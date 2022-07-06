Гана проводит трансферную кампанию: забрала Уильямса из «Атлетика» и уговорила двух талантов из АПЛ

А еще есть тройка из второй Бундеслиги.

На ЧМ-2022 сборная Ганы сыграет в группе H – с Португалией, Уругваем и Южной Кореей. Соперники не из легких, ганцы буквально планируют усиления: за страну уже точно сыграют звезда «Атлетика» Иньяки Уильямс, перспективные защитники из АПЛ и несколько парней из второй Бундеслиги.

Вот футболисты, чьи дебюты за африканскую сборную мы увидим совсем скоро.

Уильямс уважает ганскую культуру: раньше там жили его родители, но младший брат пока рассчитывает на Испанию

Иньяки Уильямс всего раз сыграл за испанскую сборную – в товарищеской игре с Боснией и Герцеговиной от мая 2016-го. Еще представлял Испанию на молодежном уровне, но это все равно дает ему право на смену национальной команды.

В итоге Уильямс выбрал Гану – там встретились его родители, когда бежали от гражданской войны в Либерии. Сначала жили в столичной Аккре в качестве беженцев, а потом перебрались в Мелилью – испанский город на северном побережье Африки. Причем весь путь родители Иньяки прошли пешком – больше 4 тысяч километров и целая пустыня Сахара.

«По правде говоря, мой отец с тех пор потерял чувствительность на подошве стоп. Моя мама перенесла множество лишений, но она сильная женщина. Она рассказала мне, что многие их спутники не перенесли эту дорогу – и их пришлось хоронить прямо в пустыне, – делился Иньяки.

В Гане разговаривают не только на английском, но и на языке тви – и Уильямс хорошо его знает. «Когда мои родители только-только перебрались в Испанию, нашим языком общения был английский, но мы его забыли. Я мог бы вести беседу на английском, но сейчас я не говорю на нем свободно. Когда звонят бабушка и дедушка, я говорю с ними на тви. Я восхищаюсь и люблю Гану – ее культуру, еду, традиции», – рассказывал Уильямс.

А вот его 19-летний брат Нико пока не спешит со сменой гражданства – в сезоне-2021/22 Уильямс-младший ярко ворвался в основу «Атлетика», а на уровне сборной вызывается в Испанию U21.

6 лет – столько Иньяки Уильямс из «Атлетика» не пропускает матчи Ла Лиги

Другие новички сборной: перспективные парни из АПЛ и тройка из второй Бундеслиги

• Кроме Уильямса ганский паспорт получил Тарик Лэмпти – он закрывает правый фланг «Брайтона»: либо играет защитника, либо поднимается чуть выше. Лэмпти выступал за Англию на всех молодежных уровнях, но до взрослой дойти сейчас очень сложно.

«У нас фантастическая конкуренция на позиции [правого защитника]. Кайл Уокер был в команде на Евро. Кирана Триппьера мы в этот раз не вызвали, чтобы дать возможность Тренту и Рису Джеймсу», – объяснял главный тренер сборной Гарет Саутгейт в ноябре 2021-го.

Лэмпти (которому всего 21) заметен на уровне АПЛ: его хвалил Саутгейт, а «Арсенал», «Бавария» и «Атлетико» рассматривали в качестве новичка.

«Бавария» охотится за защитником ростом 1,63. Он сбежал в «Брайтон» из «Челси», чтобы играть

• Защитник «Саутгемптона» Мохаммед Салису теперь тоже может дебютировать за Гану. В 2019-м он уже получал вызов в ганскую сборную – но отказался, сославшись на недостаточную физическую готовность.

Салису родился в Гане (столичная Аккра), поэтому менять гражданство ему не придется. И сейчас он выглядит топ-новичком для команды: к 23 годам (для ЦЗ – совсем юность) набрался опыта в «Вальядолиде» и «Саутгемптоне». Мохаммед нестабилен, но в хороший день производит монструозное впечатление, особенно при игре 1-в-1.

• Еще в сборную Ганы собирается парочка игроков «Гамбурга» – Стефан Амбросиус (центральный защитник, 23 года) и Рансфорд-Йебоа Кенигсдорфер (нападающий, 20 лет). У обоих ганское происхождение, Кенигсдорфер провел за немцев несколько матчей на молодежном уровне, но до основы теперь так и не доберется.

• Последний новичок – Патрик Пфайффер из «Дармштадта»: мощный защитник (196 см), который родился в немецком Гамбурге, но совсем скоро сыграет за сборную Ганы. Тройное усиление из второй Бундеслиги.

Фото: globallookpress.com/Ilya Galakhov, Joaquin Corchero