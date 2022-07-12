«МЮ» разгромил «Ливерпуль» и взял трофей. Тен Хаг начал бодро: 4:0 в Таиланде

«МЮ» и «Ливерпуль» провели первый матч предсезонки – в Бангкоке и сразу за трофей.

Команды поехали в традиционное азиатское турне, и в Таиланде разыграли Bangkok Trophy. Вышло ярко и разгромно: в первом матче под руководством Эрика тен Хага внезапно прибили принципиального соперника – 4:0.

Причем три гола забили еще в первом тайме.

«МЮ» пользовался ошибками. «Ливерпуль» играл в три состава и показал новичка за 100 миллионов

Конечно, команды выглядели экспериментально – что полная норма для первой игры лета.

«Ливерпуль» задействовал три разных состава – каждый провел на поле примерно по полчаса. И каждый пропустил как минимум по голу, первый – два. В последней партии, например, дебютировал Дарвин Нуньес, 100-миллионный летний трансфер.

У «МЮ» было всего два состава – результат сделали те, кто начинал.

Первым забил Джейдон Санчо – мяч после неудачной скидки защитника отлетел ему прямо под удар, он реализовал.

Второй гол исполнил Фред – шикарно перекинул Алиссона из-за штрафной. Правда, и тут мяч отлетел к игроку «МЮ» после серии рикошетов в штрафной «Ливерпуля».

Третий исполнил Антони Марсьяль, вернувшийся из аренды в «Севилье» – отобрал мяч у Костаса Цимикаса на половине поля «Ливерпуля», сблизился с Алиссоном и перебросил кипера.

Во втором тайме быструю контратаку завершил Факундо Пельистри – 20-летний уругваец из «Пеньяроля», который уже пару сезонов набирается европейского опыта в «Алавесе».

Тен Хаг доволен: смелостью, активностью и моментами

«Мы довольны игрой. На поле была команда с хорошим настроем. Мы понимаем, что это только начало, мы ошибались в прессинге, позволяли сопернику создавать моменты, но много и создали сами. Команда действовала смело, проактивно. Нам нужно усердно поработать, чтобы избавиться от ошибок, но, конечно, мы довольны первым матчем», – сказал тен Хаг.

Такая победа точно полезна для «МЮ» – ведь с «Ливерпулем» у манкунианцев в последние годы большие проблемы. В прошлом сезоне «Юнайтед» получил 0:5 и 0:4 в АПЛ, да и вообще за последние 10 матчей выиграл только однажды – при трех ничьих и шести поражениях.

А сейчас хоть и товарняк, но разгром – и это еще Роналду не подъехал.

Любопытные вывески у команд на сборах есть и дальше: «Ливерпуль» сыграет с «Лейпцигом» 21 июля в Германии, у «Ман Юнайтед» запланирован выезд в Норвегию – там 30 июля игра с «Атлетико».

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha, Chalinee Thirasupa; Gettyimages.ru/Pakawich Damrongkiattisak / Stringer