Хави не пускают в США – из-за поездок в Иран. «Барса» может остаться без тренера в турне

Отголосок санкций.

«Барселона» совсем скоро отправится в предсезонное турне по США. Клуб не берет с собой Мартина Брэйтуэйта, Самюэля Умтити и Рики Пуча, но есть проблема посерьезнее.

С командой не летит Хави. «Барса» сообщила, что главный тренер не сможет посетить США из-за «административных и паспортных проблем». Mundo Deportivo поделился деталями: по их информации, Хави отказали во въезде в США потому, что он посещал Иран – испанец трижды ездил туда с катарским «Аль-Саддом».

Ожидалось, что Хави получит специальное разрешение на въезд в США, но ему отказали в последний момент. «Барселоне» придется ждать минимум до понедельника, чтобы решить вопрос.

Три раза съездил в Иран и теперь не может попасть в США – почему такие жесткие меры?

Иран давно живет под массой санкций. Их главный инициатор – как раз США. Первые ограничения ввели после победы исламской революции в Иране в феврале 1979-го – тогда американцы заморозили счета шахских фондов, компаний и фирм, национализированных новым исламским режимом.

В дальнейшем санкции только расширялись. Они накладывались на основании обвинений государства в нарушении прав человека, поддержке террористических организаций на Ближнем Востоке и даже наличии собственной ядерной программы. Ограничения шли волнами – с 2011-го по 2016-й они были наиболее мощными.

В 2016-м Иран пошел на ядерную сделку, поэтому часть санкций сняли – но в 2018-м их вернули.

В 2017-м президент США Дональд Трамп подписал указ об ограничении въезда в США для определенных категорий лиц – среди граждан мусульманских стран там и иранцы. В январе 2021-го новый президент США Джо Байден отменил указ – но легче, кажется, не стало.

Конкретную причину, почему Хави не пустили в США, выделить тружно – но это точно связано с тем, как США трактует национальную безопасность. Америка считает Иран одной из главных террористических угроз, поэтому государство настороженно относится ко всем людям, посещающим Иран, тем более неоднократно.

У Ирана проблемы с американскими компаниями. Из-за санкций Nike отказался экипировать сборную прямо перед ЧМ-2018

Бытовых проявлений немало. Об одном футбольном вы вполне могли слышать.

Во время ЧМ-2018 главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш жаловался: «Мы тренируемся не в идеальных условиях, нет товарищеских матчей в связи с санкциями. Сейчас я должен сказать: дайте нашим ребятам просто играть в футбол. Они не выступают против кого-то. ФИФА говорит об отказе от политики, мы заслуживаем равного отношения. Я обязан подчеркнуть заслуги наших игроков».

Были сложности даже с экипировкой: за день до старта чемпионата мира в России футболисты сборной Ирана остались без бутс. Компания Nike отказалась предоставить команде спортивную обувь, и игроки покупали себе бутсы в российских магазинах (первый матч проводили в Петербурге против Марокко, во второй день ЧМ) или одалживали у игроков с неиранским гражданством.

Официально Nike тогда пояснял, что санкции США не позволяют компании обеспечить иранцев обувью – хотя в 2014-м таких проблем не было. Уже в России чиновникам федерации пришлось искать способы перевода денег за проживание в российском отеле.

Теперь отголоски сложных отношений Америки с Ираном влияют на Хави и «Барселону» – наверняка в этой бюрократической машине есть лазейка для тренера футбольного топ-клуба, главный вопрос в том, насколько оперативно можно ее найти. И почему в каталонском клубе не позаботились обо всем заранее.