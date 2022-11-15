🇶🇦 Запускаем превью ЧМ-2022. Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды – знакомимся с группой A

В воскресенье стартует чемпионат мира. В ближайшие дни мы завалим вас материалами о турнире в Катаре, а для начала – базовая информация о сборных по группам. Про главные из них напишем отдельные тексты, а пока просто знакомимся.

Стартуем с группы A – в ней собрались Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды.

Катар

Как вышли. Как хозяева.

Тренер. Феликс Санчес Бас. Испанец, с 1996-го по 2006-й тренировал юношеские команды «Барселоны». С 2006 года работает в катарской системе футбола. Первую сборную Катара возглавил в 2017 году, а уже спустя два года взял с ней Кубок Азии.

Как играют. Стараются держать мяч и играть в комбинационный футбол с короткими пасами, но готовы большими отрезками сидеть в обороне. Чередовали схемы 4-3-3 и 3-5-2 – с большим креном в сторону последней. Команда относительно надежна при обороне в среднем блоке, но с прессингом есть проблемы.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 4,50, победа в турнире – 250,00.

Потери. Нет.

3 главные звезды. Акрам Афиф, Хассан аль-Хаидос, Алмоез Али. В составе катарской сборной нет ни одного легионера – все игроки выступают в местной лиге. Но в Европу некоторые из них все же заезжали – Афиф числился в «Вильярреале», а Али – в австрийском ЛАСК.

Цитата. «Мы знаем наш уровень, но постараемся выдать максимум. В 2019 году никто не ожидал, что мы выиграем Кубок Азии, но мы его выиграли. Я не говорю, что Катар выиграет ЧМ, но наша задача – соревноваться с командами из нашей группы на хорошем уровне. В конце концов, это футбол – никогда не знаешь, что может случиться», – говорил Феликс Санчес Бас в интервью Marca.

Как играют в последнее время. С марта 2022 года Катар провел 10 товарищеских матчей – 4 победы, 4 ничьих, два поражения. Последние три результата – победы над Панамой (2:1), Гондурасом (1:0) и Гватемалой (2:0).

Календарь. 20 ноября: Катар – Эквадор; 25 ноября: Катар – Сенегал; 29 ноября: Нидерланды – Катар.

Эквадор

Как вышли. Заняли 4-е место в южноамериканской квалификации.

Тренер. Густаво Альфаро. 60-летний аргентинский тренер почти всю тренерскую карьеру отработал на родине – последним его клубом до Эквадора была «Бока Хуниорс». Эквадорцев Густаво тренирует с 2020 года.

Как играют. Эквадорцы чаще всего играют по схеме 4-3-3 – их игра строится вокруг динамичной и сбалансированной тройки полузащиты в сочетании с быстрыми и техничными вингерами.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 2,10, победа в турнире – 150,00.

Потери. Жоао Рохас (разрыв крестообразной связки).

3 главные звезды. Мойсес Кайседо, Эннер Валенсия, Пьеро Инкапиэ. У Эквадора крепкая команду – в составе много легионеров из топ-5 лиг. Кайседо, Эступиньян и Сармиенто представляют симпатичный «Брайтон», Валенсия много забивает в составе «Фенербахче», а Инкапье – одна из центральных фигур в обороне «Байера». Особенно выделяется Кайседо – 21-летним опорником уже интересуются топы АПЛ.

Цитата. «Нашей целью [на квалификацию к ЧМ-2022] было принять вызов и оставить след в истории, не изменяя сути эквадорского футбола, и в то же время вводя новые элементы. Все это делалось, чтобы изменить негативную динамику, которая привела к пропуску ЧМ-2018», – Густаво Альфаро.

Как играют в последнее время. С июня по сентябрь Эквадор провел пять товарищеских матчей. Победили Нигерию и Кабо-Верде (по 1:0), а также сыграли вничью с Мексикой, Саудовской Аравией и Японией (все – по 0:0).

Календарь. 20 ноября: Катар – Эквадор; 25 ноября: Нидерланды – Эквадор; 29 ноября: Эквадор – Сенегал.

Сенегал

Как вышли. В первом раунде квалификации заняли первое место в группе с Того, Намибией и Конго, а в плей-офф по пенальти обыграли Египет Салаха.

Тренер. Алиу Сиссе. 46-летний специалист тренирует Сенегал с 2015 года. За это время выиграл Кубок Африки-2021 (первый в истории страны), а на Кубке Африки-2019 занял второе место. Как игрок участвовал в ЧМ-2002.

Как играют. Команда Сиссе выстраивается по схеме 4-3-3. Тройка полузащиты узкая, но подвижная, что позволяет крайним защитникам постоянно атаковать. Мане и Сарр регулярно меняются с крайними защитниками и опускаются глубже, чтобы получить мяч от центральных защитников, а в атаке уходят в центр.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,90, победа в турнире – 150,00.

Потери. Мусса Ниакате (травма подколенного сухожилия), Буна Сарр (операция на колене) и Кейта Бальде (дисквалификация за допинг).

3 главные звезды. Садьо Мане, Калиду Кулибали, Эдуар Менди. Тут не нужно комментариев – у сенегальцев, пожалуй, сильнейший состав среди африканских сборных.

Цитата. «У нас отличная команда с отличными парнями – мы чувствуем себя как семья. Хотя нет, мы и есть семья. Все ребята очень дружелюбны», – форвард «Марселя» Бамба Дьенг.

Как играют в последнее время. С июля по август Сенегал играл в квалификации к Кубку африканских наций – сначала обыграли Либерию (3:0), потом ей же проиграли (0:2), а затем обыграли Гвинею (2:0). Осенью играли товарищеские матчи с Боливией (2:0) и Ираном (1:1).

Календарь. 21 ноября: Сенегал – Нидерланды; 25 ноября: Катар – Сенегал; 29 ноября: Эквадор – Сенегал.

Нидерланды

Как вышли. С первого места европейской квалификации в группе с Турцией, Норвегией, Черногорией, Латвией и Гибралтаром.

Тренер. Луи ван Гал – в 2021 году возглавил Нидерланды уже в третий раз за карьеру. Весной этого года объявил, что победил рак, и сказал, что после ЧМ-2022 покинет сборную. Следующим тренером станет Роналд Куман.

Как играют. Отличительные черты сборной Нидерландов – высокий прессинг и постоянные смены позиций игроков на поле. В квалификации ван Гал использовал схему 4-3-3, но в Лиге Наций переключился на 3-4-1-2.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,10, победа в турнире – 15,00.

Потери. Джорджиньо Вейналдум (перелом большеберцовой кости).

3 главные звезды. Вирджил ван Дейк, Френки де Йонг, Мемфис Депай.

Цитата. «Нелепо, что мы будем играть в этой стране, чтобы – что говорят в ФИФА? – чтобы развивать футбол. И это делают, организовав в этой стране турнир. Но это не имеет значения. Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что имеет значение для ФИФА. Как вы думаете, почему я не состою в комиссиях ФИФА при моем опыте? Потому что я всегда выступал против такого рода организаций. Это неправильно», – комментировал Луи ван Гал решение провести турнир в Катаре.

Как играют в последнее время. С июля по сентябрь Нидерланды провели 6 матчей в Лиге Наций – по два раза обыграли Бельгию (4:1, 1:0) и Уэльс (2:1, 3:2), один раз одолели Польшу (2:0) и один раз сыграли с поляками вничью (2:2). При ван Гале Нидерланды не проиграли ни разу – 11 побед и 4 ничьих.

Календарь. 21 ноября: Сенегал – Нидерланды; 25 ноября: Нидерланды – Эквадор; 29 ноября: Нидерланды – Катар.

Графика: Алиса Ефремова.