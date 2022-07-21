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Стерлинг в «Челси», Эриксен в «МЮ», Де Лигт в «Баварии» и еще 59 свежих трансферов

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Мегадайджест для тех, кто давно не читал новости.

Трансферное межсезонье в самом разгаре. Европейские клубы, кажется, не очень-то экономят. За полторы недели накопилось столько переходов, что нужно собрать их вместе и оценить размах. Все цены дальше – в евро.

Рахим Стерлинг – из «Ман Сити» в «Челси», 56,2 млн

Стерлинг был первым футболистом, кому набрал Пеп после назначения в «Сити». Летом 2016-го тренер поддержал игрока, которого жестко критиковали за французский Евро. Спустя шесть лет, четыре чемпионства, один Кубок Англии и пять Кубков лиги Рахим уходит игроком ротации, утратившим доверие Гвардиолы. Томас Тухель всерьез намерен перезапустить подзаглохшую карьеру англичанина.

Калиду Кулибали – из «Наполи» в «Челси», 38 млн

Кулибали не первый год хотели купить топ-клубы – но не могли договориться с «Наполи» о сумме, в какой-то момент требования Аурелио де Лаурентиса достигали 100 млн евро. Но в итоге – всего 38, сенегалец заменит в Лондоне Антонио Рюдигера.

Лисандро Мартинес – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 57,4 млн

Самый низкий защитник АПЛ (174 сантиметра) станет отличным пополнением к гиганту Харри Магуайру. Эрик тен Хаг предпочитает опираться на знакомые ему лица – и аргентинец как раз из таких.

Кристиан Эриксен – из «Брентфорда» в «МЮ», бесплатно

Эриксен, который после сердечного приступа на Евро-2020 вернулся в футбол через «Брентфорд», пошел на повышение – еще один бывший аяксид  поможет Эрику тен Хагу транслировать свои идеи в «Юнайтед».

Джед Спенс – из «Мидлсбро» в «Тоттенхэм» 14,7 млн 

Правый защитник был ключевым игроком вышедшего в АПЛ «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне. Летом им интересовались все английские топы (особенно, «Арсенал» и «МЮ»), но он едет к Антонио Конте. У «Тоттенхэма» уже шесть больших приобретений этим летом! 

Томас Стракоша – из «Лацио» в «Брентфорд», бесплатно

Албанский кипер вытеснил из основы римского клуба Пепе Рейну, но летом не продлил контракт. Из всех вариантов Стракоша выбрал АПЛ – там надо подвинуть другого испанца Давида Райю.

Кин Льюис-Поттер – из «Халла» в «Брентфорд», 19 млн

Лучший игрок «Халла» прошлого сезона по всевозможным версиям ушел на повышение в АПЛ – «Брентфорд» отстегнул за 21-летнего нападающего приличные 19 млн евро.

Бен Дэвис – из «Ливерпуля» в «Рейнджерс» 4,7 млн евро

Защитник за полтора года не провел за «Ливерпуль» ни минуты, но отбил свой трансфер семикратно. «Престон» получит 20% от перехода – даже больше, чем фиксированная выплата в 500 тысяч фунтов.

Зак Стеффен – из «Ман Сити» в «Мидлсбро», аренда

Этим летом Гвардиола подписал идеального вратаря под свои представления – Ортегу из «Арминии». А Стеффену нужна практика перед ЧМ-2022 – ему еще тащить сборную США. В «Мидлсбро» на поле выходить будет чаще.

Фабиу Силва – из «Вулверхэмптона» в «Андерлехт», аренда

Талантливого нападающего брали за 40 млн фунтов, но с игровым временем в АПЛ у него пока напряг. В «Андерлехте» есть шанс набраться опыта – «Вулвз» все еще рассчитывают на Силву.

Уэйн Хеннесси – из «Бернли» (бесплатно), Неко Уильямс – из «Ливерпуля» (20 млн), Омар Ричардс – из «Баварии» (8,5 млн) в «Ноттингем Форест»

«Ноттингем» укрепляется перед первым за 23 года сезоном в АПЛ. Из «Бернли» на правах свободного агента выписали опытнейшего голкипера Уэйна Хеннесси, за 20 млн евро из «Ливерпуля» взяли защитника Неко Уильямса (484 минуты в АПЛ), а из «Баварии» пришел левый защитник Омар Ричардс, который прошлый сезон провел в «Рединге».

Натан Коллинз – из «Бернли» в «Вулверхэмптон», 24,3 млн

«Бернли» разгружается после вылета в Чемпионшип. 21-летний центрдеф Натан Коллинз отправился в «Вулверхэмптон» за ирландца достойную сумму.

Людвиг Аугустинссон – из «Севильи» в «Астон Виллу», аренда

Шведский левый защитник, которого вы можете помнить по выступлениям за «Вердер», отправляется из «Севильи» в команду Стивена – пока что аренда.

Шейк Дукуре – из «Ланса» в «Кристал Пэлас», 24,3 млн

После четырех сезонов в «Лансе» 22-летний малийский полузащитник попробует себя под руководством Патрика Вийера – лондонский клуб заплатил за трансфер внушительные деньги.

Андреас Перрейра – из «Манчестер Юнайтед» в «Фулхэм», 9,5 млн

Бразилец за семь лет так и не смог закрепиться в основе «МЮ». Зато насыщенно провел время в арендах – съездил в «Гранаду», «Валенсию», «Лацио» и «Фламенго». «Фулхэм» решил купить 26-летнего футболиста за 9,5 млн евро – посмотрим, поможет ли он в борьбе за выживание.

Шейн Лонг – из «Саутгемптона» в «Рединг», бесплатно

Легенда «Саутгемптона» возвращается в «Рединг» – за этот клуб Шейн уже выступал с 2005-го по 2011-й. АПЛ 35-летний ветеран уже не тянет, но в Чемпионшипе еще может показать себя.

Андрей Ярмоленко – из «Вест Хэма» в «Аль-Айн», бесплатно

Ярмоленко оказался не нужен «Вест Хэму» и уехал в ОАЭ. Логика есть: теперь будет играть под руководством соотечественника Сергея Реброва.

Роберт Левандовски – из «Баварии» в «Барселону», 45 млн

Одна из самых громких трансферных саг лета все же закончилась – «Бавария» пошла навстречу Левандовскому и продала его в «Барселону». Теперь Роберт будет вписываться в схемы Хави, а мюнхенцы должны научиться жить без своего лучшего бомбардира последних лет.

Рафинья – из «Лидса» в «Барселону», 58 млн

Это был один из главных лотов лета – за Рафиньей охотились и «Арсенал», и «Челси», и «Барселона». Но в итоге гонку выиграла именно «Барса» – причем, по данным испанских медиа, трансферу очень помог Роналдиньо, кумир Рафиньи. Именно поэтому он выбрал Каталонию.

Рей Манай – из «Барселоны» в «Уотфорд», 2,5 млн, Матеус Перейра – из «Барселоны» в «Эйбар», 1 млн евро

«Барса» не только покупает звезд, но и избавляется от балласта. Албанец Манай едет в Чемпионшип даже с небольшой прибылью. Перрейру же брали за 7 млн евро из «Ювентуса» – и теперь продают с такой большой скидкой.

Франсишку Тринкау – из «Барселоны» в «Спортинг», аренда

Талантливый португалец пока не пригодился «Барселоне». Прошлый сезон Тринкау провел в «Вулверхэмптоне», а в предстоящем попробует вернуть уровень с уверенностью на родине.

Такефуса Кубо – из «Реала» в «Реал Сосьедад», 6,5 млн 

«Японский Месси» променял академию «Барсы» на «Реал», но в состав так и не пробился – четыре сезона катался по арендам. Теперь ушел уже полноценно – в Сан-Себастьян.

Вараздат Ароян – из «Кадиса» в «Анортосис», бесплатно

Бывший защитник «Урала» и капитан сборной Армении провел неплохой год в «Кадисе», но потерял место в основе из-за перелома предплечья. Летом контракт расторгли по обоюдной договоренности – и Ароян поехал на Кипр.

Унаи Нуньес – из «Атлетика» в «Сельту», аренда

Воспитанник «Атлетика», сыгравший в прошлом сезоне лишь 620 минут, отправляется в «Сельту» – там центральный защитник будет выступать на правах аренды. 

Бенжамен Лекомт – из «Монако» в «Эспаньол», аренда

31-летний голкипер, принадлежащий «Монако», весь прошлый сезон провел в аренде в мадридском «Атлетико», но так и не сыграл ни минуты за испанский клуб. В «Эспаньоле» с игровой практикой должно быть получше.

Саму Кастильехо – из «Милана» в «Валенсию», бесплатно

27-летний испанский вингер, потерявший место в составе «Милана», отправился за игровой практикой в «Валенсию» – там будет играть под руководством Дженнаро Гаттузо.

Домингуш Дуарте – из «Гранады» в «Хетафе», 1 млн евро

Воспитанник лиссабонского «Спортинга» отдал «Гранаде» три года, но оставаться после вылета команды из Ла Лиги не стал. 27-летнего защитника подхватил «Хетафе».

Тони Вильена – из «Краснодара» в «Эспаньол», 3 млн

Голландский полузащитник пришел в «Краснодар» летом 2019-го за 9 млн евро. Спустя три года уходит в «Эспаньол» – каталонский клуб заплатил за Тони в три раза меньше. 

Серхио Эскудеро – из «Гранады» в «Вальядолид», бесплатно

32-летний защитник, начинавший карьеру в мадридском «Реале», перешел из вылетевшей «Гранады» в «Вальядолид», который вернулся в Ла Лигу после недолгого отсутствия.

Поль Погба – из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», бесплатно

Когда-то переход Погба из «Ювентуса» в «МЮ» стал самым дорогим трансфером мира (хоть и ненадолго) – за него заплатили 105 млн евро. А спустя 5 лет он вернулся в Турин, так и не став звездой в практически родном для него Манчестере.

Алессио Романьоли – из «Милана» в «Лацио», бесплатно

Экс-капитан «Милана» с детства за «Лацио» (хотя даже играл в «Роме») – в чемпионском сезоне он потерял твердое место в старте и не договорился по поводу нового контракта. Поэтому не сыграет в Лиге чемпионов, а вместо этого поедет с римлянами в Лигу Европы.

Лео Эстигор – из «Брайтона» в «Наполи» 5 млн

Эстигор неплохо влетел в состав «Дженоа», куда ездил в аренду зимой. Сейчас датчанин должен заменить Кулибали в центре обороны «Наполи». Непростая задача.

Андреа Камбьясо – из «Дженоа» в «Ювентус», 8,5 млн

Левый защитник ворвался в состав тонущего «Дженоа» и был так хорош, что впечатлил «Ювентус». Сразу в состав Аллегри его не поставит – уже отправил набираться опыта в аренду в «Болонью».

Яка Бийол – из ЦСКА в «Удинезе», 4 млн

ЦСКА смог выручить деньги от трансфера словенца, который мог бы приостановить контракт и уехать в Италию просто так. Но все сложилось удачно для москвичей – за Бийола выручили 4 млн евро плюс бонусы.

Алессандро Соррентино – из «Пескары» в «Монцу», 1 млн

20-летнего вратаря недавно вызвали на сбор сборной Италии, а теперь едет в амбициозный проект Сильвио Берлускони. Правда, конкуренты серьезные: вратарь сборной Алессио Краньо и поигравший в команде Микеле ди Грегорио.

Домагой Брадарич – из «Лилля» в «Салернитану», 5 млн

«Лилль» в межсезонье расстался уже с девятью футболистами. Последний на данный момент трансфер – переход 22-летнего хорватского защитника Домагоя Брадарича в «Салернитану».

Луиш Машимиану – из «Гранады» в «Лацио», 10 млн

Машимиану провел отличный сезон за «Гранаду». Клуб вылетел, но кипер сделал 127 сэйвов за сезон – больше всех в Ла Лиге. Луишем интересовалась «Барселона», но в итоге забрал «Лацио» – Маурицио Сарри рассматривает его как основного вратаря.

Кристиан Торстведт – из «Генка» в «Сассуоло», 10 млн евро

23-летний полузащитник сборной Норвегии провел два неплохих сезона за «Генк» – теперь попробует себя в Серии А.

Маттиа Кальдара – из «Милана» в «Специю», аренда

Кальдара пришел в «Милан» четыре года назад, но за основу «россонери» провел лишь два матча. Прошлый сезон защитник провел в аренде в «Венеции», теперь попылит за «Специю».

Федерико Бернардески – из «Ювентуса» в «Торонто», бесплатно

Бернардески так и не оправдал ожидания, которые возлагались на него при переходе в «Ювентус». Теперь 28-летний полузащитник будет играть в «Торонто» из МЛС – наверняка, составит неплохую связку с Лоренцо Инсинье.

Артуро Видаль – из «Интера» в «Фламенго», бесплатно

Прошлый сезон в «Интере» легендарный чилиец провел в качестве игрока ротации – лишь 1361 сыгранная минута. Во «Фламенго» игровой практики точно будет больше.

Давид Оспина – из «Наполи» в «Аль-Насср», бесплатно

33-летний колумбийский голкипер в прошлом сезоне регулярно выходил в основе «Наполи», но контракт с итальянским клубом продлевать не стал – уехал в «Аль-Насср» из Саудовской Аравии.

Юго Экитик – из «Реймса» в «ПСЖ», аренда с правом выкупа за 35 млн евро

В прошлом сезоне 20-летний форвард стал лучшим бомбардиром команды: 10 голов в 24 матчах Лиги 1. На Экитика заглядывался «Ньюкасл», но Юго выбрал «ПСЖ» – все потому, что фанатеет от Килиана Мбаппе.

Мохамед Байо – из «Клермона» в «Лилль», 14 млн

«Лилль» выписал из «Клермона» форварда сборной Гвинеи, который в прошлом году прославился совсем не футбольным поступком – в состоянии алкогольного опьянения он спровоцировал ДТП и попытался скрыться.

Реми Кабелла – из «Монпелье» в «Лилль», бесплатно

Еще в «Лилль» пришел экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла – за «Монпелье» француз сыграл лишь пять матчей.

Бриль Эмболо – из «Боруссии Менхенгладбах» в «Монако», 12,5 млн

После семи лет в Бундеслиге, где Эмболо играл за «Шальке» и гладбахскую «Боруссию», швейцарский форвард попробует в Лиге 1 – «Монако» приобрел нападающего за 12,5 млн евро. Правда, бороться за место в составе с Виссамом Бен-Йеддером – задача не из простых.

Шансель Мбемба – из «Порту» в «Марсель», бесплатно

Защитник, чей возраст до сих пор остается загадкой, перешел из «Порту» в «Марсель» – портуагльский клуб из-за бюрократической путаницы не захотел рисковать и не стал продлевать соглашение с Мбембой.

Монтассар Тальби – из «Рубина» в «Лорьян», сумма неизвестна

Тунисский защитник не играл за «Рубин» с лета 2021-го, а после сезона покинул казанский клуб, перейдя в «Лорьян».

Маттейс Де Лигт – из «Ювентуса» в «Баварию», 67 млн 

У одного из самых ярких представителей «Аякса»-2019 не очень получилось в Италии – поэтому «Ювентус» с радостью продал Де Лигта в «Баварию». Ему всего 22 – так что шанс перезапуститься в Мюнхене довольно большой. Разумный ли это трансфер, разбираемся здесь.

Пауло Дибала – из «Ювентуса» в «Рому», бесплатно

Дибалой, который так и не договорился с «Юве» по поводу нового контракта, этим летом интересовались почти все европейские топ-клубы, но никто не захотел тянуть большие финансовые аппетиты аргентинца. В итоге Пауло подхватила «Рома» – и более, чем достойно заменила Генриха Мхитаряна.

Глейсон Бремер – из «Торино» в «Ювентус», 40+7 млн

«Ювентусу» удалось заполучить одно из главных открытий Серии А прошлого сезона – защитника «Торино» Бремера. Игрока перехватили у «Интера» в последний момент – таким образом туринский клуб без потери в качестве заменил ушедшего в «Баварию» Де Лигта.

Мортен Торсбю – из «Сампдории» в «Унион Берлин», 3 млн

Полузащитник сборной Норвегии – один из главных экоактивистов среди футболистов, даже называет Грету Тунберг ролевой моделью. Торсбю старается меньше летать – это же влияет на природу. Но в этом сезоне «Унион» играет в еврокубках – перелетов будет много.

Чидера Эджуке – из ЦСКА в «Герту», аренда

Эджуке – один из футболистов, приостановивших контракт по разрешению ФИФА. Поэтому он пока поехал к Сандро Шварцу в «Герту» только в аренду. Вернется ли в ЦСКА? Большой вопрос.

Алекс Крал – из «Спартака» в «Шальке», аренда

В прошлом сезоне чех уезжал из России в «Вест Хэм» в настоящую аренду, потому что его хотел английский клуб, а в «Шальке» он поехал, приостановив контракт. И вряд ли вернется в «Спартак».

Маттиас Сванберг – из «Болоньи» в «Вольфсбург», 9 млн

Шведский полузащитник, которым зимой активно интересовался «Тоттенхэм», перешел в «Вольфсбург» за 9 млн евро.

Иван Ордец – из «Динамо» в «Бохум», аренда

Украинский защитник воспользовался новым правилом ФИФА и приостановил контракт с «Динамо» – сезон-2022/23 30-летний Ордец проведет в Бундеслиге.

Малик Тилльман – из «Баварии» в «Рейнджерс», аренда

Молодой американо-германский футболист уже пережил разрыв крестов, но дежурные пять голов за «Баварию» в прошлом сезоне забил. Ситуация как и у многих американцев из нашей подборки – уехал в аренду в поисках игрового времени перед ЧМ-2022.

Джавайро Дилросун – из «Герты» в «Фейеноорд», 4 млн

Один из лидеров «Фейеноорда» в атаке Луис Синистерра укатил в «Лидс» – на его место голландский клуб и подписал Дилросуна из «Герты».

Энцо Фернандес – из «Ривер Плейта» в «Бенфику», 10 млн

Воспитанник «Ривер Плейта», которым в апреле интересовались «Реал» и «МЮ», перешел в «Бенфику». Португальский клуб будет владеть 75% прав на футболиста – остальные 25% останутся «Риверу».

Эвертон – из «Бенфики» в «Фламенго», 13,5 млн

Эвертоном в 2019-м интересовались «Бавария», «Атлетико» и «Арсенал», но бразилец годом позже перешел в «Бенфику». Раскрыться не получилось даже там – спустя два года 26-летний игрок возвращается в Бразилию.

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Фото: udinese.it; Twitter/VfLBochum1848EN; eastnews.ru/Jacob Kupferman/Getty AFP, AFP, The Canadian Press/Associated Press; Gettyimages.ru/Luciano Rossi/AS Roma, Eddie Keogh, Marc Atkins, Eric Espada, Gualter Fatia, Lewis Storey, Harry Langer/DeFodi Images, Fran Santiago

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