13,8 км кросса вместо выходного – идея Тен Хага, как наказать команду. На столько «МЮ» отстал от «Брентфорда» по пробегу

Верите в такой метод после 0:4?

Эрику тен Хагу очень не нравится на последнем месте в АПЛ. «Ман Юнайтед» там после 0:4 от «Брентфорда», когда получили все голы к 35-й минуте, и по итогам воскресенья тоже.

Тренер «МЮ» отменил выходной, стоявший в плане изначально, об этом сообщил журналист ВВС Саймон Стоун. Вместо этого команде назначили тренировку.

Не менее авторитетный инсайдер Каве Солехол из Sky Sports добавил деталей: Тен Хаг хотел дать игрокам задание пробежать кросс на 13,8 километров – и эта дистанция символична. Именно такова была разница в пробеге между «Брентфордом» и «МЮ» в субботнем матче: 109,4 против 95,6 км.

Нужно подчеркнуть: неизвестно, сделал ли Тен Хаг так на самом деле. Или, например, просто озвучил это как угрозу.

У многих возникли справедливые сомнения: даже на обычных тренировках в недельном цикле так много не бегают, на следующий день после игры, особенно получившие 90 минут, – тем более вряд ли.

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Средний пробег игрока АПЛ – 10,14 км. То есть игроки «Брентфорда» еще и не показали ничего выдающегося – на этом фоне контраст особенно яркий. 13,8 км разницы – это как если бы у «Юнайтед» вообще не бегал один футболист. Хм, кто же это мог бы быть?

Инсайдер дополняет: Тен Хага возмутило то, как вели себя игроки на поле. «Вы подвели всех работников клуба. Когда вы играете за «Юнайтед», вы должны бежать сквозь кирпичные стены, это даже не обсуждается. Слишком много футболистов, похоже, боятся играть за этот клуб», – гневался Эрик в раздевалке после матча.

Парадоксально, но вытащить «Юнайтед» с последнего места по итогам тура может «Ливерпуль» – если крупно обыграет в понедельник «Кристал Пэлас». Правда, в третьем туре с «Ливерпулем» предстоит сыграть самому «Манчестер Юнайтед», от этого еще страшнее.

Фото: East News/Trevor Collens / AFP; REUTERS/David Klein