возглавил Нидерланды уже в третий раз за карьеру. Весной этого года объявил, что победил рак, и сказал, что после ЧМ-2022 покинет сборную. Следующим тренером станет Роналд Куман.

Как играют. Отличительные черты сборной Нидерландов – высокий прессинг и постоянные смены позиций игроков на поле. В квалификации ван Гал использовал схему 4-3-3, но в Лиге Наций переключился на 3-4-1-2.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,10, победа в турнире – 15,00.

Потери. Джорджиньо Вейналдум (перелом большеберцовой кости).

3 главные звезды. Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Мемфис Депай.

Цитата. «Нелепо, что мы будем играть в этой стране, чтобы – что говорят в ФИФА? – чтобы развивать футбол. И это делают, организовав в этой стране турнир. Но это не имеет значения. Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что имеет значение для ФИФА. Как вы думаете, почему я не состою в комиссиях ФИФА при моем опыте? Потому что я всегда выступал против такого рода организаций. Это неправильно», – комментировал Луи ван Гал решение провести турнир в Катаре.

Как играют в последнее время. С июля по сентябрь Нидерланды провели 6 матчей в Лиге Наций – по два раза обыграли Бельгию (4:1, 1:0) и Уэльс (2:1, 3:2), один раз одолели Польшу (2:0) и один раз сыграли с поляками вничью (2:2). При ван Гале Нидерланды не проиграли ни разу – 11 побед и 4 ничьих.

Календарь. 21 ноября: Сенегал – Нидерланды; 25 ноября: Нидерланды – Эквадор; 29 ноября: Нидерланды – Катар.

Графика: Алиса Ефремова.

🇯🇵🇰🇷 Вспоминаем ЧМ-2002: Роналдо и Бразилия – лучшие на планете, Сенегал, Турция и Корея творят историю

Как развивалось спортивное телевидение? И почему для него так важен ЧМ-1998? Большой текст о ТВ-трансляциях

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные