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  4. Испания обыграла Бельгию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2026! Мерино забил на 88-й после ошибки Ламменса, сменившего Куртуа

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Испания обыграла Бельгию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2026! Мерино забил на 88-й после ошибки Ламменса, сменившего Куртуа
На ЧМ-2026 продолжаются матчи 1/4 финала.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Испании обыграла команду Бельгии - 2:1.

Матч проходил в Лос-Анджелесе на «Соу-Фай Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фабиан Руис открыл счет на 30-й минуте, но Шарль де Кетеларе сравнял еще до завершения первого тайма. На 71-й минуте бельгийцы остались без получившего травму Тибо Куртуа, а вышедший на замену Сенне Ламменс допустил ошибку на 88-й и позволил Микелю Мерино забить победный гол.

ЧМ-2026

1/4 финала

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 июля 19:00, Соу-Фай Стэдиум
Логотип домашней команды
Испания
Завершен
2 - 1
2.11xG0.4
Логотип гостевой команды
Бельгия
Матч окончен
90’
+5’
Витцель
Лапорт
90’
+3’
  Мерино
88’
Ольмо   Мерино
86’
86’
де Брюйне   Салемакерс
85’
де Брюйне
Ойарсабаль   Н. Уильямс
79’
71’
Куртуа   Ламменс
61’
де Кейпер   Сейс
60’
Ванакен   Лукаку
60’
Троссард   Витцель
Фабиан Руис   Педри
55’
Алекс Баэна   Ферран Торрес
55’
2тайм
Перерыв
Кубарси
43’
41’
  де Кетеларе
  Фабиан Руис
30’
Испания
Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль
Запасные: Райя, Субименди, Фабиан Руис, Ольмо, Эрик Гарсия, Гримальдо, Льоренте, Гави, Пино, Алекс Баэна, Ойарсабаль, Гарсия, Пубиль, Муньос, Иглесиас
1тайм
Бельгия:
Куртуа, де Кейпер, Мехеле, Нгой, Кастань, Раскин, Ванакен, Доку, де Брюйне, Троссард, де Кетеларе
Запасные: де Кейпер, де Брюйне, Пендерс, Теате, де Винтер, Куртуа, Троссард, Диегу Морейра, Фернандес Пардо, Ванакен, Менье, Лукебакио
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Лапорт - икпорт
Доку в боку
Ямаль да удаль

И как ему не дали лучшего комментатора, продажные
ОтветSingidunum1389
Лапорт - икпорт Доку в боку Ямаль да удаль И как ему не дали лучшего комментатора, продажные
Либо Тибо ещё было
ОтветSingidunum1389
Лапорт - икпорт Доку в боку Ямаль да удаль И как ему не дали лучшего комментатора, продажные
Порроплан ещё был
Ну и Кастань Каштан
Насчёт комментирования матча Геничем я бы не спешил, кстати
Костик вчера неимоверно расстроился, что его не признали лучшим комментатором года и налакался на фуршете местной сивухи
Соответственно у себя в тг канале нацарапал, что он лучший, на Нагучева ему пофиг, поздравлять не будет
На ЧМ также пофиг, на Матч ТВ пофиг, уйдёт на ОККО
От комментирования Испания - Бельгия откажется
Сначала отключил комментарии, там все ржали как кони
Потом, конечно же, и сами посты потёр🤣
Подсказали непутёвому)
Но интернет всё помнит
Ответcveto4
Насчёт комментирования матча Геничем я бы не спешил, кстати Костик вчера неимоверно расстроился, что его не признали лучшим комментатором года и налакался на фуршете местной сивухи Соответственно у себя в тг канале нацарапал, что он лучший, на Нагучева ему пофиг, поздравлять не будет На ЧМ также пофиг, на Матч ТВ пофиг, уйдёт на ОККО От комментирования Испания - Бельгия откажется Сначала отключил комментарии, там все ржали как кони Потом, конечно же, и сами посты потёр🤣 Подсказали непутёвому) Но интернет всё помнит
Ржака 🤣 чего только в нашем семействе не случается
Ответcveto4
Насчёт комментирования матча Геничем я бы не спешил, кстати Костик вчера неимоверно расстроился, что его не признали лучшим комментатором года и налакался на фуршете местной сивухи Соответственно у себя в тг канале нацарапал, что он лучший, на Нагучева ему пофиг, поздравлять не будет На ЧМ также пофиг, на Матч ТВ пофиг, уйдёт на ОККО От комментирования Испания - Бельгия откажется Сначала отключил комментарии, там все ржали как кони Потом, конечно же, и сами посты потёр🤣 Подсказали непутёвому) Но интернет всё помнит
Ему не 20 лет, чтобы такими словами кидаться. Репутация у человека так себе(что хотеть от ручного газпромовского комментатора), но то что человек коллегу не поздравил и много чего наговорил - крысятиной попахивает. Мог бы хотя бы здесь остаться человеком , а останется в истории жалким человеком, а ещё плохим комментатором. Сейчас вообще в игру не попал, несёт глупости, перебухал вчера.
Руди Гарсия - автор пока что самого смелого и, как оказалось, удачного изменения состава своей команды на этом чм
против американцев отправил на лавку двух главных звёзд: капитана сборной де Брюйне и дриблера Доку
в результате бельгийцы провели свой лучший матч на турнире
будет интересно посмотреть, сможет ли он сегодня чем-нибудь удивить
ОтветPrsmbtprmkbnchmkbkw
Руди Гарсия - автор пока что самого смелого и, как оказалось, удачного изменения состава своей команды на этом чм против американцев отправил на лавку двух главных звёзд: капитана сборной де Брюйне и дриблера Доку в результате бельгийцы провели свой лучший матч на турнире будет интересно посмотреть, сможет ли он сегодня чем-нибудь удивить
Чем он может удивить? На этой стадии уже дело за футболистами, тренер заложил подготовку, определился с составом/схемой, а тактика против Испании одна, терпеть.
Ответselso99
Чем он может удивить? На этой стадии уже дело за футболистами, тренер заложил подготовку, определился с составом/схемой, а тактика против Испании одна, терпеть.
Александр Мостовой, перелогинься.
Заготовка про Лапорт - ИК-Порт очень сильная, ГениЙч.
Чат - 99.9% - комментарии про генича, 0.1% - футбол.
ОтветMmmm Aaaaa
Чат - 99.9% - комментарии про генича, 0.1% - футбол.
Ну потому что он бесит многих 🤷🏻‍♂️ и вероятно, по делу
ОтветMmmm Aaaaa
Чат - 99.9% - комментарии про генича, 0.1% - футбол.
Спортс радуется когда комментирует Генич-траффик мутится гигантский, даже когда в самой игре ничо не происходит)
Генич на 1 минуте: я не буду говорить о клубной принадлежности
Генич до 7 минуту: этот за Реал, этот за Брайтон, эти в Ман Сити
Генич сам за свои слова не отвечает, а Кукурелью поносит. Бревно в своем глазу тяжело увидеть
ОтветSingidunum1389
Генич сам за свои слова не отвечает, а Кукурелью поносит. Бревно в своем глазу тяжело увидеть
Причем у Кукурельи это фейк был
ОтветSingidunum1389
Генич сам за свои слова не отвечает, а Кукурелью поносит. Бревно в своем глазу тяжело увидеть
Так Генич уже лысый...
Хотелось бы посмотреть Франция-Испания)
ОтветКот_Вопрос
Хотелось бы посмотреть Франция-Испания)
Уже смотрели много раз за последние годы)
Но согласен, Франция- Бельгия будет гораздо скучнее игра, они всегда между собой вату катают
ОтветКот_Вопрос
Хотелось бы посмотреть Франция-Испания)
Франция-Испания, Англия-Аргентина были бы идеальными полуфиналами с учётом того, что и матч за 3-ое место будет интересным в таком случае.
Гиенич рассказывает о том что Кукурелья не сдержал слово=)) Иронично)
ОтветЕвгений Сидоров
Гиенич рассказывает о том что Кукурелья не сдержал слово=)) Иронично)
Ты о обещании не комментировать этот матч?
Так он по пьяни)
Генич обещал сняться. Баллабол лудоман горе в семье.
ОтветБегемотик
Генич обещал сняться. Баллабол лудоман горе в семье.
💯💯💯
ОтветБегемотик
Генич обещал сняться. Баллабол лудоман горе в семье.
Напи...здеть как пукнуть
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