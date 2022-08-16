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«Ливерпуль» барахлит на старте: только 2 очка за 2 тура. Дарвин подвел боданием на красную

Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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Уилфрид Заа Уилфрид Заа
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
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Не «МЮ», но тоже так себе.

«Ливерпуль» во втором туре подряд не смог победить – с «Фулхэмом» и теперь «Кристал Пэлас» только две ничьих. Явно не такого старта ждал Юрген Клопп.

Мерсисайдцы доминировали в первом тайме, но пропустили на 32-й минуте едва ли не в первой атаке гостей: Уилфрид Заа воспользовался ошибкой Ван Дейка с Филлипсом при искусственном офсайде, убежал с центра почти один на один с Алиссоном и пробил мимо бразильца в дальний угол.

После гола «Пэлас» провел еще пару неплохих атак, но после перерыва картина восстановилась: у парней Патрика Виейра там ровно два удара (на 78-й и в добавленное время). Но ситуацию для «Ливерпуля» подпортил Дарвин Нуньес: уругвайский форвард зацепился с Йоакимом Андерсеном, тот его пихнул, а вот Нуньес в ответ исполнил Зидана и боднул. Уругваец ушел с поля с красной, а датчанин остался, но получил желтую.

Нуньес стал первым игроком «Ливерпуля» с 2010-го, кто удалился в дебютном матче АПЛ на «Энфилде» – тогда удалось Джо Коулу в игре с «Арсеналом». Кстати, тоже 15 августа!

«Мы хорошо начали второй тайм, но красная карточка отбросила нас назад, – признал Клопп. – Конечно, это удаление, Нуньеса спровоцировали, но он не должен так себя вести».

Джеймс Милнер скорее поддержал партнера: «Дарвин разочарован этим. Но нам нужно сплотиться вокруг него, а он извлечет из ситуации урок».

Удивительно, но после удаления «Ливерпуль» сразу заиграл интереснее. А через четыре минуты Луис Диас включил что-то из Квинси Промеса: получил мяч на фланге, обыграл пятерых по пути в центр и с 18 метров уложил мяч в угол.

Правда, за полчаса потом не получилось ничего, что помогло бы дойти до волевой победы. Из запомнившегося, пожалуй, только удар Салаха с линии штрафной – рядом со штангой. Ну и Фабио Карвалью на 90-й исполнил по похожей схеме. Итоговая статистика: 24:7 по ударам, а вот по ударам в створ всего 4:3 (и 2,64 – 0,63 по xG).

«Мы сравняли счет через четыре минуты после удаления – вдесятером, приложив огромные усилия. Я горжусь этим», – тренер «красных» нашел тут позитивный угол.

• «Ливерпуль» не смог выиграть в двух первых матчах сезона впервые при Юргене Клоппе. Болезненный старт против не самых мощных соперников.

• Команда пропустила в шести матчах АПЛ подряд в первом тайме – неприятная серия, случившаяся впервые с 1997-го. Да и вообще в этом сезоне мерсисайдцы уже дважды проигрывали первые таймы – за весь прошлый сезон такое случилось только один раз.

• Прервалась серия «Ливерпуля» из 10 побед подряд над «Кристал Пэлас» – предыдущий раз мерсисайдцы не смогли обыграть лондонцев в апреле 2017-го (уступили 1:2 на «Энфилде»).

• Нуньес стал первым игроком «Ливерпуля» за три года, получившим прямую красную в АПЛ – до этого случилось с Алиссоном в ноябре 2019-го против «Брайтона».

• Зато у Диаса своя хорошая статистика: в 15 матчах АПЛ, где он появлялся на поле, «Ливерпуль» ни разу не проигрывал (11 побед и четыре ничьих), а сам колумбиец забил пять мячей и сделал три ассиста.

Сравнивать «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед» все же рано – там совсем уж беспросветная боль. С ничьей в Ливерпуле, кстати, «МЮ» потерял последнюю надежду закончить тур выше последнего места: им нужна была крупная победа «Ливерпуля», чтобы испортить разницу «Пэлас».

В следующем туре «Ливерпуль» и «МЮ» сыграют между собой – кто мог подумать, что это будет матч 12-й и 20-й команд АПЛ.

АПЛ – 30 лет. Каким был первый сезон? Рекордный трансфер? И как «МЮ» Фергюсона пропустил уже на 5-й минуте?

Ливерпуль – Кристал Пэлас 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
15 августа, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Заа, 1:1 – 61 Диас.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Филлипс (Гомес, 63), Робертсон (Цимикас, 63), Милнер (Хендерсон, 63), Фабиньо, Эллиотт (Карвалью, 79), Салах, Диас, Нуньес.
Кристал ПэласГуаита, Клайн, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл (Ричардс, 79), Эзе (Миливоевич, 79), Шлупп (Олисе, 88), Дукуре (Хьюз, 79), Айю (Эдуар, 63), Заа.
Предупреждения:
Диас (40), Андерсен (57), Уорд (68), Эдуар (88), Гуаита (90), Цимикас (90).
Удаление:
Нуньес (57).

Фото: REUTERS/Peter Powell

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