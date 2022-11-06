Эмери прибил «МЮ» в первом матче с «Астон Виллой». Легко остановил капитана Роналду

Унаи прервал рекордную серию без побед

Первый же матч «Астон Виллы» с Унаи Эмери доказывает, в каком порядке испанский тренер. Бирмингемцы обыграли дома «Манчестер Юнайтед» – 3:1.

«Астон Вилла» забила дважды уже к 11-й минуте – интересно, что и третий гол случился в начале тайма, только второго (на 49-й минуте). Правда, забивший его Джейкоб Рэмзи перед перерывом срезал мяч в свои ворота. Так что у него такой странный дубль.

«Болельщики были великолепны, а футболисты выполнили игровой план. Я очень счастлив, но это первый шаг. Это очень хороший результат, после таких 90 минут мы можем быть оптимистами», – улыбался после игры Эмери.

Криштиану Роналду вывел «Юнайтед» как капитан – впервые в этом сезоне. Вот как это объяснил Эрик тен Хаг: «Ничего не изменилось. Будучи капитаном и лидером, ты должен подавать пример. И это то, чего я жду от него. Он важная часть команды, мы довольны им. И теперь он должен взять на себя еще большую роль лидера».

Но получилось так себе – Sky Sports оценил игру форварда на 5 из 10, ниже оценка только у Донни ван де Бека. Да и вообще в этом сезоне в АПЛ у Роналду не клеится: команда выиграла только один матч из четырех, где Криш появился в старте. Еще шесть раз он вышел на замену.

Забавная статистика: в этом сезоне АПЛ у Роналду больше фолов (семь), чем ударов в створ ворот (шесть). А гол в десяти матчах всего один . Негусто.

«Мы проиграли матч в первые 20 минут каждого тайма. Знали, что у них новый тренер и стадион будет за них. Если начинаешь медленно в таких матчах, проигрываешь. Мы не были достаточно хороши. Мы всегда верили, что можем выиграть, даже при счете 0:2. Говорили о том, что хорошо начали второй тайм, но пропустили снова. Начали небрежно, слишком легко отдавали мяч», – резюмировал Люк Шоу.

• «Вилла» прервала антирекордную серию – «Юнайтед» парни из Бирмингема не обыгрывали дома с 1995-го, это 23 матча.

• А вот у «Юнайтед» прервалась удачная серия из девяти матчей без поражений: предыдущий раз проигрывали в начале октября – это 3:6 от «Ман Сити».

В таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет пятым, набрав 23 очка. До лидера, «Арсенала», 11 очков – такой отрыв образовался после 13 туров. «Вилла» теперь 13-я.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Jason Cairnduff