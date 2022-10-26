Грустит.

В этом сезоне «Сити» традиционно хорош: плей-офф Лиги чемпионов обеспечен, в 11 матчах Премьер-лиги забито 36 мячей (1-е место АПЛ по этому показателю). Но даже у банды Пепа Гвардиолы бывают проблемы.

Одна из них снова проявилась в ЛЧ. На 58-й минуте матча с «Боруссией» (0:0) Рияд Марез заработал пенальти и сам же пошел к точке – но Грегор Кобель справился.

Вот реакция Пепа в этот момент – все понятно без слов.

Марез промазал уже два пенальти подряд – до этого не забил «Копенгагену» (0:0) в ЛЧ. В сумме он реализовал 10 из 14 попыток за «Сити» (71% успешных). И эта еще неплохой процент – особенно если оценить общую ситуацию в клубе: при Гвардиоле «Сити» не забил 25 пенальти из 80 (реализация – 68%). Это худший показатель среди всех клубов АПЛ за это время.

Марез после промаха с «Ливерпулем» в октябре 2018-го даже изменил технику удара: стал выжидать до 10 секунд после свистка судьи. Но сейчас это не помогает, поэтому Пеп может назначить другого пенальтиста.

«Конечно, с пенальти есть проблема. Мы не забили то ли 24, то ли 25 раз, причем большую часть – в Лиге чемпионов. Это слишком много. Посмотрим [будет ли Марез бить с точки дальше].

Я восхищаюсь необходимой для этого храбростью, однако с ударами с одиннадцатиметровой отметки у нас проблемы, надо прибавлять. В таком турнире все решают детали», – заявил Гвардиола в эфире BT Sport.

Добавим деталей. Самый плохой результат у Рахима Стерлинга, который уже перешел в «Челси»: при Гвардиоле забил только 3 пенальти из 7 (43%). Чуть лучше дела у нынешнего нападающего «Арсенала» Габи Жезуса: реализовал 5 попыток из 10 (50%). Чаще всех при Гвардиоле бил Серхио Агуэро: 20 забитых пенальти из 28 (71%). Не промахивались у «Сити» всего трое: Яя Туре (3 из 3), Эрлинг Холанд (2 из 2) и Родри (1 из 1).

Лескотт видит причину неудач в большом количестве пенальтистов, а Фердинанд говорит о давлении

Экс-футболисты АПЛ уже высказываются по теме.

Бывший защитник «Сити» Джолеон Лескотт считает, что команду подводит разнообразие пенальтистов. «У меня никогда не хватало смелости пробить пенальти, поэтому я не знаю, каково это – пробивать их дальше, даже если ты промахнулся. Кажется, теперь [в «Сити»] нет такой последовательности: Рияд был исполнителем, Де Брюйне, Гюндоган, а теперь Холанд. Во всех командах, где я играл, всегда был один пенальтист», – заявил Лескотт.

Рио Фердинанд уверен, что в будущем на «Сити» будет давить эта проблема: «Теперь они будут нервничать, учитывая, что не забили так много, и это стало поводом для разговоров. Следующий игрок, который будет бить пенальти, испытает на себе давление».

Теперь ждем пенальти от Эдерсона?

В начале 2020-го «Сити» совсем не везло: запороли 4 пенальти подряд. Пепа по очереди подвели Стерлинг (против «Вулверхэмптона»), Жезус (против «Шеффилд»), Гюндоган (против «Тоттенхэма») и Агуэро (против «Лестера»). Рахим забил «Вулвз» лишь с добивания. Причем перед повторным ударом Пеп пытался сменить бьющего – похоже, его просто не слышали.

«На этом уровне это очень важно. Такие детали чаще всего имеют значение, и я должен подумать об этом. Возможно, я приму решение о том, кто будет исполнять пенальти в будущем», – грустил тогда Пеп.

Пенальтисты менялись у «Сити» и дальше – а в феврале 2021-го даже заговорили про Эдерсона. Тогда Гюндоган не забил «Ливерпулю», а Пеп заявил: «Для нас это проблема сейчас. Нельзя не забивать пенальти в столь важные моменты, и неважно, кто исполняет. Придется подумать над тем, что, возможно, Эдерсон будет бить в следующий раз».

Вратарь пока к точке не подходил, но теперь, кажется, его шансы повысились.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason; globallookpress.com/Bernd Thissen/dpa , Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency; REUTERS/Wolfgang Rattay; кадры трансляции «Матч ТВ»