«Ливерпуль» барахлит на старте: только 2 очка за 2 тура. Дарвин подвел боданием на красную

Не «МЮ», но тоже так себе.

«Ливерпуль» во втором туре подряд не смог победить – с «Фулхэмом» и теперь «Кристал Пэлас» только две ничьих. Явно не такого старта ждал Юрген Клопп.

Мерсисайдцы доминировали в первом тайме, но пропустили на 32-й минуте едва ли не в первой атаке гостей: Уилфрид Заа воспользовался ошибкой Ван Дейка с Филлипсом при искусственном офсайде, убежал с центра почти один на один с Алиссоном и пробил мимо бразильца в дальний угол.

После гола «Пэлас» провел еще пару неплохих атак, но после перерыва картина восстановилась: у парней Патрика Виейра там ровно два удара (на 78-й и в добавленное время). Но ситуацию для «Ливерпуля» подпортил Дарвин Нуньес: уругвайский форвард зацепился с Йоакимом Андерсеном, тот его пихнул, а вот Нуньес в ответ исполнил Зидана и боднул. Уругваец ушел с поля с красной, а датчанин остался, но получил желтую.

Нуньес стал первым игроком «Ливерпуля» с 2010-го, кто удалился в дебютном матче АПЛ на «Энфилде» – тогда удалось Джо Коулу в игре с «Арсеналом». Кстати, тоже 15 августа!

«Мы хорошо начали второй тайм, но красная карточка отбросила нас назад, – признал Клопп. – Конечно, это удаление, Нуньеса спровоцировали, но он не должен так себя вести».

Джеймс Милнер скорее поддержал партнера: «Дарвин разочарован этим. Но нам нужно сплотиться вокруг него, а он извлечет из ситуации урок».

Удивительно, но после удаления «Ливерпуль» сразу заиграл интереснее. А через четыре минуты Луис Диас включил что-то из Квинси Промеса: получил мяч на фланге, обыграл пятерых по пути в центр и с 18 метров уложил мяч в угол.

Правда, за полчаса потом не получилось ничего, что помогло бы дойти до волевой победы. Из запомнившегося, пожалуй, только удар Салаха с линии штрафной – рядом со штангой. Ну и Фабио Карвалью на 90-й исполнил по похожей схеме. Итоговая статистика: 24:7 по ударам, а вот по ударам в створ всего 4:3 (и 2,64 – 0,63 по xG).

«Мы сравняли счет через четыре минуты после удаления – вдесятером, приложив огромные усилия. Я горжусь этим», – тренер «красных» нашел тут позитивный угол.

• «Ливерпуль» не смог выиграть в двух первых матчах сезона впервые при Юргене Клоппе. Болезненный старт против не самых мощных соперников.

• Команда пропустила в шести матчах АПЛ подряд в первом тайме – неприятная серия, случившаяся впервые с 1997-го. Да и вообще в этом сезоне мерсисайдцы уже дважды проигрывали первые таймы – за весь прошлый сезон такое случилось только один раз.

• Прервалась серия «Ливерпуля» из 10 побед подряд над «Кристал Пэлас» – предыдущий раз мерсисайдцы не смогли обыграть лондонцев в апреле 2017-го (уступили 1:2 на «Энфилде»).

• Нуньес стал первым игроком «Ливерпуля» за три года, получившим прямую красную в АПЛ – до этого случилось с Алиссоном в ноябре 2019-го против «Брайтона».

• Зато у Диаса своя хорошая статистика: в 15 матчах АПЛ, где он появлялся на поле, «Ливерпуль» ни разу не проигрывал (11 побед и четыре ничьих), а сам колумбиец забил пять мячей и сделал три ассиста.

Сравнивать «Ливерпуль» с «Манчестер Юнайтед» все же рано – там совсем уж беспросветная боль. С ничьей в Ливерпуле, кстати, «МЮ» потерял последнюю надежду закончить тур выше последнего места: им нужна была крупная победа «Ливерпуля», чтобы испортить разницу «Пэлас».

В следующем туре «Ливерпуль» и «МЮ» сыграют между собой – кто мог подумать, что это будет матч 12-й и 20-й команд АПЛ.

Фото: REUTERS/Peter Powell