Как менялись футбольные трансляции? От советской ПТС в автобусе до стримингов и 3D-повторов Ла Лиги

В 2022 году странно говорить, что телевизор потихоньку умирает – это затертый штамп и стереотип. Молодое поколение все равно использует его как экран для видеоигр, люди среднего возраста – как инструмент Smart TV, а пенсионеры все еще воспринимают телевизор как телевизор: основной источник информации и самое доступное развлечение.

В аналитическом агентстве Omdia отдельно подчеркнули: при общем снижении интереса телевидение выживает за счет спортивных трансляций. Деньги на крупные турниры есть только у больших национальных телеканалов, поэтому госмедиахолдинги забирают себе права на футбольные чемпионаты мира и Европы и Олимпийские игры. Эти ивенты стабильно приносят высокие рейтинги и гигантские рекламные доходы.

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Этот материал мы сделали вместе с Hisense – официальным спонсором чемпионата мира по футболу в Катаре 2022. Специально к турниру компания под слоганом «Твой лучший матч» представила ряд новинок, в том числе Hisense ULED U7HQ – официальный телевизор ЧМ-2022 , обладающий инновационными преимуществами, которые улучшат просмотр любого матча.

Вот главные из этих преимуществ, особенно важные для спортивных трансляций:

– встроенная частота обновления экрана 120 Гц и спортивный режим устраняют «шумы» и обеспечивают высокую детализацию всех движений; – большой антибликовый экран и высокое качество изображения с широкой цветовой палитрой, насчитывающей более миллиарда реалистичных оттенков, полностью погружают в атмосферу матча; – объемный звук Dolby Atmos, создающий ощущение присутствия на трибуне стадиона, в то время как голос комментатора остается громким и четким.

А теперь – к истории спортивного телевещания.

Как футбол появился на ТВ? «Арсенал» выбрали первым из-за локации

Спорт во все времена двигал телевизионную индустрию. В июне 1931 года, за пять лет до создания регулярного вещания BBC, в Британии провели дебютную в мире трансляцию события за пределами съемочного павильона – местные фанаты скачек увидели на экране Эпсомское дерби.

16 сентября 1937 года англичанам впервые показали и футбольный матч – игру основы «Арсенала» с резервистами выбрали из-за близости стадиона «Хайбери» к Александра-палас, где располагалась телевышка BBC. Картинку с арены снимали на три камеры – одну на трибунах для общего обзора и еще две за воротами для крупных планов игроков.

Записей в те времена тогда еще не существовало, а сигнал добивал лишь до нескольких домов. В межвоенное время телевизоры оставались дорогим гаджетом – один приемник стоил 55 фунтов при средней месячной зарплате в 12 фунтов. Но даже те 100 зрителей, которые смотрели лайв с «Хайбери», наверняка остались разочарованными – на арене серьезно не хватало света, а из всего матча показали лишь 15 минут.

Берлинская Олимпиада-1936 серьезно продвинула эволюцию ТВ, так как в Германии впервые показали Игры в прямом эфире – это были первые лайв-трансляции события мирового уровня. Конечно, в заявленных 72 часах вещания оказался и футбол, ведь немецкие камеры стояли на столичном Олимпийском стадионе, где играли два полуфинала, матч за бронзу и финал футбольного турнира.

Футбольное ТВ в СССР – пионеры среди спорта: первую ПТС собрали из чешского автобуса

В СССР футбол стал вторым событием, которое транслировали с помощью передвижной телевизионной станции (ПТС). Первым стал первомайский парад на Дворцовой площади Ленинграда в 1949-м, а на следующий день зрителям показали матч московских «Динамо» и ЦДКА. Тогда режиссер Иван Зарайцев управлял всего двумя съемочными камерами, а комментировал игру легендарный Вадим Синявский.

Советскую ПТС-ку пересобрали из чехословацкого пассажирского автобуса Skoda: вынули кресла, поменяли обшивку и воткнули туда телевизионное оборудование. За год до этого на стадионе «Динамо» в Петровском парке построили комментаторскую кабину, так что Синявский стал первым, кто провел репортаж с места событий – до этого спорт озвучивали строго из телецентра.

Примерно тогда же в США начались эксперименты с цветным телевидением. В январе 1950 года канал CBS поставил в сетку еженедельные часовые передачи, в которых было больше двух оттенков (черного и белого), а 1 января 1954-го NBC показал в цвете традиционный Парад роз – фестиваль, предваряющий престижный Роуз Боул по американскому футболу.

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В XXI веке цветопередача – базовая функция, но и ее можно вывести на новый уровень. Телевизоры Hisense серии ULED – это реалистичные цвета, высокая контрастность, четкая и плавная передача движения и отчетливые детали. Все это – благодаря четырем аппаратным технологиям: квантовым точкам, высокой пиковой яркости (600 нит), частоте обновления 120 Гц и технологии локального затемнения.

Эволюция футбольного ТВ – от первого slow-mo в 1970-м до лучшего ЧМ в 1998-м (по мнению Розанова)

До Европы опыты с краской дошли лишь спустя 12 лет. В июле 1967-го BBC Two вел разноцветные трансляции матчей теннисного Уимблдона, летом следующего года выборочно давал картинку нового поколения с Олимпиады в Мехико, а ЧМ-1970 в той же Мексике стал первым турниром в Новом Свете, который зрители по ту сторону Атлантики увидели в прямом эфире.

«В 1970-м современные технологии позволяли нам транслировать футбол так, как его не показывали никогда, – признавался прежний глава BBC Sport Алан Харт. – Тогда мы впервые использовали замедленные повторы. Техника не выдерживала напряжение и серьезно нагревалась. Ходили слухи, что инженеры заливали ее пеной, чтобы хоть немного охладить».

Следующие 30 лет картинка на футбольных матчах совершенствовалась лишь вглубь – появлялись новые ракурсы, появлялось больше камер, режиссеры активнее игрались со слоу-моушн-технологией. Вершиной стал ЧМ-1998 с революционными повторами французских режиссеров, когда картинка сначала замедлялась, затем возвращалась в привычный ритм, а затем еще раз переходила на черепаший шаг.

«Чемпионат мира во Франции был одним из лучших, что я видел. С точки зрения игры. И абсолютно революционный, безупречный показ. Любой матч был красив. Картинкой. И почти любой – игрой. Так что французы его дважды выиграли, чемпионат этот», – писал работавший на «НТВ-Плюс» комментатор Юрий Розанов.

Следующий скачок в эволюции изображения произошел спустя четыре года, когда на ЧМ-2002 провели тесты с HDTV. В Японии и Корее снимали в разрешении высокой четкости лишь 48 из 64 матчей и всего на восемь камер, а вот в Германии-2006 все игры записывали, а число объективов на каждой встрече выросло до 25.

Тогда в Financial Times отдельно отмечали, что в ФИФА сделают отдельные видеоклипы для мобильных телефонов. Сейчас, после неудач с 3D-трансляциями и прыжка к Ultra HD (4K) и 8K, тексты 16-летней давности кажутся наивными, но на самом деле они вполне отражают дух нового времени.

Куда футбольное ТВ идет сейчас? Будущее – за стримингами и 3D-повторами

С популярностью симулятора серии FIFA трансляции все больше напоминали видеоигры. Например, в октябре 2016-го испанская Ла Лига подвесила над стадионами камеры-пауки и заключила контракт с Intel. Айти-гигант создал для Примеры революционные повторы, которые делали стоп-кадр и в режиме реального времени разворачивали ракурс изображения.

«Такие повторы – это то, что зрители хотят получить от трансляции, – считает Окар Лаго – продюсер, отвечавший за трехмерные повторы на Класико. – У нас бессчетное количество позиций для съемки, чтобы рассмотреть матч под любым углом. Это мечта любого продюсера – иметь выбор, откуда показать то или иное действие на поле».

Подобная приближенность к компьютеризации – следствие еще одного тренда: на просмотр через экран гаджета. В докладе ФИФА еще в 2021-м отмечали зрительскую тенденцию на мультизадачность. 77% болельщиков сидели в смартфоне или планшете при просмотре матчей ЧМ-2018 (в 2014-м – лишь 48%), а 83% вообще всех футбольных фанатов пялятся в экран гаджета, когда на другом экране идет игра.

В США стриминг-сервисы уже обошли по просмотрам кабельное телевидение – у спортивных каналов падение дошло до 34%, а у аналогового ТВ вовсе до 41%. OTT-платформы уже приносят пяти крупнейшим футбольным лигам Европы 20% выручки от медиаправ (в прошлом году – лишь 12%). DAZN, Amazon и другие крупные игроки на протяжении пяти лет наращивали присутствие в топ-5 и уже зашли на рынок, где царствовали Sky Sports, beIN Sports и другие гиганты платного ТВ. Логично, что будущее – в переориентации показа спорта. Для удобства гаджет-зрителей режиссеры будут чаще брать крупные планы футболистов, а основная трансляционная камера опустится чуть ниже, чтобы публика элементарно видела мяч. Лиги топ-5 вместе с ЛЧ обречены на эволюцию в сторону развлечения для молодежи.

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Теперь самые важные спортивные ТВ-события вроде ЧМ-2022 станут еще ярче и увлекательнее. Смотреть эти трансляции, не отвлекаясь и не упуская ни одного момента, удобнее всего будет с телевизором Hisense U7HQ (купить его можно здесь и здесь). Ведь у него даже есть сертификат IMAX Enhanced, гарантирующий высокое качество изображения и звука, благодаря чему создается эффект полного погружения в атмосферу футбольного матча. Телевизор еще и сделан в максимально стильном дизайне – с безрамочным экраном и металлической подставкой.

Кроме того, у Hisense U7HQ есть специальный спортивный режим, который автоматически улучшает изображение во время показа матчей и делает картинку более детализированной и плавной. А технология динамической компенсации качества изображения MEMC устраняет размытие и дрожание при показе быстро движущихся объектов. Кристально чистые спортивные сцены и мощный насыщенный звук позволят получить максимум удовольствия от просмотра футбольных матчей.

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Фото: Gettyimages.ru/ Express/, Graham Wood, Jan Hetfleisch; РИА Новости/Алехандро Мартинез Велез, И. Невелев; East News/JACQUES DEMARTHON / AFP