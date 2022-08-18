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Главные трансферы недели: Костич в «Ювентусе», Миранчук и Влашич в «Торино», «Монца» и «Ноттингем» продолжают шопинг

Валенсия Валенсия
Конрад де ла Фуэнте Конрад де ла Фуэнте
Хорхе Санчес
Мбайе Ньянг Мбайе Ньянг
Тило Керер Тило Керер
Нико Гонсалес Нико Гонсалес
Сальваторе Сиригу Сальваторе Сиригу
Филип Костич Филип Костич
Торино Торино
Вест Хэм Вест Хэм
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Аякс Аякс
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От новичка Пепа до Педру Роши.

До закрытия трансферного окна в Европе осталось меньше двух недель. Смотрим, кто из заметных футболистов сменил клуб за последние 7 дней.

Серхио Гомес – из «Андерлехта» в «Манчестер Сити», 13 млн евро

Левого защитника для Гвардиолы нашли в Бельгии. Гомес – воспитанник «Барсы», переучившийся из игрока атаки. Венсан Компани в «Андерлехте» сделал из Серхио одного из самых результативных крайков Европы.

Дестини Удоджи – из «Удинезе» в «Тоттенхэм», 18 млн евро

Клубы АПЛ на этой неделе активно закупались крайними защитниками. «Шпоры» взяли 18-летнего перспективного игрока из Серии А, но Удоджи вернули на сезон назад в «Удинезе». С Конте он поработает только через год.

Тило Керер – из «ПСЖ» в «Вест Хэм», 12 млн евро

Защитник оказался не нужен обновляющемуся «Парижу», что совпало с желанием Дэвида Мойеса найти игрока на правый фланг обороны. Переход немца позволил лондонскому клубу перевалить за 120 млн евро на летние траты.

Первис Эступиньян – из «Вильярреала» в «Брайтон», 17,8 млн евро

«Брайтон» потерял Кукурелью, но быстро нашел замену – из «Вильярреала» взяли защитника, мощно проявившего себя в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов (многие запомнили его по автоголу в полуфинале, но он был действительно хорош).

Алекс Смитис – из «Кардиффа» в «Лестер», бесплатно

Каспер Шмейхель ушел и оставил «Лестер» с проблемой в воротах – из опытных киперов остался только Дэнни Уорд. 32-летний Смитис, ставший первым летним подписанием команды Брендана Роджерса, за всю карьеру не провел ни одного матча в АПЛ. 

Эммануэль Деннис – из «Уотфорда» в «Ноттингем Форест», 14,8 млн евро

Деннис забил 10 голов за вылетевший «Уотфорд» и остался в АПЛ. На Эммануэля был большой спрос, но он приехал в «Ноттингем». «Уотфорд» же быстро нашел замену – арендовали Кейнана Дэвиса из «Астон Виллы».

Ремо Фройлер – из «Аталанты» в «Ноттингем Форест», 9 млн евро

30-летний швейцарец провел в «Аталанте» шесть лет и идеально исполнял требования Джан Пьеро Гасперини. В Бергамо Фройлер был основным с первого полного сезона и доигрался до сборной Швейцарии. АПЛ для него – новый вызов.

Шейху Куяте – из «Кристал Пэлас» в «Ноттингем Форест», бесплатно

Сенегалец уже 8 лет закрывает позиции в опорной зоне или центре обороны клубов АПЛ. 32-летний универсал добавит глубины составу «Ноттингема». И ведь «Форест» не останавливается – на очереди покупка Уссема Ауара из «Лиона».

Кайки – из «Манчестер Сити» в «Пасуш Де Феррейра», аренда

Перспективный бразилец год играл за молодежные команды «Сити», а сейчас отправился в аренду за практикой. Кайки приютил португальский «Пасуш».

Этан Лэйрд – из «МЮ» в «КПР», аренда

Молодой защитник отправился в четвертую аренду подряд. А ведь весной Лэйрд помог «Борнмуту» выйти в АПЛ – кто знает, может сработает и с «КПР».

Алекс Руннарссон – из «Арсенала» в «Аланьяспор», аренда 

Исландский вратарь не нужен «канонирам», прошлый сезон он провел в аренде в бельгийском «Левене» (и пропустил 25 в 17 матчах), а на этот – едет в Турцию.

Натан Телья – из «Саутгемптона» в «Бернли», аренда

Венсан Компани тоже этим летом уехал в Англию – и собирает в «Бернли» молодую банду. Телья – игрок атаки «Саутгептона», в прошлом сезоне достаточно регулярно попадавший в состав и даже отметившийся голевой передачей в игре против «Ливерпуля».

Чарли Мусонда – из «Челси» в «Леванте», бесплатно

В июле бельгийский талант пропал после того, как договорился о просмотре в «Зюлте-Варегеме». Нашелся Мусонда уже в Испании – подписался с «Леванте» в Сегунде.

Танги Куасси – из «Баварии» в «Севилью», 16 млн евро

Оборону «Севильи» этим летом подразобрали, поэтому Мончи пришлось собирать ее почти с нуля. Французский защитник был недоволен игровым временем в «Баварии», поэтому с удовольствием сменил Мюнхен на Андалусию.

Нико Гонсалес – из «Барселоны» в «Валенсию», аренда

Полузащитник понял, что с нынешним набором игроков средней линии в «Барсе» ему конкурировать пока тяжело – и отправился к Гаттузо в «Валенсию». Грамотное решение.

Алекс Кольядо – из «Барселоны» в «Эльче», аренда

И еще один воспитанник «Ла Масии» оказался не нужен Хави. Кольядо был лидером команды, четыре года назад взявшей юношескую ЛЧ – этим летом ушли уже и Мингеса, и Кольядо, и Пуч, Из заметных игроков того состава в «Барсе» остался только вратарь Иньяки Пенья.

Домингуш Кина – из «Уотфорда» в «Эльче», аренда

Португалец считался бриллиантом академии «Вест Хэма», но ушел в «Уотфорд» – и с тех пор катается по арендам. Полузащитник уже поиграл в «Гранаде», «Фулхэме», «Барнсли», на очереди – «Эльче».

Пол Лирола – из «Марселя» в «Эльче», аренда

Удивительно, но испанский правый защитник к 25 годам не провел ни одного матча в Ла Лиге – с 2015 года он играл в Италии и Франции. Шанс вернуться на родину предоставил «Эльче», очень активный на рынке на этой неделе.

Джовани Ло Чельсо – из «Тоттенхэма» в «Вильярреал», аренда

Дэниэл Леви хотел продать аргентинского полузащитника в Италию, но сам Ло Чельсо очень хотел в «Вильярреал», в котором хорошо провел прошлый сезон.

Фернандо Пачеко – из «Алавеса» в «Альмерию», бесплатно

Лео Баптистао – из «Сантоса» в «Альмерию», 1,5 млн евро

Вышедшая в Ла Лигу «Альмерия» укрепилась парой опытных футболистов. Пачеко 7 лет защищал ворота «Алавеса» – и за это время накопил больше 50 сухих матчей в чемпионате Испании. Баптистао же поиграл уже за шесть команд Ла Лиги, «Альмерия» станет седьмой.

Мэттью Хоппе – из «Мальорки» в «Милдсбро», 3 млн евро

Один из интересных трендов этого лета – американские футболисты активно меняют клубы. Возможно, это связано с конкуренцией внутри сборной – ребята хотят на ЧМ, поэтому ищут практику. Нападающий Хоппе выбрал чемпионшип и «Боро», в котором уже играет соотечественник Зак Стеффен.

Марк Бартра – из «Бетиса» в «Трабзонспор», 1,25 млн евро

Проблемы с потолком зарплат были не только у «Барсы» – «Бетис» тоже не мог зарегистрировать новичков. У Бартры оставался год по контракту с одной из самых высоких зарплат в клубе, поэтому он поехал в «Трабзонспор».

Энис Барди – из «Леванте» в «Трабзонспор», 3 млн евро

По тому же маршруту к чемпиону Турции поехал и македонский полузащитник Энис Барди. Вот так вот – из Сегунды сразу в еврокубки.

Даниэль Васс – из «Атлетико» в «Брондбю», 1,75 млн евро

Половина великой датской связки латералей «Васс и Меле» вернулась на родину. За полгода в «Атлетико» Даниэль пережил разрыв связок и провел всего 45 минут на поле.

У Лэй – из «Эспаньола» в «Шанхай Порт», сумма неизвестна

Когда У Лэй приехал в Испанию, на родине от него ждали большого прорыва – как-никак лучший китайский футболист. Реальность ударила больно: он плотно присел на лавку и за весь прошлый сезон забил всего 1 гол. 

Филип Костич – из «Айнтрахта» в «Ювентус»,12 млн евро

Серб несколько сезонов тащил «Айнтрахт» и после победы в Лиге Европы заслужил переход в топ-клуб. Из Франкфурта Филипа очень не хотели отпускать, но Костич не остался даже на Суперкубок УЕФА. Сейчас игрок явно доволен, что «Лацио» в прошлом году ошибся с адресом почты.

Сальвадоре Сиригу – из «Дженоа» в «Наполи», бесплатно

Давид Оспина уехал на Ближний Восток на заработки, а его место в составе займет Сиригу. «Наполи» долго присматривался к Кепе, но это категорически не устраивало Алекса Мерета – он даже хотел уйти. Сиригу оказался идеальным кандидатом: готов сидеть в запасе, но в случае чего выйдет и потащит. 

Андреа Пинамонти – из «Интера» в «Сассуоло», аренда

«Сассуоло» этим летом лишился и Скамакки (уже в «Вест Хэме»), и Распадорри (вот-вот уйдет в «Наполи»). Чтобы не остаться совсем без нападающих, из «Интера» выписали Пинамонти, за которым охотилась половина Серии А.

Алексей Миранчук – из «Аталанты» в «Торино», аренда

Гасперини долго упирался – не хотел отпускать россиянина в другой клуб (впрочем, играть Алексею он тоже не давал). В «Торино» Миранчук начал с гола и травмы в дебютном матче – если первых будет больше, чем вторых, то туринский клуб может выкупить полузащитника за 12 млн евро.

Никола Влашич – из «Вест Хэма» в «Торино», аренда

Миранчуку скучно не будет – вместе с ним приехал и Влашич, у которого не особо пошло в Англии. Похоже, драка тренера Ивана Юрича и спортивного директора была плодотворной – после нее «Торино» активно работает на рынке.

Андреа Петанья – из «Наполи» в «Монцу», аренда за 2,5 млн евро

Воспитанник «Милана» добавит мощи атаки «Монцы» – в конце сезона его могут выкупить за 10 млн. В «Наполи» уже нашли замену – место Петаньи вот-вот займет Джованни Симеоне.

Пабло Мари – из «Арсенала» в «Монцу», аренда

И еще один трансфер «Монцы» – на этот раз в защиту. Пабло Мари провел неплохие полгода в «Удинезе», а сейчас станет частью проекта Берлускони.

Антонио Кандрева – из «Сампдории» в «Салернитану», аренда

Переходим к закупке «Салернитаны». Команда выжила в Серии А, а теперь мощно укрепляется. Кандрева даже в 35 лет способен отбегать полный сезон на фланге, точно навешивать на голову нападающих и даже самостоятельно иногда попадать по воротам.

Тонни Вильена – из «Эспаньола» в «Салернитану», аренда за 300 тыс евро

Джулио Маджоре – из «Специи» в «Салернитану», 4,5 млн евро

Центр поля укрепили Вильеной, которого у «Краснодара» выкупил «Эспаньол», чтобы сразу отдать в аренду. Вместе с ним пришел и капитан «Специи» – Маджоре отказался продлевать контракт с командой, остался без повязки и выдавлен из клуба.

Диланн Бронн – из «Метца» в «Салернитану», 1 млн евро

И четвертый трансфер за неделю от «Салернитаны». Бронн – усиление центра защиты. Забавно, что Бронн даже не меняет клубные цвета – настолько похожи формы «Метца» и «Салернитаны».

Эбрима Колли – из «Аталанты» в «Фатих Карагюмрюк», аренда

Каждый год «Аталанта» раздает около 50 игроков в аренды (в прошлом году было 57). Левый вингер Колли едет в аренду уже в третий раз – теперь к Пирло и Оздоеву.

Арно Калимуэндо – из «ПСЖ» в «Ренн», 20 млн евро

Калимуэндо – один из бриллиантов академии парижан, но места в атаке суперклуба ему нет. Возможно, это только пока – форвард действительно мощно прогрессирует.

Исса Каборе – из «Ман Сити» в «Марсель», аренда

Каборе – продукт системы скаутинга «Сити». Правого защитника из Буркина-Фасо нашли в Бельгии, а теперь катают по арендам. Вот он уже и дорос до уровня топ-клуба Лиги 1. В следующем году продажа Иссы принесет «Манчестер Сити» дополнительные 10+ млн евро.

Кристиан Матсима – из «Монако» в «Лорьян», аренда

Матсима – достаточно заметный по французским меркам молодой защитник, но у «Монако» места в основе уже расписаны. Сезон в «Лорьяне» поможет Кристиану набраться опыта и получить игровое время.

Мбайе Ньянг – из «Бордо» в «Осер», бесплатно

Сенегальский форвард сильно сдал за последние годы. Даже в тонущем «Бордо» он в основном выходил на замену и за сезон забил 3 гола. «Осер» – шанс Ньянга напомнить всем, за что его недавно звали в «Милан», «Торино» и «Ренн». 

Мохамед Камара – из «Ред Булл Зальцбург» в «Монако», 15 млн евро

«Монако» нашел замену Тчуамени в системе «Ред Булла». Камара давно был на карандаше у клубов из топ-лиг, но «Монако» был самым настойчивым – изначально в опорную пытались подписать Сумаре из «Лестера» и Замбо-Ангиссу из «Наполи».

Конрад Де Ла Фуэнте – из «Марселя» в «Олимпиакос», аренда

Продолжаем список американцев, сменивших клуб перед чемпионатом мира. Всего год назад вингер ушел из «Барсы» в «Марсель» как раз за игровой практикой, но травмы выбили его почти на полгода. «Олимпиакос» обеспечит мягкое возвращение в большой футбол.

Лука Пеллегрини – из «Ювентуса» в «Айнтрахт», аренда

«Айнтрахт» сразу после продажи Костича договорился с тем же «Ювентусом», что в обратном направлении приедет замена сербу. Пеллегрини – латераль, но вполне привык закрывать весь левый фланг.

Йенс Хеуге – из «Айнтрахта» в «Гент», аренда

Норвежский вингер интересно начинал и в «Милане», и в «Айнтрахте», но пока так и не стал игроком основы. Возможно, аренда в «Генк» станет толчком для карьеры Йенса-Петера.

Юлиан Баумгартлингер – из «Байера» в «Аугсбург», бесплатно

У опытного австрийского полузащитника истек контракт с «Байером». «Аугсбург» же искал усиление в центр поля на время лечения Никласа Дорша и Тобиаса Штробля. Так клуб и футболист нашли друг друга.

Доминик Хайнц – из «Униона» в «Бохум», аренда

Хайнц переехал в Берлин всего полгода назад, но не справился с конкуренцией. Зато «Бохум» распродал всех основных защитников и с удовольствием подхватил Хайнца. Доминик уже сыграл первый матч за новый клуб – в паре с Иваном Ордецом.

Юрген Локадия – из «Бохума» в «Персеполис», бесплатно

Грустная история голландского нападающего. Четыре года назад Локадия стал самой дорогой покупкой в истории «Брайтона». С тех пор он поиграл в «Хоффенхайме», «Цинциннати» и «Бохуме», но всего забил 10 голов. С такой статистикой Юрген бесплатно отправляется в Иран.

Хорхе Санчес – из «Америки» в «Аякс», 5 млн евро

На место распроданных звезд «Аякс» везет интересных ноунеймов. Санчес – основной правый защитник сборной Мексики. Учитывай, что в составе уже есть мексиканец Эдсон Альварес, адаптация должна пройти гладко.

Мбвана Саматта – из «Фенербахче» в «Генк», аренда

В январе 2020-го Саматта стал первым танзанийцем в истории АПЛ (и даже забил 1 гол). Но нападающего сначала отдали в «Фенербахче», где он тоже не особенно раззабивался. Мбвана возвращается в единственную команду, в которой забивает много – именно в «Генке» он в свое время наколотил на трансфер в «Астон Виллу».

Тикиньо Соареш – из «Олимпиакоса» в «Ботафого», 1 млн евро

Габриэль Пирес – из «Бенфики» в «Ботафого», аренда

Данило Барбоза – из «Ниццы» в «Ботафого», бесплатно

Клуб из Рио вернулся в высшую лигу Бразилии, но дела идут тяжеловато. Десант из бразильцев, поигравших в Европе, поможет команде не вылететь снова. Тикиньо и Пиресом когда-то интересовался «Спартак», а Данило пару лет назад чуть не оказался в ЦСКА.

Джек Родуэлл – из «Вестер Сидней» в «Сидней», бесплатно

Да, бывший полузащитник «Ман Сити» и сборной Англии пылит в Австралии. И даже сменил одну сиднейскую команду на другую.

Йоррит Хендрикс – из «Спартака» в «Фортуну Дюссельдорф», бесплатно

Педро Роша – из «Спартака» в «Форталезу», бесплатно

До свидания и спасибо за все, легенды!

Подборка трансферов прошлой недели: Алексис в «Марселе», Вернер вернулся в «Лейпциг», Иско – в «Севилье»

Фото: instagram.com/valenciafcinstagram.com/trabzonsporinstagram.com/juventusinstagram.com/torino1906instagram.com/ussalernitana1919officialinstagram.com/eintrachtfrankfurtinstagram.com/afcajaxinstagram.com/f95; instagram.com/mancity

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