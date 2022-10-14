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Вратарь «Омонии» – супергерой вечера. Тащил против «МЮ» (12 сэйвов), но пропустил после 34-го удара

Скотт Мактомини Скотт Мактомини
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Фрэнсис Узохо Фрэнсис Узохо
Футбол Футбол

Кстати, болеет за «Юнайтед».

В матче «Манчестер Юнайтед» – «Омония» в Лиге Европы развязка наступила только на 93-й минуте: гол Скотта Мактомини принес английскому суперклубу победу (1:0).

Но главным героем стал не Мактомини, а вратарь «Омонии» Фрэнсис Узохо. Работы у него было много: «МЮ» нанес 34 удара (13 в створ). Набитый хозяевами «Олд Траффорд» xG составил 3,59. 

«Юнайтед» тотально доминировал и постоянно держал соперника в напряжении – 78% владения, 13 угловых. Мяч регулярно оказывался в финальной трети: 22 удара из пределов штрафной! При этом у Узохо 12 сэйвов с 5,43 по xGOT (xG с учетом ударов в створ – продвинутая метрика, которая оценивает остроту ударов в зависимости от области ворот, куда полетел мяч). 

«Очень горжусь этим парнем. Сегодня он играл на мировом уровне», – похвалил своего вратаря тренер «Омонии» Нил Леннон (да-да, на Кипре сейчас работает экс-коуч «Селтика»).

Давайте подробнее взглянем на героя.

• Узохо – 23 года, он воспитанник именитой катарской академии Aspire. Он уже давно в сборной Нигерии – был в окончательной заявке еще на ЧМ-2018.

А в этом году Узохо оставил сборную без поездки на ЧМ-2022 – после ничьей с Ганой, которая не пустила нигерийцев на чемпионат мира, именно его назвали главным виновником пролета. 

• Фрэнсис поиграл в Испании: был вторым вратарем в «Депортиво» и «Эльче» в Сегунде, но там не особо пригодился – и уехал в лигу попроще.

• С 2019-го он на Кипре – сначала был в «Анортосисе», затем перебрался в «Омонию», затем оказался в АПОЭЛ, а потом вернулся в «Омонию».

• А еще Узохо – фанат «Манчестер Юнайтед»! В твиттере он поздравлял Давида Де Хеа и называл его кумиром, а после сегодняшней игры признался: «Да, я действительно фанат «МЮ». Когда увидел итоги жеребьевки и понял, что могу сыграть на «Олд Траффорд», я молился, чтобы у меня появилась возможность. Это моя лучшая игра».

Даже жаль, что такая киношная история закончилась вот так.

Манчестер Юнайтед Англия – Омония Кипр 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
13 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Мактомини.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Маласиа (Шоу, 60), Каземиро (Мактомини, 81), Фред (Эриксен, 70), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд, Антони (Санчо, 60).
ОмонияУзохо, Мэттьюз (Псалтис, 65), Юсте, Ланг, Милетич, Кицос, Кассама (Дискеруд, 86), Харалампус (Папулис, 74), Панайоту, Бруно (Лоизу, 74), Какулис (Ансарифард, 64).
Предупреждения:
Какулис (49), Кассама (68), Панайоту (90).

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; REUTERS/Phil Noble

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