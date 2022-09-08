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0:0 к 90-й минуте и три гола за 11 добавленных – незабываемая драма от «Атлетико» и «Порту» 😱

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Антуан Гризманн Антуан Гризманн
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Порту Порту
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Вааау!

«Атлетико» и «Порту» подарили ярчайшую концовку этого тура ЛЧ! Если вы не болеете за эти клубы, то вы вряд ли проверяли события матча: там были нули и мучения мадридцев в попытке вскрыть соперника.

«Порту» даже был интереснее – чаще бил, острее атаковал (итоговый xG – 1,90 против 0,86 у «Атлетико») и не реализовал один очевидный момент. 

Но самое интересное началось уже в добавленное время. На 91-й минуте Марио Эрмосо оказался в чужой штрафной и буквально заковырял мяч в ворота – тот перелетел вратаря благодаря рикошету. Показалось, мадридцы вырвали победу.

Но «Порту» не сдавался – и через три минуты заработал пенальти после аута. Мяч попал в руку... все тому же Эрмосо! Польский рэф Шимон Марчиняк был рядом и уверенно показал на точку. После двух минут споров и просмотров 11-метровый реализовал Матиас Урибе.

Команды переиграли девять добавленных минут, и на 11-й «Атлетико» подал угловой. Витцель выиграл верх и скинул на дальнюю штангу, там мяч караулил одинокий Антуан Гризманн – и забил головой!

Болельщики «Атлетико» были в восторге, а юный фанат «Порту» не сдержал слез.

Диего Симеоне в это время в стиле Моуринью промчался до углового флага, где что-то эмоционально кричал Гризманну в лицо.

«Атлетико» и «Порту» второй сезон подряд устраивают драму в добавленное время. В декабре прошлого года они встречались в последнем туре группового этапа: мадридцы вели 1:0 до 90-й минуты, а потом забили два буквально за минуту – отличились Корреа и Де Пауль. А на 96-й «Порту» отыграл один мяч с пенальти.

Гризманн уже пятый матч подряд выходит только после 60-й минуты. Почему? 

У Антуана и «Атлетико» сложные отношения. Еще в прошлом сезоне француз регулярно появлялся в старте, а теперь начинает со скамейки. Дело вовсе не в его игре, а в деньгах.

«Атлетико» обязан выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона в клубе. И Симеоне продолжит выпускать Антуана во втором тайме, пока каталонцы не согласятся на снижение суммы выкупа (а «Атлетико» хочет заплатить всего 15 млн). При этом юридических рычагов у «Барселоны» нет – это понимают и в Каталонии, и в Мадриде.

«Все так, как есть, это не в моих руках. Я благодарен богу за то, что я здесь. Моя семья счастлива. Конечно, хочется большего, но я собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю. Чувствую себя человеком клуба, я счастлив здесь. Просто хочу играть и отдавать все ради клуба, ради Чоло, ради болельщиков», – прокомментировал ситуацию Гризманн. 

Президент «Атлетико» Энрике Сересо утаивает план: «Я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи».

Атлетико Испания – Порту Португалия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
7 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 90 Эрмосо, 1:1 – 90, пенальти Урибе, 2:1 – 90 Гризманн.
АтлетикоОблак, Рейнилду, Хименес, Витцель, Коке, Молина (де Пауль, 46), Льоренте, Сауль (Гризманн, 61), Карраско (Лемар, 46), Мората (Эрмосо, 68), Жоау Феликс (Корреа, 71).
ПортуДиогу Кошта, Пепе (Жоау Мариу, 62), Пепе, Карму, Сануси, Отавио (Бруну Кошта, 77), Урибе, Эуштакиу, Галено (Габриэл Верон, 88), Эванилсон (Тони Мартинес, 78), Тареми.
Предупреждения:
Пепе (53), Коке (56), Урибе (68), Тареми (71), Эрмосо (90).
Удаление:
Тареми (82).

«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?

Фото: кадры трансляции

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