Нападавшего с ножом на футболиста «Монцы» помог остановить Тарантино. Это бывший защитник «Интера» и «Наполи»

Сейчас работает в СПАЛе и не считает себя героем.

Помните пугающую историю с нападением на защитника «Монцы» Пабло Мари, принадлежащего «Арсеналу»?

В одном из торговых центров пригорода Милана неизвестный 46-летний мужчина взял нож с полки супермаркета и стал нападать на посетителей. Нападавшего заблокировали посетители, а потом на помощь пришли карабинеры. Мужчину задержали, но шесть человек все же пострадали.

Мари оказался в их числе. Игрока доставили в больницу, ему сделали операцию, а в воскресенье выписали. Он сможет приступить к тренировкам примерно через два месяца.

Один из героев, кто остановил нападавшего – бывший игрок «Наполи» и немного «Интера» Массимо Тарантино. Ему 51 год, он работает спортивным директором в СПАЛ – недавно команду возглавил великий Даниэле де Росси.

Массимо попал во все заголовки, но сам все равно не считает себя героем: «Нападавший кричал и бежал. Был ли я героем? Я ничего не сделал».

Тарантино никогда не был главным героем

Массимо Тарантино – далеко не самый известный итальянский футболист. Его никогда не вызывали в сборную Италии, за семь лет в «Наполи» он отыграл чуть больше 100 матчей – не был основным.

Тарантино родился в Палермо в 1971-м. В 15 лет оказался в академии «Катаньи» – там его и нашел «Наполи» летом 1989-го. Тогда в Неаполе еще вовсю зажигал Диего Марадона, а тем летом и Джанфранко Дзола.

«Для мальчика из Сицилии «Наполи» стал совсем другой реальностью. Сейчас все иначе – молодые игроки стали намного смелее, а вот мы смотрели на стариков со страхом. Помню, что в начале боялся заговорить с Марадоной и передавал все через Джованни Франчини», – делился много лет спустя эмоциями тех времен Массимо.

Тарантино успел дебютировать за «Наполи» – а уже зимой отправился в аренду, доехал до «Монцы» из Серии Б, а через сезон вернулся в Неаполь. Там уже не было Марадоны, так что Тарантино перестал робеть и отыграл в команде 118 матчей за пять сезонов. Поработал с топ-тренерами: Клаудио Раньери и Марчелло Липпи.

Летом 1996-го за Тарантино пришли из «Интера» – искали замену Роберто Карлосу. Массимо не отказался от такого шанса, но на одной из первых тренировок повредил колено. После этого карьера пошла на спад: всего два матча за «Интер» в Кубке. Дальше – «Болонья» и еще парочка скромнейших итальянских клубов.

Массимо закончил в 2006-м. После карьеры работал с молодежью «Болоньи» и «Ромы», а в августе 2021-го получил предложение от СПАЛа.

«Мне везло, что у меня была возможность играть со столькими выдающимися игроками, – подводил итоги Тарантино. – А больше всего меня впечатлил Марадона. Тренировки с ним – невероятное шоу, никогда не забуду их. Еще меня поразил Роналдо. Они с Марадоной были непредсказуемы».

Еще одно увлечение Тарантино – рок-музыка. Он дружит с одним из барабанщиков группы Movida и даже владеет студией звукозаписи в Бинаско, неподалеку от Милана.

Хоть он сам не считает, что сделал что-то выдающееся, мы уверены: он один из героев страшного эпизода в миланском торговом центре.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa /Allsport; REUTERS/Daniele Mascolo; spalferrara.it