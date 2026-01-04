Испания обыграла Бельгию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2026! Мерино забил на 88-й после ошибки Ламменса, сменившего Куртуа

На ЧМ-2026 продолжаются матчи 1/4 финала.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Испании обыграла команду Бельгии - 2:1.

Матч проходил в Лос-Анджелесе на «Соу-Фай Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фабиан Руис открыл счет на 30-й минуте, но Шарль де Кетеларе сравнял еще до завершения первого тайма. На 71-й минуте бельгийцы остались без получившего травму Тибо Куртуа, а вышедший на замену Сенне Ламменс допустил ошибку на 88-й и позволил Микелю Мерино забить победный гол.

ЧМ-2026

1/4 финала

Чемпионат мира. 1/4 финала 10 июля 19:00, Соу-Фай Стэдиум Испания Завершен 2 - 1 2.11 xG 0.4 Бельгия Матч окончен 90’ +5’ Витцель Лапорт 90’ +3’ Мерино

88’ Ольмо Мерино 86’ 86’ де Брюйне Салемакерс 85’ де Брюйне Ойарсабаль Н. Уильямс 79’ 71’ Куртуа Ламменс 61’ де Кейпер Сейс 60’ Ванакен Лукаку 60’ Троссард Витцель Фабиан Руис Педри 55’ Алекс Баэна Ферран Торрес 55’ 2 тайм Перерыв Кубарси 43’ 41’ де Кетеларе

Фабиан Руис

30’ Испания Унаи Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Фабиан Руис, Родри Эрнандес, Алекс Баэна, Ольмо, Ямаль, Ойарсабаль Запасные: Райя, Субименди, Фабиан Руис, Ольмо, Эрик Гарсия, Гримальдо, Льоренте, Гави, Пино, Алекс Баэна, Ойарсабаль, Гарсия, Пубиль, Муньос, Иглесиас 1 тайм Бельгия: Куртуа, де Кейпер, Мехеле, Нгой, Кастань, Раскин, Ванакен, Доку, де Брюйне, Троссард, де Кетеларе Запасные: де Кейпер, де Брюйне, Пендерс, Теате, де Винтер, Куртуа, Троссард, Диегу Морейра, Фернандес Пардо, Ванакен, Менье, Лукебакио

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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