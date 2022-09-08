0:0 к 90-й минуте и три гола за 11 добавленных – незабываемая драма от «Атлетико» и «Порту» 😱

Вааау!
«Атлетико» и «Порту» подарили ярчайшую концовку этого тура ЛЧ! Если вы не болеете за эти клубы, то вы вряд ли проверяли события матча: там были нули и мучения мадридцев в попытке вскрыть соперника.
«Порту» даже был интереснее – чаще бил, острее атаковал (итоговый xG – 1,90 против 0,86 у «Атлетико») и не реализовал один очевидный момент.
Но самое интересное началось уже в добавленное время. На 91-й минуте Марио Эрмосо оказался в чужой штрафной и буквально заковырял мяч в ворота – тот перелетел вратаря благодаря рикошету. Показалось, мадридцы вырвали победу.
Но «Порту» не сдавался – и через три минуты заработал пенальти после аута. Мяч попал в руку... все тому же Эрмосо! Польский рэф Шимон Марчиняк был рядом и уверенно показал на точку. После двух минут споров и просмотров 11-метровый реализовал Матиас Урибе.
Команды переиграли девять добавленных минут, и на 11-й «Атлетико» подал угловой. Витцель выиграл верх и скинул на дальнюю штангу, там мяч караулил одинокий Антуан Гризманн – и забил головой!
Болельщики «Атлетико» были в восторге, а юный фанат «Порту» не сдержал слез.
Диего Симеоне в это время в стиле Моуринью промчался до углового флага, где что-то эмоционально кричал Гризманну в лицо.
«Атлетико» и «Порту» второй сезон подряд устраивают драму в добавленное время. В декабре прошлого года они встречались в последнем туре группового этапа: мадридцы вели 1:0 до 90-й минуты, а потом забили два буквально за минуту – отличились Корреа и Де Пауль. А на 96-й «Порту» отыграл один мяч с пенальти.
Гризманн уже пятый матч подряд выходит только после 60-й минуты. Почему?
У Антуана и «Атлетико» сложные отношения. Еще в прошлом сезоне француз регулярно появлялся в старте, а теперь начинает со скамейки. Дело вовсе не в его игре, а в деньгах.
«Атлетико» обязан выкупить Гризманна у «Барсы» за 40 млн евро, если игрок проведет на поле как минимум 45 минут в 50% матчей за два сезона в клубе. И Симеоне продолжит выпускать Антуана во втором тайме, пока каталонцы не согласятся на снижение суммы выкупа (а «Атлетико» хочет заплатить всего 15 млн). При этом юридических рычагов у «Барселоны» нет – это понимают и в Каталонии, и в Мадриде.
«Все так, как есть, это не в моих руках. Я благодарен богу за то, что я здесь. Моя семья счастлива. Конечно, хочется большего, но я собираюсь отдать все в те минуты, которые получаю. Чувствую себя человеком клуба, я счастлив здесь. Просто хочу играть и отдавать все ради клуба, ради Чоло, ради болельщиков», – прокомментировал ситуацию Гризманн.
Президент «Атлетико» Энрике Сересо утаивает план: «Я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи».
- Дата проведения
- 7 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Рейнилду, Хименес, Витцель, Коке, Молина (де Пауль, 46), Льоренте, Сауль (Гризманн, 61), Карраско (Лемар, 46), Мората (Эрмосо, 68), Жоау Феликс (Корреа, 71).
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Порту –
Диогу Кошта, Пепе (Жоау Мариу, 62), Пепе, Карму, Сануси, Отавио (Бруну Кошта, 77), Урибе, Эуштакиу, Галено (Габриэл Верон, 88), Эванилсон (Тони Мартинес, 78), Тареми.
- Удаление:
- Тареми (82).
«Атлетико» готов мариновать Гризманна в запасе, только бы не платить «Барсе» 40 млн. Так все плохо?
Фото: кадры трансляции
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