АПЛ реагирует на предложение Боули: Клопп и Пеп резко против, идея нравится только Джеррарду – но и он сомневается

Совладелец «Челси» Тодд Боули ворвался в АПЛ недавно, но уже выдает интересные предложения. Новое – Матч звезд АПЛ. «Люди спрашивают, почему у всей пирамиды клубов нет денег? Главная лига бейсбола провела Матч всех звезд в этом году. Они заработали 200 миллионов долларов за понедельник и вторни

Можно было бы очень легко провести Матч всех звезд Премьер-лиги «Север против Юга», чтобы профинансировать лигу», – заявил Боули, отметив, что Англии нужно «взять урок» у США.

Предложение Боули сразу вызвало массу реакций от представителей английского футбола и околофутбола – и в основном негативную.

• Юрген Клопп стал одним из первых критиков идей американского бизнесмена – и сформулировал мысль в традиционном для себя ключе: «Вау, а он долго не тянул с предложением! Когда он найдет дату для такого матча, пусть позвонит мне. Тодд забывает, что в американском спорте у них есть перерывы по 4 месяца, поэтому они только рады позаниматься спортом. В футболе все по-другому.

Что я еще могу сказать? Может, он еще пригласит «Гарлем Глобтроттерс» сыграть против футбольной команды? Я не уверен, что зрители будут в восторге. Представьте игроков «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Эвертона» в одной команде. Это же не сборная страны. Ммм, а еще все лондонские ребята вместе – из «Арсенала» и «Тоттенхэма». Он правда это сказал?»

• Пеп Гвардиола был не так многословен, но поддержал Клоппа: «У меня нет мнения. Я согласен с Юргеном. Было бы здорово, если бы мне показали, в какие даты это возможно. А так... У меня нет мнения».

• Тьерри Анри , который сейчас выступает в роли эксперта на ТВ, возмущен лексикой Боули: «Урок? Ты учитель, что ли? Мне не нравится. Потому что тут Европа, здесь это так не работает. Команды повышаются в классе и вылетают. Матч всех звезд – для чего? Людям нравится? Возможно, но вы спрашиваете меня – нет».

• Резкий тон возмутил и Джейми Каррагера , который подробно объяснил проблему в колонке для The Telegraph: «Для меня проблема не столько в глупости идей Боули об игре всех звезд между Cевером и Югом и «турнирах» на вылет. Меня раздражает его высокомерный тон. Болельщиков «Челси» должно беспокоить то, что Боули готов говорить сейчас, а думать потом. Либо он не спрашивал совета о том, как будут восприняты такие комментарии, либо, что еще хуже, не прислушивался к ним.

Вот урок, который Боули не мешало бы взять на вооружение: перед тем как говорить, тщательнее изучай предмет обсуждения. Это не антиамериканские настроения. Это настроения против высокомерия. Мне все равно, откуда Боули родом – из Мэриленда или Манчестера.

Одна из самых распространенных жалоб болельщиков заключается в том, что владельцы клубов недостаточно общаются. Боули продемонстрировал, почему стоит быть осторожным в желаниях. Трудно поверить, что владелец клуба стал бы толкать в публичном пространстве такие идеи, не обсудив их сначала на заседании АПЛ. Если бы Боули увидел реакцию, он бы понимал, как отреагирует общественность и медиа, и избежал бы насмешек».

• Едва ли не единственный, кому понравилась идея Боули, – Стивен Джеррард . Но и то – коуч «Астон Виллы» совсем не уверен: «Если говорить о личной точке зрения, я бы с удовольствием посмотрел на это. И даже с удовольствием сыграл бы в таком матче. Север бы выиграл – «Ливерпуль» и «Сити», на мой взгляд, две сильнейшие команды в лиге.

Но я согласен с тем, что говорили другие тренеры – нам есть на чем сосредоточиться. В календаре достаточно матчей. И это еще не говоря о еврокубках. Клубы, выступающие там, в еще более сложной ситуации.

Это хорошая идея, нестандартная. Но, к сожалению, я не вижу варианта ее осуществить. Хотя я бы с удовольствием посмотрел. Я бы точно достал попкорн. Было бы здорово».

Фото: East News/GLYN KIRK/AFP, AP Photo/Joan Monfor, Craig Thomas/News Images/Sipa USA