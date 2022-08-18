Главные трансферы недели: Костич в «Ювентусе», Миранчук и Влашич в «Торино», «Монца» и «Ноттингем» продолжают шопинг

От новичка Пепа до Педру Роши.

До закрытия трансферного окна в Европе осталось меньше двух недель. Смотрим, кто из заметных футболистов сменил клуб за последние 7 дней.

Серхио Гомес – из «Андерлехта» в «Манчестер Сити», 13 млн евро

Левого защитника для Гвардиолы нашли в Бельгии. Гомес – воспитанник «Барсы», переучившийся из игрока атаки. Венсан Компани в «Андерлехте» сделал из Серхио одного из самых результативных крайков Европы.

Дестини Удоджи – из «Удинезе» в «Тоттенхэм», 18 млн евро

Клубы АПЛ на этой неделе активно закупались крайними защитниками. «Шпоры» взяли 18-летнего перспективного игрока из Серии А, но Удоджи вернули на сезон назад в «Удинезе». С Конте он поработает только через год.

Тило Керер – из «ПСЖ» в «Вест Хэм», 12 млн евро

Защитник оказался не нужен обновляющемуся «Парижу», что совпало с желанием Дэвида Мойеса найти игрока на правый фланг обороны. Переход немца позволил лондонскому клубу перевалить за 120 млн евро на летние траты.

Первис Эступиньян – из «Вильярреала» в «Брайтон», 17,8 млн евро

«Брайтон» потерял Кукурелью, но быстро нашел замену – из «Вильярреала» взяли защитника, мощно проявившего себя в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов (многие запомнили его по автоголу в полуфинале, но он был действительно хорош).

Алекс Смитис – из «Кардиффа» в «Лестер», бесплатно

Каспер Шмейхель ушел и оставил «Лестер» с проблемой в воротах – из опытных киперов остался только Дэнни Уорд. 32-летний Смитис, ставший первым летним подписанием команды Брендана Роджерса, за всю карьеру не провел ни одного матча в АПЛ.

Эммануэль Деннис – из «Уотфорда» в «Ноттингем Форест», 14,8 млн евро

Деннис забил 10 голов за вылетевший «Уотфорд» и остался в АПЛ. На Эммануэля был большой спрос, но он приехал в «Ноттингем». «Уотфорд» же быстро нашел замену – арендовали Кейнана Дэвиса из «Астон Виллы».

Ремо Фройлер – из «Аталанты» в «Ноттингем Форест», 9 млн евро

30-летний швейцарец провел в «Аталанте» шесть лет и идеально исполнял требования Джан Пьеро Гасперини. В Бергамо Фройлер был основным с первого полного сезона и доигрался до сборной Швейцарии. АПЛ для него – новый вызов.

Шейху Куяте – из «Кристал Пэлас» в «Ноттингем Форест», бесплатно

Сенегалец уже 8 лет закрывает позиции в опорной зоне или центре обороны клубов АПЛ. 32-летний универсал добавит глубины составу «Ноттингема». И ведь «Форест» не останавливается – на очереди покупка Уссема Ауара из «Лиона».

Кайки – из «Манчестер Сити» в «Пасуш Де Феррейра», аренда

Перспективный бразилец год играл за молодежные команды «Сити», а сейчас отправился в аренду за практикой. Кайки приютил португальский «Пасуш».

Этан Лэйрд – из «МЮ» в «КПР», аренда

Молодой защитник отправился в четвертую аренду подряд. А ведь весной Лэйрд помог «Борнмуту» выйти в АПЛ – кто знает, может сработает и с «КПР».

Алекс Руннарссон – из «Арсенала» в «Аланьяспор», аренда

Исландский вратарь не нужен «канонирам», прошлый сезон он провел в аренде в бельгийском «Левене» (и пропустил 25 в 17 матчах), а на этот – едет в Турцию.

Натан Телья – из «Саутгемптона» в «Бернли», аренда

Венсан Компани тоже этим летом уехал в Англию – и собирает в «Бернли» молодую банду. Телья – игрок атаки «Саутгептона», в прошлом сезоне достаточно регулярно попадавший в состав и даже отметившийся голевой передачей в игре против «Ливерпуля».

Чарли Мусонда – из «Челси» в «Леванте», бесплатно

В июле бельгийский талант пропал после того, как договорился о просмотре в «Зюлте-Варегеме». Нашелся Мусонда уже в Испании – подписался с «Леванте» в Сегунде.

Танги Куасси – из «Баварии» в «Севилью», 16 млн евро

Оборону «Севильи» этим летом подразобрали, поэтому Мончи пришлось собирать ее почти с нуля. Французский защитник был недоволен игровым временем в «Баварии», поэтому с удовольствием сменил Мюнхен на Андалусию.

Нико Гонсалес – из «Барселоны» в «Валенсию», аренда

Полузащитник понял, что с нынешним набором игроков средней линии в «Барсе» ему конкурировать пока тяжело – и отправился к Гаттузо в «Валенсию». Грамотное решение.

Алекс Кольядо – из «Барселоны» в «Эльче», аренда

И еще один воспитанник «Ла Масии» оказался не нужен Хави. Кольядо был лидером команды, четыре года назад взявшей юношескую ЛЧ – этим летом ушли уже и Мингеса, и Кольядо, и Пуч, Из заметных игроков того состава в «Барсе» остался только вратарь Иньяки Пенья.

Домингуш Кина – из «Уотфорда» в «Эльче», аренда

Португалец считался бриллиантом академии «Вест Хэма», но ушел в «Уотфорд» – и с тех пор катается по арендам. Полузащитник уже поиграл в «Гранаде», «Фулхэме», «Барнсли», на очереди – «Эльче».

Пол Лирола – из «Марселя» в «Эльче», аренда

Удивительно, но испанский правый защитник к 25 годам не провел ни одного матча в Ла Лиге – с 2015 года он играл в Италии и Франции. Шанс вернуться на родину предоставил «Эльче», очень активный на рынке на этой неделе.

Джовани Ло Чельсо – из «Тоттенхэма» в «Вильярреал», аренда

Дэниэл Леви хотел продать аргентинского полузащитника в Италию, но сам Ло Чельсо очень хотел в «Вильярреал», в котором хорошо провел прошлый сезон.

Фернандо Пачеко – из «Алавеса» в «Альмерию», бесплатно

Лео Баптистао – из «Сантоса» в «Альмерию», 1,5 млн евро

Вышедшая в Ла Лигу «Альмерия» укрепилась парой опытных футболистов. Пачеко 7 лет защищал ворота «Алавеса» – и за это время накопил больше 50 сухих матчей в чемпионате Испании. Баптистао же поиграл уже за шесть команд Ла Лиги, «Альмерия» станет седьмой.

Мэттью Хоппе – из «Мальорки» в «Милдсбро», 3 млн евро

Один из интересных трендов этого лета – американские футболисты активно меняют клубы. Возможно, это связано с конкуренцией внутри сборной – ребята хотят на ЧМ, поэтому ищут практику. Нападающий Хоппе выбрал чемпионшип и «Боро», в котором уже играет соотечественник Зак Стеффен.

Марк Бартра – из «Бетиса» в «Трабзонспор», 1,25 млн евро

Проблемы с потолком зарплат были не только у «Барсы» – «Бетис» тоже не мог зарегистрировать новичков. У Бартры оставался год по контракту с одной из самых высоких зарплат в клубе, поэтому он поехал в «Трабзонспор».

Энис Барди – из «Леванте» в «Трабзонспор», 3 млн евро

По тому же маршруту к чемпиону Турции поехал и македонский полузащитник Энис Барди. Вот так вот – из Сегунды сразу в еврокубки.

Даниэль Васс – из «Атлетико» в «Брондбю», 1,75 млн евро

Половина великой датской связки латералей «Васс и Меле» вернулась на родину. За полгода в «Атлетико» Даниэль пережил разрыв связок и провел всего 45 минут на поле.

У Лэй – из «Эспаньола» в «Шанхай Порт», сумма неизвестна

Когда У Лэй приехал в Испанию, на родине от него ждали большого прорыва – как-никак лучший китайский футболист. Реальность ударила больно: он плотно присел на лавку и за весь прошлый сезон забил всего 1 гол.

Филип Костич – из «Айнтрахта» в «Ювентус»,12 млн евро

Серб несколько сезонов тащил «Айнтрахт» и после победы в Лиге Европы заслужил переход в топ-клуб. Из Франкфурта Филипа очень не хотели отпускать, но Костич не остался даже на Суперкубок УЕФА. Сейчас игрок явно доволен, что «Лацио» в прошлом году ошибся с адресом почты.

Сальвадоре Сиригу – из «Дженоа» в «Наполи», бесплатно

Давид Оспина уехал на Ближний Восток на заработки, а его место в составе займет Сиригу. «Наполи» долго присматривался к Кепе, но это категорически не устраивало Алекса Мерета – он даже хотел уйти. Сиригу оказался идеальным кандидатом: готов сидеть в запасе, но в случае чего выйдет и потащит.

Андреа Пинамонти – из «Интера» в «Сассуоло», аренда

«Сассуоло» этим летом лишился и Скамакки (уже в «Вест Хэме»), и Распадорри (вот-вот уйдет в «Наполи»). Чтобы не остаться совсем без нападающих, из «Интера» выписали Пинамонти, за которым охотилась половина Серии А.

Алексей Миранчук – из «Аталанты» в «Торино», аренда

Гасперини долго упирался – не хотел отпускать россиянина в другой клуб (впрочем, играть Алексею он тоже не давал). В «Торино» Миранчук начал с гола и травмы в дебютном матче – если первых будет больше, чем вторых, то туринский клуб может выкупить полузащитника за 12 млн евро.

Никола Влашич – из «Вест Хэма» в «Торино», аренда

Миранчуку скучно не будет – вместе с ним приехал и Влашич, у которого не особо пошло в Англии. Похоже, драка тренера Ивана Юрича и спортивного директора была плодотворной – после нее «Торино» активно работает на рынке.

Андреа Петанья – из «Наполи» в «Монцу», аренда за 2,5 млн евро

Воспитанник «Милана» добавит мощи атаки «Монцы» – в конце сезона его могут выкупить за 10 млн. В «Наполи» уже нашли замену – место Петаньи вот-вот займет Джованни Симеоне.

Пабло Мари – из «Арсенала» в «Монцу», аренда

И еще один трансфер «Монцы» – на этот раз в защиту. Пабло Мари провел неплохие полгода в «Удинезе», а сейчас станет частью проекта Берлускони.

Антонио Кандрева – из «Сампдории» в «Салернитану», аренда

Переходим к закупке «Салернитаны». Команда выжила в Серии А, а теперь мощно укрепляется. Кандрева даже в 35 лет способен отбегать полный сезон на фланге, точно навешивать на голову нападающих и даже самостоятельно иногда попадать по воротам.

Тонни Вильена – из «Эспаньола» в «Салернитану», аренда за 300 тыс евро

Джулио Маджоре – из «Специи» в «Салернитану», 4,5 млн евро

Центр поля укрепили Вильеной, которого у «Краснодара» выкупил «Эспаньол», чтобы сразу отдать в аренду. Вместе с ним пришел и капитан «Специи» – Маджоре отказался продлевать контракт с командой, остался без повязки и выдавлен из клуба.

Диланн Бронн – из «Метца» в «Салернитану», 1 млн евро

И четвертый трансфер за неделю от «Салернитаны». Бронн – усиление центра защиты. Забавно, что Бронн даже не меняет клубные цвета – настолько похожи формы «Метца» и «Салернитаны».

Эбрима Колли – из «Аталанты» в «Фатих Карагюмрюк», аренда

Каждый год «Аталанта» раздает около 50 игроков в аренды (в прошлом году было 57). Левый вингер Колли едет в аренду уже в третий раз – теперь к Пирло и Оздоеву.

Арно Калимуэндо – из «ПСЖ» в «Ренн», 20 млн евро

Калимуэндо – один из бриллиантов академии парижан, но места в атаке суперклуба ему нет. Возможно, это только пока – форвард действительно мощно прогрессирует.

Исса Каборе – из «Ман Сити» в «Марсель», аренда

Каборе – продукт системы скаутинга «Сити». Правого защитника из Буркина-Фасо нашли в Бельгии, а теперь катают по арендам. Вот он уже и дорос до уровня топ-клуба Лиги 1. В следующем году продажа Иссы принесет «Манчестер Сити» дополнительные 10+ млн евро.

Кристиан Матсима – из «Монако» в «Лорьян», аренда

Матсима – достаточно заметный по французским меркам молодой защитник, но у «Монако» места в основе уже расписаны. Сезон в «Лорьяне» поможет Кристиану набраться опыта и получить игровое время.

Мбайе Ньянг – из «Бордо» в «Осер», бесплатно

Сенегальский форвард сильно сдал за последние годы. Даже в тонущем «Бордо» он в основном выходил на замену и за сезон забил 3 гола. «Осер» – шанс Ньянга напомнить всем, за что его недавно звали в «Милан», «Торино» и «Ренн».

Мохамед Камара – из «Ред Булл Зальцбург» в «Монако», 15 млн евро

«Монако» нашел замену Тчуамени в системе «Ред Булла». Камара давно был на карандаше у клубов из топ-лиг, но «Монако» был самым настойчивым – изначально в опорную пытались подписать Сумаре из «Лестера» и Замбо-Ангиссу из «Наполи».

Конрад Де Ла Фуэнте – из «Марселя» в «Олимпиакос», аренда

Продолжаем список американцев, сменивших клуб перед чемпионатом мира. Всего год назад вингер ушел из «Барсы» в «Марсель» как раз за игровой практикой, но травмы выбили его почти на полгода. «Олимпиакос» обеспечит мягкое возвращение в большой футбол.

Лука Пеллегрини – из «Ювентуса» в «Айнтрахт», аренда

«Айнтрахт» сразу после продажи Костича договорился с тем же «Ювентусом», что в обратном направлении приедет замена сербу. Пеллегрини – латераль, но вполне привык закрывать весь левый фланг.

Йенс Хеуге – из «Айнтрахта» в «Гент», аренда

Норвежский вингер интересно начинал и в «Милане», и в «Айнтрахте», но пока так и не стал игроком основы. Возможно, аренда в «Генк» станет толчком для карьеры Йенса-Петера.

Юлиан Баумгартлингер – из «Байера» в «Аугсбург», бесплатно

У опытного австрийского полузащитника истек контракт с «Байером». «Аугсбург» же искал усиление в центр поля на время лечения Никласа Дорша и Тобиаса Штробля. Так клуб и футболист нашли друг друга.

Доминик Хайнц – из «Униона» в «Бохум», аренда

Хайнц переехал в Берлин всего полгода назад, но не справился с конкуренцией. Зато «Бохум» распродал всех основных защитников и с удовольствием подхватил Хайнца. Доминик уже сыграл первый матч за новый клуб – в паре с Иваном Ордецом.

Юрген Локадия – из «Бохума» в «Персеполис», бесплатно

Грустная история голландского нападающего. Четыре года назад Локадия стал самой дорогой покупкой в истории «Брайтона». С тех пор он поиграл в «Хоффенхайме», «Цинциннати» и «Бохуме», но всего забил 10 голов. С такой статистикой Юрген бесплатно отправляется в Иран.

Хорхе Санчес – из «Америки» в «Аякс», 5 млн евро

На место распроданных звезд «Аякс» везет интересных ноунеймов. Санчес – основной правый защитник сборной Мексики. Учитывай, что в составе уже есть мексиканец Эдсон Альварес, адаптация должна пройти гладко.

Мбвана Саматта – из «Фенербахче» в «Генк», аренда

В январе 2020-го Саматта стал первым танзанийцем в истории АПЛ (и даже забил 1 гол). Но нападающего сначала отдали в «Фенербахче», где он тоже не особенно раззабивался. Мбвана возвращается в единственную команду, в которой забивает много – именно в «Генке» он в свое время наколотил на трансфер в «Астон Виллу».

Тикиньо Соареш – из «Олимпиакоса» в «Ботафого», 1 млн евро

Габриэль Пирес – из «Бенфики» в «Ботафого», аренда

Данило Барбоза – из «Ниццы» в «Ботафого», бесплатно

Клуб из Рио вернулся в высшую лигу Бразилии, но дела идут тяжеловато. Десант из бразильцев, поигравших в Европе, поможет команде не вылететь снова. Тикиньо и Пиресом когда-то интересовался «Спартак», а Данило пару лет назад чуть не оказался в ЦСКА.

Джек Родуэлл – из «Вестер Сидней» в «Сидней», бесплатно

Да, бывший полузащитник «Ман Сити» и сборной Англии пылит в Австралии. И даже сменил одну сиднейскую команду на другую.

Йоррит Хендрикс – из «Спартака» в «Фортуну Дюссельдорф», бесплатно

Педро Роша – из «Спартака» в «Форталезу», бесплатно

До свидания и спасибо за все, легенды!

Фото: instagram.com/valenciafc; instagram.com/trabzonspor; instagram.com/juventus; instagram.com/torino1906; instagram.com/ussalernitana1919official; instagram.com/eintrachtfrankfurt; instagram.com/afcajax; instagram.com/f95; instagram.com/mancity