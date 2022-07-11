Промах года в Канаде: форвард бил по мячу, который уже пересекал линию ворот 🤯

Ужас.

Кажется, в Канадской премьер-лиге увидели самый невероятный промах, который только можно было представить.

Играли два середняка – «Вэлор» и «Галифакс Уондерерс», «Вэлор» атаковал, нападающий Алессандро Риджи после прострела проткнул мимо защитников и вратаря и не мог повлиять на эпизод, упав в ворота. А мяч катился вслед за ним.

Но потом случилось это!

Вот идеальный кадр – удар не закончился голом.

Нападающий пробил мимо, когда мяч уже пересекал линию ворот. Ударил так, что мяч улетел в аут на левый фланг.

Постарался Уильям Акио.

Игроки команды из Виннипега замерли в шоке и пытались убедить судью, что мяч пересек линию еще до удара Акио, но нет. Это случилось в первом тайме при счете 0:0, а во втором «Вэлор» все-таки забил – отличился защитник сборной Новой Зеландии Мозес Дайер.

Зато благодаря этой игре мир узнал про Уильяма Акио! На самом деле у 23-летнего игрока очень непростая жизнь. Он родился в Кении, в лагере беженцев из Южного Судана. Его родителям пришлось уехать из еще единого Судана во время Второй гражданской войны, а позже они смогли переехать в Канаду. Здесь семья обосновалась в Калгари, отец стал лесорубом, мать – горничной, а у Акио родились еще три брата (а еще один – старший – родился там же, в Кении).

«Я был очень юн, поэтому мало что помню о лагере беженцев, – вспоминал Акио. – Мои родители говорили со мной о том, как это было тяжело и какие трудные времена у них были. Я не помню, чтобы видел и испытал что-то особенное, чтобы сохранились воспоминания об этом, но лагерь беженцев был для них самым безопасным местом из-за гражданской войны в Южном Судане. Я просто помню, что сначала это сбивало меня с толку, когда я впервые приехал в Канаду.

Мои родители все время рассказывают нам о том, как мы буквально вышли из бездны, так что извлекайте максимум пользы из каждой возможности, которая вам предоставляется. Я стараюсь не жаловаться на многие вещи. Я чувствую, что, когда мне становится тяжело, я думаю о своих родителях и о том, через что они прошли. Это дает мне уверенность, что все будет хорошо. Я просто должен держать голову высоко».

Акио поступил в университет, отыграл два сезона в полупрофессиональной лиге и в 22 получил профессиональный контракт с «Вэлором», за который выступает и по сей день. В 40 матчах у него 10 забитых голов – и один великий упущенный момент.

Фото: instagram.com/williamakio