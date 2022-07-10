Главные трансферы недели: «Дортмунд» заменил Холанда, Жезус уже забил за «Арсенал», Манданда завершил эпоху в «Марселе»

Июль в разгаре, а это значит, что жара и на трансферном рынке. Ниже – самые интересные переходы за неделю.

Анхель Ди Мария – из «ПСЖ» в «Ювентус», бесплатно

Очередной звездный свободный агент едет в «Ювентус». Ди Мария зимой договорился с парижским клубом о новом контракте, но потом боссы передумали. Анхель выбирал между «Юве» и «Барселоной» – и решил не ждать каталонский клуб.

Себастьян Аллер – из «Аякса» в «Боруссию Д», 31 млн евро

В «Дортмунде» придумали, как заменить нападающего, забившего 10 голов в первом сезоне в ЛЧ (Холанд настрелял столько в 2019/20), на форварда, наколотившего 11 мячей в первом же сезоне ЛЧ. Все логично.

Андреас Кристенсен – из «Челси» в «Барселону», бесплатно

Франк Кессиэ – из «Милана» в «Барселону», бесплатно

Первое серьезное укрепление каталонцев этим летом – два свободных агента. Об их приходе было известно с весны, но представили только сейчас. Дело сдвинулось с мертвой точки – дальше в клубе ждут Рафинью и Левандовского, но для этого нужно чистить зарплатную ведомость.

Клеман Лангле – из «Барселоны» в «Тоттенхэм», аренда

Параллельно «Барса» начала избавляться от балласта. Лангле не было место в составе у Хави, зато в него верит Конте. Может, Клеман вернется на топовый уровень в тройке защитников?

Джо Арибо – из «Рейнджерс» в «Саутгемптон», 7 млн евро

Автор гола в финале Лиги Европы влетает в АПЛ в омолаживающийся «Сотон». Арибо может сыграть на всех позициях в полузащите и атаке (даже центрфорвардом, если потребуется) – за такие деньги это очень хорошая покупка.

Ромео Лавиа – из «Манчестер Сити» в «Саутгемптон», 12,3 млн евро

«Саутгемптон» при новом владельце вообще активно скупает молодежь – особенно из академии «Ман Сити». Оттуда уже пришел вратарь Базуну, а теперь и полузащитник Лавиа. Бельгийца взяли в «Сити» из «Андерлехта» по наводке Венсана Компани, в прошлом сезоне он был основным опорником в молодежке, которая выиграла АПЛ-2.

Габи Жезус – из «Ман Сити» в «Арсенал», 52,2 млн евро

Жезус не захотел сидеть под Холандом, поэтому уехал в «Арсенал» к хорошо знакомому Микелю Артете. Начало неплохое: в первом же матче против «Нюрнберга» Габи вышел и оформил дубль за тайм.

Кэлвин Филлипс – из «Лидса» в «Ман Сити», 48,75 млн евро

Гвардиола взял еще одного опорника. Слава Палагин задается логичным вопросом – зачем, если есть фантастический Родри?

Тайлер Адамс – из «РБ Лейпциг» в «Лидс», 17 млн евро

Замену Филлипсу по позиции нашли быстро – Джесси Марш вытащил из «Лейпцига» хорошо знакомого американца Адамса. У Тайлера в активе 175 матчей за команды «Ред Булла» – в Бундеслиге и МЛС.

Луис Синистерра – из «Фейеноорда» в «Лидс», 25 млн евро

Колумбиец дотащил «Фейе» до финала Лиги Конференций и вообще наколотил 23+14 во всех соревнованиях. После перехода Луиса «Лидс» стал одним из главных транжир этого окна – на шестерых игроков потратили больше 105 млн евро. Но ничего, они легко отбиваются трансферами того же Филлипса и Рафиньи (этот пока в проекте).

Стивен Бергвейн – из «Тоттенхэма» в «Аякс», 31 млн евро

«Аякс» за межсезонье лишился нескольких лидеров – Аллера, Гравенберха, Маззрауи, Онаны. На замену взяли Бергвейна из «Тоттенхэма». И это тоже возвращение домой: до 12 лет Стивен занимался в академии «Аякса», но потом рассорился с тренером и ушел в «ПСВ», где и дорос до профессионального футбола.

Аарон Хики – из «Болоньи» в «Брентфорд», 16,5 млн евро

Левые защитники из Шотландии – уже знак качества. Хики – один из самых талантливых британцев в поколении – пару лет назад не испугался и уехал в Италию. 50 матчей и 5 голов в Серии А – неплохо для 20-летнего игрока.

Маркао – из «Галатасарая» в «Севилью», 12 млн евро

Прошлым летом защитник чуть не оказался в «Зените», а теперь едет в Ла Лигу. В Маркао – одном из лучших защитников чемпионата Турции – видят замену для ушедшего в «Астон Виллу» Диего Карлоса.

Йонут Раду – из «Интера» в «Кремонезе», аренда

Влад Кирикеш – из «Сассуоло» в «Кремонезе», сумма неизвестна

Новичок Серии А укрепляет оборону двумя румынами. Кирикеш – опытный боец в центр обороны. Ошибка вратаря Раду в прошлом сезоне стоила «Интеру» чемпионства, но в «Кремонезе» он наверняка станет основным.

Лука Йович – из «Реала» в «Фиорентину», бесплатно

Сербского нападающего покупали как будущее атаки «Реала» за 60 млн евро, но в Мадриде у него 3 гола за полсотни матчей. Во Флоренцию отдали почти бесплатно – за 50% от будущей перепродажи. Дело за малым: продать Луку куда-нибудь за 120 млн евро – и «Реал» отобьет трансфер.

Роландо Мандрагора – из «Ювентуса» в «Фиорентину», 8,2 млн евро

Кто как не «фиалки» должны были подписать игрока с такой цветочной фамилией. 25-летний полузащитник начинает новый этап карьеры после череды аренд. А «Юве» может получить еще миллион евро бонусами – в случае достижения игроком определенных целей.

Пьерлуиджи Голлини – из «Аталанты» в «Фиорентину», аренда

Флорентийцы усилили и вратарскую линию – взяли собственного воспитанника, который успел поиграть в Англии, но в последнее время грустил на скамейке запасных. Кипера арендовали за 500 тысяч евро с правом выкупа за 8 млн евро.

Аксель Витцель – из «Боруссии Д» в «Атлетико Мадрид», бесплатно

Витцель после четырех лет в Бундеслиге отправился в новое путешествие – за его плечами уже Бельгия, Португалия, Россия, Китай, Германия, а теперь и Испания. Контракт пока на сезон, но предусмотрена опция продления на год (по данным инсайдера Фабрицио Романо).

Самуэль Лино – из «Жил Висенте» в «Атлетико Мадрид», 6,5 млн евро

Вторым новичком мадридцев стал один из самых интересных игроков чемпионата Португалии. Там 22-летний вингер лучший по дриблингу и зарабатыванию фолов. Бразильцем интересовались португальские топ-клубы, но Лино выбрал переезд в Испанию.

Джулиано Симеоне – из «Атлетико» в «Сарагосу», аренда

Третий сын Диего Симеоне в прошлом сезоне немало забивал за вторую команду «Атлетико». У него уже есть появление на одну минуту в Ла Лиге, но до полноценной основы 19-летнему юноше пока далеко.

Оскар Родригес – из «Севильи» в «Сельту», аренда

Браис Мендес – из «Сельты» в «Реал Сосьедад», 14 млн евро

«Сельта» продала 25-летнего Мендеса, который в прошлом сезоне провел за команду 37 матчей в Ла Лиге. Взамен клуб арендовал 24-летнего Родригеса, не входившего в планы Хулена Лопетеги в «Севилье». В конце сезона у «Сельты» будет право выкупа игрока за 10 млн евро.

Николо Казале – из «Вероны» в «Лацио», 7 млн евро

Казале – воспитанник «Вероны», но с 2017 года он пять раз ездил в аренды. Теперь у центрального защитника новый этап в карьере – он понадобился Маурицио Сарри.

Михаэль Грегорич – из «Аугсбурга» во «Фрайбург», обмен

Эрмедин Демирович – из «Фрайбурга» в «Аугсбург», обмен

«Фрайбург» и «Аугсбург» обменялись нападающими, но договорились не раскрывать условия обмена. Пока «Фрайбург» выглядит явным победителем обмена – у Грегорича 9 голов только в прошлом сезоне Бундеслиги, у Демировича – 7 за два сезона во «Фрайбурге».

Рицу Доан – из «ПСВ» во «Фрайбург», 8,5 млн евро

Японский вингер с 2017 года в Нидерландах, но «Фрайбург» не действует совсем уж вслепую: у Рицу есть опыт игры в Бундеслиге – в сезоне-2020/21 он играл за «Арминию», где набрал 5+2 в 34 матчах.

Жан-Микаэль Сери – из «Фулхэма» в «Халл Сити», бесплатно

Помните, как «Фулхэм» покупал Сери за 30 млн евро? Тогда в полузащитнике видели нового Канте. С тех пор прошло 4 года и аренды в «Галатасарай» и «Бордо». Прошлый сезон Жан-Микаэль провел неплохо в Чемпионшипе, но после Кубка Африки потерял место в основе. Летом с ним без особых сожалений не продлили контракт – Сери отправился в «Халл».

Жоау Палинья – из «Спортинга» в «Фулхэм», 20 млн евро

Пару лет назад он мог оказаться в ЦСКА, но остался в «Спортинге» и стал чемпионом Португалии. На днях Жоау исполнилось 27 лет – самое время попробовать себя в английской Премьер-лиге. Главное, чтобы не получилось как у Сери.

Флинн Даунс – из «Суонси» в «Вест Хэм», 10,6 млн евро

Лондонцы вытащили 23-летнего полузащитника из Чемпионшипа. В прошлом сезоне у него был самый высокий процент точных передач в четырех дивизионах Англии (92,6%). Кстати, на втором месте игрок того же «Вест Хэма» Деклан Райс (91,6%).

Серхио Асенхо – из «Вильярреала» в «Реал Вальядолид», бесплатно

«Больше, чем просто вратарь. Легенда «Вильярреала» – именно так клуб попрощался с голкипером, который отдал команде 9 лет. Вместе с «Вильярреалом» Асенхо выиграл Лигу Европы (уже вторую для себя), но теперь пришло время перемен.

Пепе Рейна – из «Лацио» в «Вильярреал», бесплатно

Вместо Асенхо страховать Рульи теперь будет суперопытный Рейна. В 2005-м Пепе еще с волосами уходил в «Ливерпуль» как раз из «Вильярреала» – спустя 17 лет почти 40-летний вратарь возвращается!

Маттео Пессина – из «Аталанты» в «Монцу», аренда

Пессина переехал из Бергамо поближе к Милану и сразу же получил капитанскую повязку из рук Адриано Галлиани. Не удивляйтесь, Маттео – воспитанник клуба, который ушел только из-за банкротства команды в 2015-м (кстати, к Галлиани в «Милан»). Красивое возвращение чемпиона Европы.

Эдерсон – из «Салернитаны» в «Аталанту», 14 млн евро

Бразилец провел в Серии А всего полгода, но успел впечатлить – его отличная игра была одной из причин, по которой «Салернитана» чудом избежала вылета. После такого за Эдерсоном охотились «ПСЖ» и «Интер», но он выбрал Бергамо. В обратном направлении отправились 14 млн евро и защитник Маттео Ловато.

Эрик Ботхейм – из «Краснодара» в «Салернитану», бесплатно

Экс-игрок «Краснодара» (0 матчей, 0 голов) и восходящая звезда норвежского хип-хопа (1 трек с Холандом) теперь будет забивать в Серии А.

Стив Манданда – из «Марселя» в «Ренн», бесплатно

Завершилась эпоха – «Марсель» покинул рекордсмен клуба по сыгранным матчам (613). Легендарный вратарь играл за марселькую команду с 2007 года (за исключением сезона в «Кристал Пэлас»), но в 37 лет пришло время уходить.

Рауль Белланова – из «Кальяри» в «Интер», аренда

«Интер» взял молодого итальянского защитника из вылетевшей команды на перспективу. Интересно другое: Белланова – воспитанник «Милана», но в первом же интервью в новой команде рассказал, что всю жизнь болеет за «нерадзурри». После такого пришлось удалить красивое прощальное письмо, написанное пару лет назад во время ухода из «Милана».

Жюльян Бьянкон – из «Труа» в «Ноттингем Форест», 10 млн евро

Мусса Ниакате – из «Майнца» в «Ноттингем Форест», 10 млн евро

«НФ» укрепляется после выхода в АПЛ. Ниакате – профильный мощный центральный защитник, Бьянкон – правый защитник, но может сыграть и в центре. На очереди еще более масштабное укрепление: из «Баварии» выписали левого защитника Омара Ричардса, из «Ливерпуля» – правого защитника Неко Уильямса.

Брис Самба – из «Ноттингем Форест» в «Ланс», 5 млн евро

Лоис Опенда – из «Брюгге» в «Ланс», 9,8 млн евро

Французский середняк усилился на этой неделе как в нападании, так и во вратарской линии. Голкипер Самба помог «Ноттингему» прорваться в АПЛ, но не договорился о новом контракте. А бельгиец Опенда хоть и переходит из «Брюгге», но в последние два сезона забивал за голландский «Витесс». За два года 22-летний форвард настрелял 29 голов только в чемпионате.

Мая Йосида – из «Сампдории» в «Шальке», бесплатно

«Даже моя жена не знала об этом» – так японец отреагировал на инсайд Фабрицио Романо о том, что им интересовался «Трабзонспор». Япония, Нидерланды, Англия, Италия, а теперь Германия – такой путь проделал 33-летний защитник, который теперь будет помогать вернувшемуся в Бундеслигу «Шальке».

Зеки Челик – из «Лилля» в «Рому», 7 млн евро

Римляне подписали турецкого защитника на 4 года, а «Лилль» не забыл прописать пункт, по которому французский клуб получит 15% от суммы будущей перепродажи футболиста.

Дивок Ориги – из «Ливерпуля» в «Милан», бесплатно

Легенда «Ливерпуля» и автор двух голов в том самом полуфинале ЛЧ с «Барселоной» (и в финале с «Тоттенхэмом») постарается прокачать атаку «Милана», пока Златан травмирован.

Луис Фелипе – из «Лацио» в «Бетис», бесплатно

В июне бразильский защитник дебютировал за сборную Италии – вышел во втором тайме и команда пропустила 3 гола от Германии (общий счет – 2:5). Параллельно у Фелипе закончился контракт с «Лацио», и он уехал в Испанию. Интересный факт: бразильца назвали в честь Луиса Фелипе Сколари.

Джеймс Тарковски – из «Бернли» в «Эвертон», бесплатно

Легенды «Бернли» расходятся по другим клубам АПЛ. Вратарь Поуп ушел в «Ньюкасл», а главный защитник Тарковски – в «Эвертон». Проблем в обороне у Лэмпарда и компании в прошлом сезоне хватало, так что усиление защиты напрашивалось.

Фото: globallookpress.com/LaPresse.Sonnessa Sara/Keystone Press Agency, IMAGO/Joan Valls / PRESSINPHOTO, Arne Dedert/dpa, Dirk Waem/Keystone Press Agency, Gustavo Valiente/XinHua, IMAGO/Christopher Neundorf, Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de, Daisuke Nakashima/AFLO, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Grant Hu, Panoramic/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, Paul Bonser/Keystone Press Agency, Meng Dingbo/XinHua; Gettyimages.ru/Carlos Rodrigues / Stringer; REUTERS/Lukas Barth