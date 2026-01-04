Матч окончен
Испания обыграла Бельгию (2:1) и вышла в полуфинал ЧМ-2026! Мерино забил на 88-й после ошибки Ламменса, сменившего Куртуа
На ЧМ-2026 продолжаются матчи 1/4 финала.
В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Испании обыграла команду Бельгии - 2:1.
Матч проходил в Лос-Анджелесе на «Соу-Фай Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фабиан Руис открыл счет на 30-й минуте, но Шарль де Кетеларе сравнял еще до завершения первого тайма. На 71-й минуте бельгийцы остались без получившего травму Тибо Куртуа, а вышедший на замену Сенне Ламменс допустил ошибку на 88-й и позволил Микелю Мерино забить победный гол.
ЧМ-2026
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала58690 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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Доку в боку
Ямаль да удаль
И как ему не дали лучшего комментатора, продажные
Ну и Кастань Каштан
Костик вчера неимоверно расстроился, что его не признали лучшим комментатором года и налакался на фуршете местной сивухи
Соответственно у себя в тг канале нацарапал, что он лучший, на Нагучева ему пофиг, поздравлять не будет
На ЧМ также пофиг, на Матч ТВ пофиг, уйдёт на ОККО
От комментирования Испания - Бельгия откажется
Сначала отключил комментарии, там все ржали как кони
Потом, конечно же, и сами посты потёр🤣
Подсказали непутёвому)
Но интернет всё помнит
против американцев отправил на лавку двух главных звёзд: капитана сборной де Брюйне и дриблера Доку
в результате бельгийцы провели свой лучший матч на турнире
будет интересно посмотреть, сможет ли он сегодня чем-нибудь удивить
Генич до 7 минуту: этот за Реал, этот за Брайтон, эти в Ман Сити
Но согласен, Франция- Бельгия будет гораздо скучнее игра, они всегда между собой вату катают
Так он по пьяни)