Фабрегас едет в Серию Б. «Комо» владеют миллиардеры из Индонезии, а директор там – тот самый Деннис Уайз

Владельцы богаче Берлускони в 6 раз.

Этим летом «Монако» попрощался с 35-летним Сеском Фабрегасом.

Про расставание стало известно еще в мае: в прошлом сезоне испанец вышел на поле всего два раза – страдал от постоянных травм. Сначала Сеск полгода лечился из-за травмы колена и должен был вернуться в апреле, но заболел коронавирусом и сразу же получил рецидив.

Фабрегас признается – в тот момент ему было максимально нелегко.

«Между мной и «Монако» однозначно все кончено. Срок контракта истекает – и ни одна из сторон не хочет продлевать соглашение. Я хочу уйти куда-нибудь, – не скрывал игрок. – Этот год был не только худшим в моей игровой карьере, но и худшим периодом за всю мою жизнь.

Если я не могу быть довольным в футболе, то не могу быть довольным и в жизни. Я настрадался за этот сезон. Психологически все это было очень-очень тяжело для меня. Надеюсь, все наладится, но из «Монако» я точно ухожу».

Сначала Сеск планировать начать тренировать, но потом резко передумал – не мог закончить такую карьеру на печальной ноте: «За последние недели я получал предложения стать помощником одного из моих знакомых. Этот сезон получился для меня настолько плохим, что я просто не могу закончить вот так. Я хочу поиграть еще. Место не имеет никакого значения».

Желающих пригласить легенду нашлось немного: «Лас-Пальмас» из второго дивизиона Испании предлагал Сеску контракт, но стороны не договорились по деньгам. И тут подвернулся интересный вариант – «Комо» из итальянской Серии Б.

Владельцы «Комо» в шесть раз богаче Берлускони

«Комо» – максимально скромная команда: в истории нет великих достижений, а в марте 2017-го ее даже купила бывшая жена Майкла Эссьена. Всего через три месяца «Комо» не выплатил 200 тысяч евро задолженности – и потерял профессиональный статус. Казалось, что на этом история проекта закончена.

Но случилось чудо. В 2019-м «Комо» неожиданно подхватили индонезийские братья-миллиардеры Роберт и Майкл Хартоно. Они выплатили все долги, а команда быстро поднялась до второй лиги и закрепилась в ней в статусе крепкого середняка.

Хартоно – не простые люди. Forbes оценивает их совместное состояние в 45,5 миллиардов долларов – и даже по отдельности они входят в топ-70 богатейших людей планеты по версии журнала. Хартоно сразу стали самыми богатыми владельцами в итальянском футболе: Сильвио Берлускони и «Монца» отстают почти в шесть раз.

Братья владеют огромным количеством активов по всей Азии: от отеля до крупных банков. Главным делом считается Djarum – один из ведущих производителей кретека в мире.

Компания досталась им от отца: по состоянию на 2012-й Djarum контролирует 20% всего сигаретного рынка Азии. Хартоно вывели детище на международный рынок в конце 70-х, а потом начали скупать недвижимость по всей Индонезии. Вскоре братьям принадлежали все крупнейшие торговые центры в столице – Джакарте.

Покупка «Комо» привлекала внимание. В Индонезии недоумевали, ведь считалось, что Хартоно было невыгодно вкладывать огромные суммы в футбол. Позже выяснили, что покупка итальянского клуба – личное желание Роберта.

«Комо» совсем не тратился, а до этого лета даже не пытался приглашать звездных игроков. В 2021-м Sky Italia сообщала, что с командой тренируется Джек Уилшер – но англичанина не смогли подписать из-за Брексита. Позже Уилшер признался, что тренировки в «Комо» предлагали друзья.

Вернее, один конкретный и очень хороший знакомый.

Спортивный директор «Комо» – легенда «Челси» Деннис Уайз

В мае 2019-го «Комо» совершил лучший трансфер в своей истории – позвал спортивным директором капитана «Челси» 1990-х Денниса Уайза. Того самого мужика, которому бутсы начищал даже Джон Терри.

«Я думаю, что как и в любом большом клубе, всегда должен быть тот, кто разбирается в футболе чуть больше, чем остальные. Спортивный директор, такой как Маротта в «Ювентусе», а затем в «Интере» – кто-то, кто знает больше других. Мне кажется, что Деннис здесь находится в уникальном положении, – восхищалтся в прошлом сезоне Миран Суварсо, глава телевизионной части империи Djarum. – Мы знакомы по сотрудничеству в молодежной программе и вместе работали ради индонезийских мальчишек.

Как игрок он был андердогом, при этом очень маленьким, верно? Но оставался одним из лучших полузащитников Англии несмотря на рост. Мне нравится фотография, где Уайз противостоит Патрику Виейре, который почти вдвое больше него. Но Уайз совсем не боится.

Он всегда был таким, и когда мы смотрим на этот клуб.. мы абсолютные аутсайдеры. И нам нравится такое отношение, нам нравится его отношение и та работа, что он выполняет в «Комо».

Деннис и правда работает на полную. Вместо многомиллионых трат на звезд Уайз решил, что важнее сохранить старый и сыгранный костяк. В «Комо» до сих пор есть игроки, которые играли в Серии D или Серии С. Руководство понимает, что так добиться успеха трудно, но не собирается сворачивать с пути и пытается создать среду, которая выявит лучшие качества в каждом игроке:

«Потребуется время, чтобы понять, насколько жесткая сейчас конкуренция в Серии В. Там так много хороших игроков, хороших команд, но мы верим в идею. Сейчас мы на 11-м месте. А в начале сезона все видели нас на последнем месте. Но нам все равно, мы начинаем свой путь».

Зачем братьям «Комо»?

Но братья взялись за «Комо» не просто так. На основе итальянской команды они планируют строить лагерь для молодых игроков из Индонезии. Все дело в том, что Роберт спонсирует Garuda Select – программу по развитию и популяризации футбола по всей стране.

Раньше лагери базировались в Лондоне, но из-за того же Брексита привозить туда футболистов стало намного дороже и сложнее. Так что Garuda Select начали подбирать варианты. Из всего разнообразия выбрали именно Комо, который славится невероятными пейзажами.

Сейчас Хартоно наконец-то решил вложиться. Пока не понятно, насколько серьезны намерения и что будет дальше, но помимо Сеска он еще и обновляет стадион – планируется, что арена будет вмещать 7 тысяч человек.

В ближайших планах – билет в Серию А.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Martin Moxter/imagebroker.com, Cristiano Mazzi/SPP; Gettyimages.ru/Stu Forster; forbes.com