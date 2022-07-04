Планы «Милана» на лето рушатся: Саншеша уводит «ПСЖ», упустили классного ЦЗ из «Лилля». Зато остаются Мальдини и Златан

Фиксируем.

«Милан» впервые с 2011-го выходит на рынок в статусе чемпиона Италии: с новичками пока трудности, зато с продлением контрактов все отлично – директоры клуба Паоло Мальдини (технический) и Фредерик Массара (спортивный) точно останутся, Златан – скорее всего, тоже.

Мальдини получил больше свободы на рынке и повышение зарплаты

Мальдини работает в руководстве с 2018-го – тогда он занял пост директора по стратегическому развитию «Милана», а через год стал техническим директором клуба. Массара – спортдир с июня 2019-го.

Они не сразу подписали новые соглашения: по информации Gazzetta dello Sport, Паоло хотел больше полномочий в клубе – снизить зависимость от генерального директора Ивана Газидиса, чей контракт, кстати, истекает уже в ноябре. Условие Мальдини выполнили частично – он получит больше свободы на трансферном рынке, но крупные сделки все равно придется согласовывать с Газидисом. Плюс Паоло подняли зарплату: 1,8 млн евро в год превратились в 2 млн.

На этом стороны и сошлись: Мальдини и Массара продлили контракты еще на два года.

Ибра готов снизить запросы: минимальная зарплата с щедрыми бонусами за голы и минуты

Златан тоже намерен остаться как минимум на сезон. Надежный Фабрицио Романо писал, что «Милан» готов предложить шведу новый контракт, несмотря на его проблемы с коленом. Ибра восстановится после операции только через 7-8 месяцев, поэтому может пойти на снижение зарплаты.

По прошлому соглашению Златан получал 7 млн евро в год, а теперь инсайдер Николо Скира уверен: шведу дадут минимальный оклад с пачкой бонусов – за голы и количество сыгранных матчей.

22-летний полузащитник «Милана» Браим Диас очень обрадовался: «Он того же возраста, что и мой папа (Златану 40 лет – Sports.ru), но все еще влияет на исход матчей. В раздевалке Ибрагимович словно отец. Он сделал мою жизнь проще, потому что, получив мяч, я обязан отдавать его Златану, чтобы он не злился!

Он потрясающий футболист, очень харизматичный, обожает побеждать. Ему нравится работать на тренировках – и этот настрой передается другим. Он всех футболистов делает лучше, потому что заставляет показывать свой максимум».

С новичками у «Милана» туго: цепляются за Зиеша, трансферы из «Лилля» срываются

• Летом миланцы рассчитывают забрать как минимум Хакима Зиеша из «Челси». Как пишет Sky Sport Italia, в клубе уверены, что возьмут 29-летнего полузащитника в аренду. Сейчас «Милан» и «Челси» ищут формулу трансфера, которая устроит все стороны.

В прошлом сезоне Хаким провел аж 44 матча, но далеко не во всех играл 90 минут. За это время Зиеш забил 8 голов и оформил 6 ассистов – «Милану» он явно добавит креатива и качества впереди.

• Еще одна летняя цель итальянцев – талантливый полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе. Да-да, это он в 2020-м забивал «Зениту» в обоих матчах группы ЛЧ. Правда, с Де Кетеларе чуть сложнее: его хочет перехватить «Лидс», но, по информации The Athletic, «Милан» все равно выглядит фаворитом. Сделка оценивается в 35-40 млн евро.

• Зато с «Лиллем» у миланцев все печально. Еще в марте La Gazzetta dello Sport писала, что центральный защитник Свен Ботман уже договорился с «Миланом» устно и вот-вот отправится покорять Италию. Не вышло: клуб промедлил, и «Лилль» договорился с «Ньюкаслом», выпросив за игрока почти 40 млн евро. А «Милан» идет за опытным Франческо Ачерби из «Лацио».

• Ренату Саншеша уводит «ПСЖ». Хотя еще в начале июня «Милан» устно договорился с португальцем, проблемы были только с суммой трансфера. «Милан» готов предложить за Ренату от 15 до 18 млн евро (причем сразу – только 10, остальное бонусами), а «Лилль» требует 30 млн – расхождение почти в два раза.

И здесь включился «ПСЖ»: предложили «Лиллю» 20 млн (чуть ближе к его запросам), а самому Саншешу – почти такие же условия, что и «Милан». Инсайдер Николо Скира сообщил: итальянцы дают 3,5 млн евро оклада и контракт на четыре года, а «Париж» – пять лет и столько же миллионов евро в год. Да и сам футболист считает вариант с чемпионом Лиги 1 более привлекательным – из-за комфортного и знакомого ему чемпионата.

• Вообще La Gazzetta dello Sport писала, что миланским фанатам не стоит рассчитывать на топ-трансферы: руководство не будет подписывать игроков с годовым окладом в 6 млн евро и выше. В связи с этим «Милан» уже отказался от Пауло Дибалы.

Фото: East News/LaPresse/Sipa USA; globallookpress.com/Darren Staples via imago-images.de, JB Autissie, Image/Keystone Press Agency