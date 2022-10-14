Вратарь «Омонии» – супергерой вечера. Тащил против «МЮ» (12 сэйвов), но пропустил после 34-го удара

Кстати, болеет за «Юнайтед».

В матче «Манчестер Юнайтед» – «Омония» в Лиге Европы развязка наступила только на 93-й минуте: гол Скотта Мактомини принес английскому суперклубу победу (1:0).

Но главным героем стал не Мактомини, а вратарь «Омонии» Фрэнсис Узохо. Работы у него было много: «МЮ» нанес 34 удара (13 в створ). Набитый хозяевами «Олд Траффорд» xG составил 3,59.

«Юнайтед» тотально доминировал и постоянно держал соперника в напряжении – 78% владения, 13 угловых. Мяч регулярно оказывался в финальной трети: 22 удара из пределов штрафной! При этом у Узохо 12 сэйвов с 5,43 по xGOT (xG с учетом ударов в створ – продвинутая метрика, которая оценивает остроту ударов в зависимости от области ворот, куда полетел мяч).

«Очень горжусь этим парнем. Сегодня он играл на мировом уровне», – похвалил своего вратаря тренер «Омонии» Нил Леннон (да-да, на Кипре сейчас работает экс-коуч «Селтика»).

Давайте подробнее взглянем на героя.

• Узохо – 23 года, он воспитанник именитой катарской академии Aspire. Он уже давно в сборной Нигерии – был в окончательной заявке еще на ЧМ-2018.

А в этом году Узохо оставил сборную без поездки на ЧМ-2022 – после ничьей с Ганой, которая не пустила нигерийцев на чемпионат мира, именно его назвали главным виновником пролета.

• Фрэнсис поиграл в Испании: был вторым вратарем в «Депортиво» и «Эльче» в Сегунде, но там не особо пригодился – и уехал в лигу попроще.

• С 2019-го он на Кипре – сначала был в «Анортосисе», затем перебрался в «Омонию», затем оказался в АПОЭЛ, а потом вернулся в «Омонию».

• А еще Узохо – фанат «Манчестер Юнайтед»! В твиттере он поздравлял Давида Де Хеа и называл его кумиром, а после сегодняшней игры признался: «Да, я действительно фанат «МЮ». Когда увидел итоги жеребьевки и понял, что могу сыграть на «Олд Траффорд», я молился, чтобы у меня появилась возможность. Это моя лучшая игра».

Даже жаль, что такая киношная история закончилась вот так.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Phil Noble