Джеррарда уволили из «Астон Виллы». Хотел построить «Ливерпуль», но все развалилось после ухода помощника и травм звезд

«Астон Вилла» рассталась со Стивеном Джеррардом – легенда «Ливерпуля» не продержался в Бирмингеме и года. После крупного поражения от «Фулхэма» (0:3) Стиви Джи, кажется, все понимал: «Это тяжело, но я мужчина, я принимаю это и понимаю. Посмотрим, что случится: я боец, я никогда не сдамся. Это не в моей ДНК. Но реальность такова, что ситуация недостаточно хороша для клуба».

Игра с «Фулхэмом» стала исторической: впервые в одном матче АПЛ у бирмингемцев случились удаление, пенальти и автогол. Джеррард, который и так уже пару недель балансировал на грани отставки, был обречен.

«Мы хотели бы поблагодарить Стивена за его тяжелую работу и целеустремленность и пожелать ему всего наилучшего в будущем», – говорится в заявлении «Астон Виллы» об отставке. О ней Джеррарду сообщили через 90 минут после окоончания матча. Первый тренерский опыт Стиви Джи в английском футболе оказался неудачным.

Джеррард поехал обратно вместе с командой на автобусе и выступил с прощальной речью.

• «Астон Вилла» опустилась на 17-е место и выше зоны вылета только по разнице мячей.

• В 39 матчах АПЛ при Джеррарде команда выиграла всего 30,8% встреч: 19 поражений, 12 побед, 8 ничьих при разнице мячей 45-53.

Вердикт Вадима Лукомского о причинах провала:

• Не заменили Майкла Биля (важнейшего в плане тактики помощника Джеррарда, который ушел в «КПР» – сейчас на 1-м месте в Чемпионшипе). Не значит, что не понимали важность и не пытались (пришел Нил Критчли) – просто не получилось. По мне, развитие в тактическом плане остановилось (а раньше двигались в сторону «Ливерпуля» – сейчас смешно, но именно по курсу правда так было), и подготовка к конкретным матчам стала хуже.

Отступление: Джеррард очень высоко ценил Биля: «У меня заняло бы 15-20 лет, чтобы стать таким же хорошим тренером в игре, как Майкл, проводить ежедневные тренировки. Поэтому я позволяю Майку оставаться Майком, он эксперт».

• Травмы Диего Карлоса, Люки Диня и Бубакара Камара – это вместе с Филиппе Коутиньо главные трансферные ставки Стиви. Вылетели именно те игроки, которых он приглашал сам. Камара важен для контроля центра, Динь давал продвижение и созидание с фланга в позиционных атаках, с Карлосом проще играть с высокой линией. Все важны именно для потенциальной стилистической эволюции (она, вроде как, без Биля и так отменилась, но теперь вообще не оставалось шансов).

• На выходе «Вилла» была нулевой в позиционных атаках (самыми ужасными были матчи, где им акцентировано отдавали мяч), не научилась высоко прессинговать (хотя собиралась). На сносном уровне отсиживалась в среднем блоке и порой проводила вертикальные атаки, где многое замешано на индивидуальных качествах. Даже в относительно удачных стадиях команде старательно мешал единал Коутиньо (единал с 0+0 по гол+пас!), в которого Стиви верил почти до самого конца. И все же: некоторое невезение тоже нельзя игнорить. Оно было и в реализации, и в пропущенных. Даже с таким футболом «Вилла» могла набрать на 4-6 очков больше. Идти в серединке – просто развития все равно не было бы видно.

• Наверное, еще раз стоит упомянуть летний скандал с Тайроном Мингзом, у которого Стиви забрал капитанскую повязку. Кажется, основная причина в том, что Джеррард был недоволен его формой и не собирался оставлять его игроком старта. Из-за размытых месседжей в медиа и непонимания решения самим игроком история превратилась в созданную на ровном месте сагу. А потом из-за травм недовольный Мингз снова стал железным игроком старта. В общем, нет внятного объяснения, почему Стиви не мог молча усадить Мингза на лавку, что на практике без лишнего шума сменило бы капитана.

Возможно, как экс-капитан большого клуба он высоко оценивает важность повязки и не мог терпеть ситуацию, когда она не у того игрока. На деле организовал себе давления в медиа и недовольство в составе на ровном месте. Прямо эталонно вписывается в образ неопытного менеджера, который не совладал с ситуацией.

• Из красивого: летом Стиви забил автогол в истории с Мингзом, вчера Мингз забил автогол, который добил Стиви.

Кто сменит Джеррарда?

Главный фаворит букмекеров – Маурисио Почеттино. Он же – главный кандидат для руководства «Виллы». Но в клубе понимают, что убедить аргентинца принять проблемную команду сейчас будет крайне сложно.

Если у боссов «Виллы» не получится убедить Почеттино, то еще один претендент – Томас Франк из «Брентфорда». Однако датчанина тоже будет непросто заманить: «Брентфорд», в котором он уже несколько лет, очень неплохо начал сезон, и с ним ведут переговоры о продлении контракта.

Среди других кандидатов также звучат имена Унаи Эмери и Майкла Биля (именно они, по версии букмекеров, в тройке фаворитов с Почеттино), Томаса Тухеля и Шона Дайча.

Фото: Gettyimages.ru/Ian MacNicol, Ryan Pierse, Laurence Griffiths, Eddie Keogh; REUTERS/David Klein