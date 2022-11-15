🔥 США против Ирана, Англия против Уэльса в огненной группе В. Разгоняемся с превью к ЧМ

Продолжаем изучать команды, которые съезжаются в Катар. На очереди самая жаркая группа – с Англией, Ираном, США и Уэльсом. Про историю и политику напишем отдельно, а пока – про сами сборные.

Англия

Как вышли. С первого места европейской квалификации в группе с Польшей, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино.

Тренер. Гарет Саутгейт. Ему сейчас достается, но 4-е место на ЧМ-2018 и 2-е на Евро-2020 – лучшие достижения англичан с 1966 года.

Как играют. Скучно. В последнее время доминирующая схема – 3-4-2-1. В разумных пределах контролируют мяч, стараются вернуть владение как можно быстрее. Тактически гибкая сборная – Саутгейт не имеет ярко выраженного стиля и подстраивается под конкретного соперника.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 1,08, победа в турнире – 8,50.

Потери. Бен Чилуэлл (травма подколенного сухожилия), Рис Джеймс (травма колена), Эмил Смит Роу (травма паха).

3 главные звезды. Харри Кейн, Фил Фоден, Мэйсон Маунт. Заявка сборной Англии традиционно пухнет от количества звезд, но без спорных решений Саутгейта не обошлось. Больше всего удивляет невызов Фикайо Томори, набравшего отличную форму в «Милане».

Цитата. «После поражения [в финале Евро-2021] мы собрались вместе, и Гарет [Саутгейт] сказал несколько действительно важных слов. Думаю, это еще больше сплотило нас как команду. Мы действительно смогли преодолеть неудачу, показали нашу сплоченность и силу. Я чувствую, что мы можем продолжать развиваться и становиться лучше, потому что мы создали действительно сплоченную команду», – слова Деклана Райса в интервью Copa90.

Как играют в последнее время. Последние пять матчей Англия провела в Лиге наций – и не выиграла ни разу. Два раза проиграли Венгрии (0:1, 0:4), два раза сыграли вничью с Германией (1:1, 3:3), сыграли вничью с Италией дома (0:0), но проиграли в гостях (0:1).

Календарь. 21 ноября: Англия – Иран; 25 ноября: Англия – США; 29 ноября: Уэльс – Англия.

Иран

Как вышли. Во втором раунде квалификации в Азиатской конфедерации футбола заняли первое место в группе с Ираком, Бахрейном, Гонконгом и Камбоджей. В третьем раунде также заняли первое место в группе с Южной Кореей, ОАЭ, Ираком, Сирией и Ливаном.

Тренер. Карлуш Кейруш. Португалец уже второй раз в карьере работает со сборной Ирана. До этого Карлуш тренировал иранцев с 2011-го по 2019 год (вывел в финальный этап ЧМ-2014 и 2018 – ни там ни там не вышли из группы). Также один сезон работал в мадридском «Реале», помогал Алексу Фергюсону в «МЮ», возил сборную Португалии на ЧМ-2010

Как играют. Последние матчи Иран провел по схеме 4-5-1 – без мяча играют глубоко и не прессингуют. Владение не сильная сторона команды, поэтому стараются играть на контратаках.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 4,00, победа в турнире – 250,00.

Потери. Аллахьяр Сайядманеш (травма подколенного сухожилия).

3 главные звезды. Сердар Азмун, Мехди Тареми, Алиреза Джаханбахш. Высококлассными исполнителями иранцы могут похвастаться только в атаке – там играют Мехди Тареми из «Порту» и Сердар Азмун. Надежды Ирана на выход из группы связаны именно с ними.

Цитата. «У нас хороший шанс выйти в плей-офф ЧМ. Мы могли выйти из группы и в прошлый раз, но в этот раз мы на 100% готовы войти в историю. Хотим сделать нашу нацию счастливой», – говорил голкипер Ирана Алиреза Бейранванд.

Как играют в последнее время. С июня этого года Иран провел три товарищеских матча: проиграл Алжиру (1:2), обыграл Уругвай (1:0) и сыграл вничью с Сенегалом (1:1).

Календарь. 21 ноября: Англия – Иран; 25 ноября: Уэльс – Иран; 29 ноября: Иран – США.

США

Как вышли. Заняли 3-е место в группе североамериканского отбора вслед за Мексикой и Канадой.

Тренер. Грегг Берхалтер успел поработать ассистентом в «ЛА Гэлакси», а также главным в шведском «Хаммарбю» и «Коламбус Крю». В сборной США с 2018 года, выиграл Лигу наций КОНКАКАФ-2019/20 и Кубок КОНКАКАФ-2021.

Как играют. Берхалтер играет по схеме 4-3-3, которая разработана для максимального качества игры на флангах – он описывает своих крайних защитников как главную суперсилу команды.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 2,05, победа в турнире – 100,00.

Потери. Пока нет.

3 главные звезды. Кристиан Пулишич, Уэстон Маккенни, Джованни Рейна. У США подобралась хорошая команда, многие игроки выступают в топ-клубах и середняках топ-5 чемпионатов. Выделяются Пулишич из «Челси», Маккенни из «Юве», Рейна из «Дортмунда», а также Серджиньо Дест из «Милана».

Цитата. «Можете ли вы представить, что в праздничный период у нас будет такой уровень футбола? Это будет потрясающе. За период турнира весь мир переведет дух и будет просто наблюдать за происходящим. Первая игра с Уэльсом будет тяжелой, поэтому про Англию мы пока что даже не думали», – Грегг Берхалтер.

Как играют в последнее время. С июня провели 6 матчей. В товарищеских матчах обыграли Марокко (3:0), сыграли вничью с Уругваем и Саудовской Аравией (по 0:0), а также проиграли Японии (0:2). В Лиге наций КОНКАКАФ разгромили Гренаду (5:0) и сыграли вничью с Сальвадором (1:1).

Календарь. 21 ноября: США – Уэльс; 25 ноября: Англия – США; 29 ноября: Иран – США.

Уэльс

Как вышли. Заняли 2-е место в группе с Бельгией, Чехией, Эстонией и Беларусью. В стыковых матчах обыграли сначала Австрию (2:1), а затем Украину (1:0).

Тренер. Роб Пейдж. До 2020 года был помощником Райана Гиггза в сборной, но из-за проблем легендарного валлийца с законом подхватил Уэльс и до сих пор работает главным. Раньше возглавлял валлийскую молодежку.

Как играют. Доминирующая схема – 3-4-2-1. В игре Пейдж полагается в основном на контратаки, в которых отлично чувствует себя главная звезда Уэльса – Гарет Бэйл.

Котировки букмекеров. «Лига Ставок»: выход из группы – 2,15, победа в турнире – 100,00.

Потери. Нет.

3 главные звезды. Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи, Дэниэл Джеймс. Годы идут, а главные звезды Уэльса не меняются – это по-прежнему Гарет Бэйл, Джо Аллен и Аарон Рэмзи. Из подрастающего поколения можно выделить Дэниела Джеймса, Харри Уилсона и Итана Ампаду.

Цитата. «Все верно. Никакого гольфа. Мы приедем работать.

Раньше Гарет, Киффер Мур или Аарон Рэмзи могли подойти ко мне и спросить, что запланировано на очередной день, будут ли собрания. Я говорил им: «Нет, никаких собраний, если хотите пройти девять лунок, то вперед». Но это возможно тогда, когда на подготовку к двум матчам есть неделя. А в Катаре времени будет недостаточно. Матчи – каждые четыре дня», – сказал Роберт Пейдж, комментируя возможный досуг игроков в свободное время.

Как играют в последнее время. В последних пяти матчах Лиги наций два раза проиграли Нидерландам (1:2, 2:3), по одному – Бельгии (1:2) и Польше (0:1), а также сыграли вничью с бельгийцами (1:1).

Календарь. 21 ноября: Уэльс – США; 25 ноября: Уэльс – Иран; 29 ноября: Уэльс – Англия.

Графика: Алиса Ефремова.