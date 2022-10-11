Аэропорт Катара – головная боль организаторов ЧМ. Сотрудников слишком мало, их еще и запугивают

Проблема.

До чемпионата мира в Катаре осталось чуть больше месяца, но вопросов по организации еще хватает. Новое серьезное опасение – работа аэропорта Хамад, который, похоже, не сможет принять всех желающих. Daily Mail вскрыл проблемы в расследовании.

Количество рейсов (и в Катар, и из Катара) во время ЧМ вырастет более чем в два раза – с 700 до 1600 в день. И для руководства аэропорта это порождает трудности – менеджеры считают, что осилить такой трафик невозможно.

Что не так? Сотрудников не хватает – новых почти не обучают, старых запугивают

• Сейчас в спешке набирают персонал для работы в аэропорту – недостаток в числе рабочих логично восполняют первым делом. Пришлось идти на радикальные меры: руководство аэропорта отменило все отпуска, запланированные с августа по конец декабря. Почти 5 месяцев никому не дадут отдыхать.

• Правда, решение одной проблемы вскрывает другую – отсутствие слаженности в рабочих механизмах. Не хватает людей с должным опытом и подготовкой. Новичкам сразу дают 20-30 чистых часов практики – уже по их истечению решают, стоит ли брать сотрудника на работу.

• Из-за катарского государственного устройства персонал еще и запугивают: любой, кого сочтут «саботирующим» работу, будет наказан. Это отдельный пункт во внутреннем письме, которое разослали сотрудникам: «Нежелательные действия отдельных лиц, направленные на саботаж мероприятий и тормозящие рабочий процесс, признаются неприемлемыми и будут жестко пресекаться государством.

Сотрудники, которые недостаточно мотивированы на достижение конечного успеха и, могут рассматриваться как имеющие скрытые намерения саботировать государственные планы».

Звучит угрожающе – возможно, отпугнет желающих поработать в аэропорту во время ЧМ.

Была еще одна глобальная проблема – блок воздушного пространства. Он возник в 2017 году, когда Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы, Мавритания и Коморские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это враждебной политикой Катара и его поддержкой терроризма. В числе санкций – прекращение морского и воздушного сообщения.

В августе 2022-го Катар все-таки урегулировал конфликт в части воздушного пространства, другие послабления были приняты еще раньше. До этого времени полеты Qatar Airways в Катар и из Катара в среднем длились на 25 минут дольше, чем до санкций 2017 года.

Катар обещает, что может осуществлять 100 взлетов или посадок в час. По оценкам организаторов, возможный максимум на ЧМ – 80 взлетов или посадок

Управление гражданской авиации Катара (QCAA) же все опровергает. Вот что говорится в заявлении:

«QCAA работает в соответствии с самыми высокими международными стандартами и чрезвычайно серьезно относится к своим обязанностям. Наша главная цель – обеспечить безопасное и оперативное воздушное сообщение и улучшить качество пассажирских перевозок для всех пользователей.

Перед резким увеличением трафика во время чемпионата мира Катар модернизировал свои системы управления и реализовал тщательно составленные планы, которые были разработаны задолго до проведения мероприятия.

Авиадиспетчеры проходят непрерывное обучение и проверку в соответствии с международными требованиями. Система обучения и управления безопасностью полетов QCAA соответствует и превосходит стандарты, определенные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), и мы успешно прошли аудит на соответствие этим стандартам.

Дополнительная мощность, полученная в результате модернизации наших систем, была подтверждена с использованием новейших методов моделирования и верификации. В результате Катар сможет осуществлять 100 взлетов или посадок в час, что превышает ожидаемое пиковое количество в 80 рейсов в час во время чемпионата мира».

Фото: eastnews.ru/KARIM JAAFAR / AFP, Ozkan Bilgin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM