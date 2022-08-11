Фиолетовый «Реал» – традиция. Необычный цвет используют больше 100 лет, и это всегда красиво

Показали и сейчас на Суперкубке.

Все привыкли к тому, что форма «Реала» – белая. Но клуб регулярно показывает и другие цвета.

Среди них – фиолетовый, в котором мадридцы вышли на Суперкубок Европы в Хельсинки. Это не игровой комплект, матч проводили в белом, но даже лаконичное появление в фиолетовых кофтах успело впечатлить.

И это далеко не случайный для «Реала» цвет.

Фиолетовый регулярно появлялся и на домашней форме «Реала». Он вообще был на самой первой форме мадридцев в 1902-м – в виде диагональной полосы.

Правда, вскоре мадридцы отказались от полосы – и играли в чисто белой форме (с черными гетрами/шортами) до 1980-х. Фиолетовый вернулся на домашнюю форму в 1981-м – в виде обрамления. И оставался на ней до конца девяностых.

И этот период в фиолетовой форме совпал с одним из самых успешных отрезков в истории «Реала» – появлением «Пятерки Бутрагеньо»: Эмилио Бутрагеньо, Мичела, Мартина Васкеса, Мигеля Пардесы и Маноло Санчиса. Тогда «Мадрид» выиграл два Кубка УЕФА подряд (1985-й и 1986-й), а также пять раз подряд взял Примеру (с 1986-го по 1990-й царствовали).

Менялись технические спонсоры, варианты обрамления – например, в 1993-м фиолетовым было почти все горло воротника. Но фиолетовый оставался на форме.

В нулевые фиолетовый заменили на синий с черным, легендарный цвет почти перестал появляться на основной форме. Но ведь есть второй и третий комплекты.

Тенденции сходятся: фиолетовыми были первые гостевые комплекты – в 30-е и 40-е.

Затем от цвета надолго отказались: фиолетовый вернулся как основной для второй формы только в начале 80-х.

А потом после паузы в несколько лет – в середине 90-х.

Новая пауза – уже до современности, до времени позднего Криштиану в 2016-м.

Хотя в 2006-м фиолетовым был третий комплект.

Почему вообще фиолетовый – в цветах «Реала»?

Когда-то фиолетовый был на эмблеме «Реала» – но с годами «выцветал», а в 2001-м его окончательно заменили на синий.

Фиолетовый встроили в логотип «Реала» в 1931-м, когда в Испании свергли монархию, и была установлена Вторая республика, а флаг Испании стал красно-желто-фиолетовым (правда, продлилось это всего пять лет).

Но «Реал» сохранял республиканские цвета – и до сих пор иногда к ним возвращается.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Allsport UK, David Leah/Allsport, Stu Forster/Allsport, Gianni Ferrari/Cover, Gerd Scheewel/Bongarts, Denis Doyle, David Ramos; realmadrid.com; East News/Index Fototeca; globallookpress.com/imago-images.de