Левандовски ругался с «Баварией» через медиа даже после перехода в «Барсу». Но съездил в Мюнхен и помирился с руководством

Салихамиджич даже хотел пообщаться с Лапортой.

Несмотря на то, что Роберт Левандовски все же оказался в «Барселоне» (а «Бавария» его туда отпустила), поляк сохранил негативный настрой и поддел мюнхенцев в послетрансферных комментариях.

Форвард заявил, что ушел из «Баварии» не из-за слухов о появлении в Мюнхене Эрлинга Холанда: «Так что все, что произошло за последние несколько недель до того, как я покинул «Баварию», было связано в том числе с политикой. Клуб пытался найти аргументы для моей продажи в другой клуб, потому что раньше это было трудно объяснить болельщикам.

И мне пришлось смириться с этим, несмотря на то, что это бред, обо мне было сказано много бреда . Но я знаю, что фанаты даже в этот период все еще очень сильно поддерживают меня».

Разумеется, руководство «Баварии» такие слова форварда взбесили. «Не могу понять такого отношения. Мой отец учил меня, что не стоит закрывать дверь задницей, когда уходишь, – отвечал ему спортдир Хасан Салихамиджич. – А Роберт именно этим и занимается».

Президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер с ним согласился: «Не понимаю, почему Роберт снова поднял эту тему. Каждый получил то, что хотел. Не стоит забывать, что он первым вынес все на публику в конце прошлого сезона».

Идею о трансфере действительно запустил сам Роберт. «Моя эра в «Баварии» закончилась. Больше не вижу возможности продолжать выступление за этот клуб. Трансфер – лучшее решение», – говорил он в конце мая. А когда настало время тренироваться в «Баварии», которая сначала не хотела его отпускать, опаздывал на занятия, делал все вяло и отстраненно.

Как писали немецкие медиа, Салихамиджич считал, что на Левандовского повлиял президент «Барсы» Жоан Лапорта. «Мы обязательно поговорим об этом с Лапортой в следующий раз, когда увидимся», – говорил функционер.

Правда, поляк все же решил помириться с «Баварией» и после окончания турне «Барсы» поехал в Мюнхен. Там он посетил раздевалку «Баварии» и попрощался с бывшими партнерами по команде, затем пообщался с тренерами и физиотерапевтами.

Потом Левандовски тет-а-тет поговорил с Салихамиджичем и гендиректором клуба Оливером Каном, чтобы закрыть все вопросы о претензиях: «У нас [с Салихамиджичем] все в порядке. Я со всеми встретился и поблагодарил их за все».

После этого Роберт сходил в музей «Баварии» и выложил в соцсети примирительный пост с трофеями, завоеванными в Мюнхене: «Вместе мы создали историю! 8 лет незабываемых воспоминаний с отличной командой! Спасибо, «Бавария».

Теперь Левандовски закрыл гештальт – и может спокойно творить в «Барсе».

Фото: East News/Ira L. Black/Getty AFP; instagram.com/_rl9; globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON