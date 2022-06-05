Смерть приемного отца вынудила Тевеса завершить карьеру. Карлос очень его любил и даже выкупал у бандитов

Пережил тяжелое детство.

Карлос Тевес объявил о завершении карьеры и отметил, что на решение особенно повлияла смерть его отца: «Я потерял своего фаната номер один, и из-за этого больше не хотел играть».

На самом деле Карлитос говорит про дядю Раймундо, которого он потерял еще в феврале. Тевес-старший долго болел диабетом и не оправился от последствий коронавируса. За несколько недель до смерти врачи сказали Карлосу, что шансов выкарабкаться у отца почти нет – и все это время нападающему приходилось играть за «Боку».

«Меня захлестывают эмоции, – признавался Тевес. – Иногда все хорошо, а иногда я начинаю рыдать прямо во время перерыва. Не могу это объяснить. Я навещаю своего старика, врачи говорят, у него нет шансов. Но мне нужно быть сильным, чтобы продолжать играть в футбол».

8 лет назад отец Карлито попал в опасную историю

Летом 2014-го Тевеса-старшего похитили – преступники требовали выкуп в 300 тысяч фунтов. Карлитос лично вел переговоры с похитителями, отпрашиваясь с тренировок «Ювентуса». В итоге Тевес передал только 30 тысяч, и Раймундо освободили.

После этого Тевес-старший рассказал, что преступники оказались фанатами его сына. «Карлос – наш кумир. Он величайший. Мы не хотим причинять ему боль. Зачем нам это? Проблема лишь в том, что у нас есть дети, и нам нужны деньги. У нас нет альтернативы.

Мы надеемся, что он простит нас», – так отец пересказал слова преступников для полиции.

Биологического отца Тевеса убили еще до рождения, а мать его бросила

Биологический отец футболиста Хуан получил 23 пули в уличной перестрелке и умер еще до рождения Карлитоса.

Когда Тевесу было 6 месяцев, мать его бросила. Если бы не тетя Адриана с дядей Раймундо, мальчик остался бы совсем один. Они всегда ему помогали и поддерживали в любых начинаниях. «Иногда думаю, как бы я жил без них… Я всегда подчеркиваю, насколько они были важны для меня, я очень ими восхищаюсь», – говорил Карлос.

Вообще Тевес пережил очень тяжелое детство. В его родном районе Фуэрте Апаче Карлос постоянно слышал вой полицейских сирен, крики и стрельбу. Когда пули попадали в окна их дома, вся семья падала на пол и молилась. А утром он шел в школу, обходя трупы:

«В детстве я старался не выходить на улицу в одиночестве, потому что это было очень опасно. По ночам наш район напоминал Бейрут в разгар гражданской войны. Вокруг вечно бродили пьяные или обкуренные. Их жизнь вращалась вокруг спиртного или наркотиков. Многие занимались воровством и называли это легкими деньгами, которые тут же уходили на выпивку или наркотики. Эти люди просыпались утром без денег и вновь шли воровать».

Еще в 10 месяцев Карлос опрокинул на себя чайник с кипятком: в отчаянии его повезли в больницу, завернув в одеяло с нейлоновыми волокнами. От жара они расплавились, прилипли к коже и усугубили ожоги первой и второй степени. Тевес лежал в реанимации почти два месяца, а на его лице, шее и груди остались шрамы. Половина кожных покровов была повреждена.

«Мои шрамы появились случайно, – рассказывал Тевес. – Хоть я и был ребенком, этот эпизод повлиял на всю мою дальнейшую жизнь. Шрамы – часть того, кем я был тогда и кем являюсь сейчас. Мои шрамы рассказывают историю и словно кричат: «Я выжил!»

Фото: Gettyimages.ru/Juan Mabromata-Pool, Marcelo Endelli, Ben Radford