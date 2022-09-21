Коммерческий директор «Челси» уволен из-за домогательств в переписке. Он проработал меньше месяца

Еще звонил с угрозами.

В «Челси» вспыхнул скандал по обвинению в домогательствах.

В начале сентября в клубе появился новый коммерческий директор – Дэмиен Уиллоуби. Но ему пришлось покинуть пост из-за своеобразной манеры общения.

• Согласно официальному заявлению «Челси», Уиллоуби уволен за «неприемлемые сообщения» финансовому агенту Каталине Ким.

Ким – исполнительный директор C&P Sports Group, ранее она выступала посредником в многомиллионных сделках между европейскими футбольными клубами, включая «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а также помогла мадридскому «Реалу» создать первую академию в Корее.

В переговорах с «Челси» Ким представляла инвесторов, готовых вложить сотни миллионов фунтов в развитие мужской и женской команд, а также академии. Однако контакты были приостановлены после того, как к обсуждениям присоединился Уиллоуби.

• Ким пожаловалась вице-президенту «Челси» по бизнес-вопросам Тому Глику, непосредственному начальнику Уиллоуби, и заявила, что тот сексуально домогался ее перед сентябрьским назначением в «Челси».

«Я могу подтвердить, что подала жалобу Тому Глику на общее поведение Дэмиена Уиллоуби в течение двух лет, включая его недавний телефонный звонок с угрозами в мой адрес. Я твердо убеждена, что это не та рабочая среда и корпоративная культура, которые потерпел бы любой клуб Премьер-лиги», – говорится в заявлении.

• «Челси» подтвердил увольнение Уиллоуби заявлением:

«Доказательства неуместных сообщений, отправленных мистером Уиллоуби до его назначения в ФК «Челси» в начале этого месяца, недавно были предоставлены клубу и расследованы. Несмотря на то, что они были отправлены до его прихода в клуб, такое поведение абсолютно противоречит обстановке на рабочем месте и корпоративной культуре, созданной новым владельцем клуба.

Владельцы клуба неустанно работают над установлением и достижением самых высоких стандартов как на поле, так и за его пределами, и полны решимости создавать и развивать культуру прозрачности, инклюзивности, разнообразия и равных возможностей. Клуб стремится создать среду, которая воплощает эти ценности».

• В прошлом году Ким общалась с Уиллоуби и получила от него несколько неприятных сообщений.

Он спрашивал, не обнаженная ли она, поднимал тему секса, присылал видео откровенного сексуального содержания и предлагал ей устроить встречу с исполнительным директором «Сити» Ферраном Сориано, если она готова быть «непослушной». Отдельно отмечается, что девушка неоднократно отвергала предложения Уиллоуби и напоминала ему, что она замужем.

• Однако в марте тон сообщений сменился – Уиллоуби рассердился, когда Ким отклонила предложение помочь профинансировать заявку на покупку «Челси», которая могла бы соперничать с предложением Боули и Клирлейка. Уиллоуби звонил по телефону, требуя увеличить инвестиции в сделку.

• Девушка показала Глику скриншоты сообщений сексуального характера, которые ей присылал Уиллоуби. Ким объяснила, что не хотела жаловаться на Уиллоуби раньше, поскольку надеялась, что ей больше не придется вести с ним дела, и не хотела подвергать риску какие-либо другие свои профессиональные отношения.

• За две недели, прошедшие с того момента, как Ким впервые подала жалобу на Уиллоуби Глику, переговоры по предлагаемому ею инвестиционному проекту зашли в тупик. Сотрудников «Челси» проинформировали об увольнении Уиллоуби через внутреннюю служебную записку во вторник.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; thescottishsun.co.uk